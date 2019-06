Redescubriendo la historia local en Muslera, Orconera o La Cantábrica El buen tiempo acompañó la ruta literaria organizada por el Club de Lectura en diversos puntos del municipio que figuran en el libro. / Sheila Izquierdo El club de lectura El Puente de Los Ingleses acogió una ruta literaria por algunos de los rincones que recoge el libro 'Relatos con historia', de Jesús María Rivas SHEILA IZQUIERDO El Astillero Lunes, 3 junio 2019, 08:46

El club de lectura El Puente de Los Ingleses de El Astillero organizó este pasado martes una ruta literaria por diferentes rincones del municipio donde tuvieron lugar algunos de los hechos más relevantes de la historia local, relacionados con la industria naval y la construcción de barcos. Un recorrido que contó con la afluencia de numeroso público debido a que las condiciones climatológicas acompañaron y que pretendió realizar un acercamiento al libro 'Relatos con historia', la colección de textos escritos por Jesús María Rivas y publicados por este suplemento semanal.

La ruta literaria, que se incluye dentro del programa cultural que cada martes acoge el Club de Lectura, contó con la participación de Jesús María Rivas que fue dirigiendo a los asistentes por diferentes rincones del municipio. Así, si bien la visita partió desde el entorno de la iglesia Nuestra Señora de Muslera, junto a los cañones, luego discurrió por otros puntos de interés que también se recogen en el libro, como La Cantábrica o el Puente de Los Ingleses, también conocido como el Cargadero de Orconera, entre otros.

Con ello, el Club pretendió acercar a los asistentes al libro que recopila algunos de los acontecimientos históricos más relevantes y hacerlo en el mismo lugar en el que tuvieron lugar los hechos que se relatan. Una manera didáctica y lúdica de acercarse a la obra, que se asemeja a las que suele organizar el club con otros libros de interés por diferentes rincones de dentro y fuera de la región.

La ruta literaria partió desde la iglesia de Muslera y transitó por algunos rincones de relevancia

El libro 'Relatos con historia' es un recopilatorio de los artículos de divulgación sobre el pasado naval y minero de El Astillero y Guarnizo que ha realizado para este dominical Jesús María Rivas. La obra está compuesta por unos cincuenta relatos, que van acompañados con fotos e imágenes, en donde se pretende reflejar la importancia que tuvo el municipio en la construcción de galeones y barcos. Por ello, pese a su reciente estreno, el libro se erige ya como un trabajo de consulta con el que poder acercarse al peso trascendental que tuvo El Astillero en la historia de España.

«El libro recoge algunos de los acontecimientos históricos más importantes que tuvieron lugar en el municipio desde principios del siglo XVI hasta el último tercio del siglo XX», comentaba su autor durante la presentación del libro, que también tuvo lugar en el seno de los actos organizados por el Club de Lectura de El Astillero. Se trata de un recopilatorio, que se apoya, confesó el autor, en un intenso trabajo de documentación realizado durante mucho tiempo.

«Siempre me ha interesado mucho la historia y la fotografía y aunque tenía una gran cantidad de imágenes de la época, el pasado del municipio no goza de una gran documentación. Tomás Maza Solano o Nemesio Mercapide fueron los precursores, pero no hay muchas referencias históricas», explicaba Jesús María Rivas ante los asistentes. De ahí que, según confesó, el libro que hace semanas vio la luz surgió a raíz de sus propias preguntas y de consultar no solo a historiadores de relevancia, sino también recurrir a escritos antiguos, otros más modernos o incluso Internet. «No hay texto que no esté referenciado o documentado. La mayoría de los textos están basados en fuentes documentales históricas, elaboradas con tesón y esfuerzo por autores», dijo.

Rivas, nacido en La Cavada en 1953 y residente en El Astillero desde 1957, recoge en 'Relatos con Historia' artículos que van desde la existencia en el municipio de los dos astilleros, el de Potrañés y el de La Planchada, hasta la creación del Ayuntamiento como sede municipal, pasando por temas como los primeros galeones oceánicos o cómo contribuyó El Astillero a luchar contra la piratería de la época.

El prólogo del libro es obra del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria Ramón Maruri.