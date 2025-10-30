El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan López-Herrera abandona el humor de sus anteriores libros y se adentra en la novela histórica. DM

Juan López-Herrera

Escritor
«Los republicanos españoles sobran en el relato ficticio de la Francia que se liberó a sí misma»

El autor y diplomático presenta hoy en Gil su última novela, 'Como un río que me cruza', sobre la participación española en la Resistencia Francesa durante la Segunda Guerra Mundial

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:16

Comenta

Buena parte de los ciento cuarenta mil excombatientes republicanos españoles exiliados en Francia en 1936, y del medio millón de emigrantes censados, participaron activamente en ... la resistencia del país vecino durante la Segunda Guerra Mundial. A través de las historias paralelas de Rafael, un antiguo jornalero andaluz veterano de la guerra civil, y de Ginés, un joven murciano que emigra al país vecino a finales de los ochenta, el escritor y diplomático Juan López-Herrera (Sevilla, 1961) construye una novela intensa y trepidante, que reconstruye la peripecia de millares de españoles de ambas generaciones. Lo hace en 'Como un río que me cruza', editada por la editorial Funambulista y que se presenta hoy, jueves, en la librería Gil a las 19.00 horas..

