El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Salvador Carretero, en un acto publico celebrado el pasado año en la reapertura del Museo tras la reforma integral. Daniel Pedriza

Salvador Carretero deja la dirección del Museo de Arte de Santander tras más de 35 años de gestión

Responsable del MAS desde finales de los ochenta, en las próximas semanas formalizará el proceso de su jubilación

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

Salvador Carretero, director del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), dejará su cargo en las próximas semanas tras más de ... 35 años al frente del centro ubicado en la calle Rubio. El museólogo y crítico, licenciado en historia del arte por la Universidad de Valladolid (1983) y de Grado por la Universidad de Cantabria (1984) dejará la plaza tras formalizar el proceso de jubilación. Salvador Carretero Rebés (Gijón, 1959) ha desarrollado su labor, no exenta en ocasiones de polémica, durante un periodo en el que el museo santanderino, entidad pública permanente de titularidad municipal (Ayuntamiento), ha vivido diversas etapas. El fondo de la Colección y las muestras temporales han sido los principales ejes del espacio. Carretero, director científico y comisario de más de trescientas exposiciones de arte moderno, contemporáneo y actual, tanto en el propio MAS como a su vez de otras instituciones y museos, según reza la web del MAS, accedió al museo tras lograr la plaza de 'técnico superior' en 1989.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años
  2. 2

    La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  5. 5

    Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»
  6. 6

    Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores
  7. 7

    Gonzalo Garrido: «La manzana nos cambió la vida: dejamos Madrid por Cantabria»
  8. 8

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  9. 9

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  10. 10

    «Nunca imaginamos que Celestia TTI llegaría tan lejos, pero queda aún espacio para crecer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Salvador Carretero deja la dirección del Museo de Arte de Santander tras más de 35 años de gestión

Salvador Carretero deja la dirección del Museo de Arte de Santander tras más de 35 años de gestión