Santander como «centro del mundo» en los 'Cuentos autobiográficos' de Álvaro Pombo

De London Times a La isla de los ratones. De la cartilla militar a la factura de la felicidad. De los colegios, los himnos, los ... eros a la casona. Entre evocaciones, anécdotas, recuerdos, también confesiones, retratos, lugares y esa vida cotidiana que muchas veces se escurre y que necesita contarse. Dieciocho cuentos configuran, desde esta próxima semana, el reencuentro de Álvaro Pombo con los lectores. Un trayecto autobiográfico con muchas aristas, formas y nombres que tiene en Santander a uno de sus epicentros.

Este año la escritura del autor de 'Contra natura' asoma en lo poético y en lo narrativo con inusitado protagonismo. Apenas un mes después de la ceremonia en la que se entregó al autor santanderino el mayor galardón de las letras en español, veía la luz su 'Poesía completa' de la mano de ediciones Vitruvio. Por primera vez se reunió su voz poética «original y de una enorme sensibilidad» en la búsqueda del ser humano y en el trato hacia el lenguaje. El volumen recoge los cinco libros de poemas publicados: 'Protocolos', 'Variaciones', 'Hacia una constitución poética del año en curso', 'Protocolos para la rehabilitación del firmamento' y 'Los enunciados protocolarios', más varios poemas sueltos no incluidos en libro. Una edición de la mano del historiador y escritor Mario Crespo.

Mañana lunes, como ya anticipó El Diario, se publica 'Substancia', una antología que selecciona algunos de los mejores poemas de su trayectoria. El volumen editado por Renacimiento abarca el periodo 1973 -2009. En edición del poeta Juan Antonio González Fuentes el libro, que ya sido calificado como uno de los más esperados del otoño, testimonia a «un poeta meditativo que busca lo sustancial sin renunciar nunca al humor». Y el próximo miércoles, entre ambas reivindicaciones de su poesía, ve la luz el primer volumen de sus 'Cuentos autobiográficos' (Anagrama). El escritor santanderino, ganador del Premio Cervantes 2024, presenta en realidad unas memorias colmadas de «detalles significativamente insignificantes» que revelan, con su celebrada prosa puntillista y psicológica, «la compleja identidad de quien siempre ha huido de toda etiqueta».

A sus ochenta y seis años, Pombo aborda la autoficción mediante esas dieciocho evocaciones en las que «revive personas, espacios y experiencias que moldearon su carácter e inspiraron su literatura». El autor de 'El cielo raso' se somete a un examen retrospectivo sin corsé ni ambages que desemboca en «una fuente de patrones y arquetipos pombianos: la idiosincrasia de sus padres, bautizados como 'los señores' (el capítulo que abre el libro). La frontera entre la intimidad del hogar y el contraluz de la ejemplaridad. Los secundarios no solo influyeron en su naturaleza, sino que también dotaron de rasgos y alma a sus personajes. Los paisajes como estado de ánimo, con Santander como «centro del mundo». Los escolapios, los jesuitas y el instituto preuniversitario. La filosofía y el despertar literario. Las andanzas londinenses. Los misterios de la figura materna, del amor y de la luz final....

Pombo enhebra de nuevo su obra a través de la vida para «coser la realidad con lo imaginable, porque solo así puede llegar a aprehender su propia existencia». Por ello este primer volumen de cuentos se considera «una autobiografía libre», que prescinde de toda cronología, porque para el autor los recuerdos de niñez y de juventud solo se distinguen según si vestía pantalones cortos o largos. Sin forzar gestas ni epifanías, Pombo entrega unas memorias colmadas de «detalles significativamente insignificantes» que revelan la compleja identidad de quien siempre ha huido de toda etiqueta.

El autor de 'Relatos sobre la falta de sustancia', uno de sus primeros y celebrados libros, combina palabras «selectas, líricas y tronantes» dan forma a un libro que cierra y encierra la cuadratura del círculo del santanderino. Pombo, el escritor vivo con mayor palmarés de las letras hispanas, confiesa en un nota incluida en su libro que «escribir y reescribir estos cuentos, dictarlos y redictarlos, ha sido un alivio. (...) Confío en no haber perdido el oremus. Resuenan aquí varias voces, algunas jóvenes, incluso infantiles, otras viejas y reviejas incluso, un tanto funerarias. He ido directamente de la cuna a la sepultura», escribe.