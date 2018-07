Santander convoca su primer certamen de guiones cinematográficos El concurso está organizado por el laboratorio creativa 'How are you?' y el plazo para presentar los proyectos estará abierto hasta septiembre LOLA GALLARDO Santander Lunes, 16 julio 2018, 20:20

Santander ha presentado este lunes el primer certamen de guiones cinematográficos, dirigido a guionistas cántabros cuyo primer premio está dotado con mil euros. Hasta el 1 de septiembre estará abierto el plazo para presentar los proyectos. Organizado por el laboratorio creativo 'How are you?', con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y la Asociación Audiovisual Cántabra AcuCA, el concurso se presenta bajo el nombre de 'Guionízate' y el objetivo es apoyar los cortometrajes que se realicen en Cantabria, una comunidad autónoma con tradición de cineastas y con jóvenes que están haciendo «un buen trabajo en el campo audiovisual». Así lo señaló la concejala de Cultura y Turismo, Miriam Díaz, durante la presentación de esta iniciativa pionera en Cantabria junto con el presidente de AcuCA, Vicente Vega, y Tasio Fernández, del laboratorio creativo 'How are you?', quienes añadieron que se trata de que un creador pueda materializar su guión con calidad técnica profesional.

Este concurso para encontrar nuevos talentos está abierto a todos los interesados, mayores o menores de edad, con el único requisito de haber nacido o estar empadronado en Cantabria. Los guiones literarios, de tema libre, deberán comprender entre tres y quince páginas, y se podrán presentar hasta el 1 de septiembre.

Habrá un único ganador que recibirá un premio de 1.000 euros para invertir en la realización del cortometraje. El material técnico (cámaras, equipos de iluminación y sonido) será cedido gratuitamente por AcuCA, aunque no se incluye el personal necesario para manejarlos. Díaz destacó que se trata del primer certamen de estas características que se desarrolla en Cantabria y quiere servir de plataforma para los creadores locales, que contarán con el respaldo del Ayuntamiento de Santander y el apoyo técnico de ACuCA. Y animó a los guionistas a participar. Recordó que se trata de uno de los 21 proyectos seleccionados en la última convocatoria de subvenciones municipales para el fomento de la cultura.

Los guiones deberán estar escritos en castellano, no pudiendo haber sido producidos o premiados con anterioridad; el tema será libre y no existirá límite de coguionistas por obra y cada autor puede enviar un máximo de un guión. Los participantes adjuntarán un escrito donde declaren ser los titulares de todos los derechos de explotación de los contenidos presentados e incluir una sinopsis argumental de media página, una copia del guión con pseudónimo y breve currículum.

Los trabajos se enviarán antes del 1 de septiembre al correo electrónico guionizatecantabria@gmail.com con el asunto I Festival de Guiones de Santander. Las personas interesadas en participar podrán ampliar información y consultar las bases en las páginas web http://santander.es/, https://howareyoupublicidad.com/ o http://acuca-audiovisual.blogspot.com/.

El jurado estará compuesto por profesionales del sector como Rodolfo Montero, Marcos Díez, Guillermo Balbona y Vicente Vega, que valorarán la calidad, interés, viabilidad y carga visual de los guiones.

El cortometraje se realizará en el plazo de un mes y se dará a conocer en una gala prevista para el mes de octubre.