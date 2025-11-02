Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano Foto Mazo. La Fundación Bruno Alonso acoge la primera exposición de la obra de Juan Antonio Mazo tras el ingente trabajo de catalogación ydigitalización de su Archivo

Lo cotidiano y costumbrista. La mirada social y cercana. Una secuencia gráfica a modo de lectura mundana y popular del Santander de los cincuenta y sesenta. A partir de una selección muy cuidada y representativa de imágenes del ingente Achivo Foto Mazo, la Fundación Bruno Alonso inaugura esta semana una nueva exposición ligada a nuevas etapas de la entidad bajo la presidencia de Esteban Ruiz. La muestra está configurada por un conjunto de 24 imágenes de la actividad de las clases populares de la ciudad durante la década de los 60. La propuesta gráfica, una elocuente incursión en la memoria santanderina del medio siglo de la pasada centuria, se inaugura el próximo martes, día 4. El objetivo de la cámara Leica de Juan Antonio Mazo García (1925-1999) fue testigo fiel del panorama político, social y cultural del Santander de los años de la dictadura franquista. Sus instantáneas plasmaron escenas de la vida cotidiana de las clases populares, eventos culturales y deportivos, catástrofes, accidentes, visitas de famosos, actos académicos o religiosos, reuniones familiares, o el crecimiento urbanístico de una ciudad en constante expansión.

Desde 1947 hasta 1982, Mazo creó un inmenso archivo personal de más de 200.000 negativos en blanco y negro y 38.000 en color. Este increíble repositorio ayuda a recomponer una singular memoria gráfica de la ciudad de Santander, a través de la mirada curtida, discreta e inteligente, de uno de sus mejores fotógrafos.

La muestra de la Fundación Bruno Alonso está comisariada por el sociólogo y editor Esteban Ruiz, quien ha realizado una significativa selección, junto a Mercedes y Cacho Mazo, hijos y herederos de Mazo. Es la primera exposición pública que se realiza de su obra tras el ingente trabajo de catalogación, digitalización y creación de metadatos, desarrollado por ambos hermanos en estos últimos años; una labor que fue presentada recientemente en un acto multitudinario organizado por el Colegio de periodistas de Cantabria en el espacio Casyc de la Fundación Caja Cantabria.

Jam session con el músico santanderino Juan Carlos Calderón en el Drink Club. Agosto de 1970.

Archivo vivo

La Fundación Bruno Alonso se suma así al objetivo de los herederos de Mazo para hacer, del legado de su padre, «un archivo vivo, que la gente conozca y aprecie, contribuyendo de ese modo a divulgar la evolución de la vida y de las gentes de Santander».

La muestra permanecerá abierta en la sala de la entidad en la calle Isaac Peral, 1, desde el próximo martes al viernes 5 de diciembre.

Santander, donde Juan Antonio Mazo desarrolló su intensa y prolífica trayectoria profesional, queda reflejada en escenas de la vida cotidiana y familiar de la época que se postulan como una «narración histórico-costumbrista de singular valor para el patrimonio gráfico de la ciudad». Mazo inculcó su pasión por la fotografía a toda su familia, quienes participaron activamente en la labor de revelado de imágenes en el laboratorio, o incluso, como protagonistas de las imágenes captadas. Su actividad profesional respondió a encargos privados y públicos, así como a su propia iniciativa que, en ocasiones, le llevó a participar como ocasional 'reportero gráfico' para los periódicos regionales.

Salesianos, niños jugando al balón. Septiembre de 1953.

Evolución social

Hay que tener en cuenta que el Archivo Foto Mazo abarca cronológicamente de 1947 a 1982 y en determinado momento, en paralelo, también asoma la presencia del color. Un itinerario donde la mirada de Mazo se posó sobre todo tipo de acontecimientos, encargos sociales, colaboraciones con medios o citas tradicionales como el FIS y la UIMP. El legado e inventario recoge imágenes sobre la evolución social, el costumbrismo, la Iglesia, lo familiar, los banquetes y los actos sociales.

A partir de ahora y tras presentar el trabajo realizado, la familia de Mazo «prioriza la visibilidad y accesibilidad del Archivo para contribuir a su difusión una vez asegurada la conservación y tras haber dado los pasos necesarios para evitar la pérdida o el deterioro». La cita en la Fundación Bruno Alonso se enmarca en este proceso encauzado mediante la dimanización de la existencia del archivo, facilitando imágenes a entidades o proyectos patrimoniales, o bien alimentando el contenido gráfico de publicaciones como objetivos abiertos y prioritarios.

'Practicando gimnasia rítmica'. Agosto de 1954.

De hecho, 'Conservación, Estado, Digitalización y Futuro' fuero las señas de identidad con las que surgió hace un mes la puesta de largo del bajo el lema 'Recuerdos que miran al futuro. Y un fundamento al que responde de la nueva muestra: «Porque difundir el pasado es la mejor forma de mantenerlo vivo».

Esteban Ruiz, escritor, editor e investigador asumió este verano la presidencia de la Fundación Bruno Alonso. Sucedió en el cargo al editor, escritor y activista cultural Luis Salcines. La entidad fue creada en el año 2002 para preservar y difundir el legado del dirigente socialista cántabro exiliado.

