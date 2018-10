Santander restaura diez esculturas, monumentos e intervenciones artísticas Detalle parcial de la obra de Concha García en la Rampa Sotileza. El Ayuntamiento trabaja en recuperación de piezas y obras, parte de ellas ligadas a la colección del MAS y parte instaladas en espacios públicos de la ciudad, de siete autores GUILLERMO BALBONA SANTANDER. Domingo, 28 octubre 2018, 09:48

Este mes de noviembre se cumplirá un año del incendio que provocó graves daños en las instalaciones del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo (MAS), entre ellas la destrucción total de la biblioteca y cuatro obras y piezas artísticas. Ahora el Ayuntamiento de Santander aborda un plan de restauración de varias esculturas y monumentos de la ciudad, que supone tanto la recuperación de obras y piezas dañadas en el siniestro de 2017 como de otras obras que se ubican en los espacios públicos. Son alrededor de una decena de esculturas, monumentos e intervenciones artísticas, parte de ellas pertenecientes a la colección y parte instaladas en espacios públicos de la ciudad. Las obras corresponden a siete autores diferentes: José Cobo, Emilia Trueba, Ramón Muriedas, Concha García, Baltazar Torres, Daniel Gutiérrez Adán y Felipe Montes. No obstante, Al ayuntamiento precisa que parte de las piezas se encuentran actualmente en proceso de restauración y el resto se irán recobrando paulatinamente. La polémica política, entre acusaciones y responsabilidades, ha sido casi constante desde el siniestro. El Ayuntamiento recientemente, no obstante, acordó imponer a la empresa SIEC «la máxima penalización» por lo sucedido aquella noche. En total, 46.000 euros al entender que la empresa incumplió el contrato. Según determinaron los técnicos, las alarmas antiincendios no se mantuvieron activas durante la ejecución de las obras de mejora de accesibilidad en el edificio. Y eso, dicen, mermó la capacidad de respuesta ante las llamas. El fuego, cuando los bomberos llegaron, estaba completamente desarrollado.

La relación de actuaciones de rehabilitación sobre el MAS se abren con Daniel Gutiérrez Adán, autor de 'Caballito de mar escapando de la fosa atlántica', y sus esculturas de hierro; y de Felipe Montes, 'Atopos I', con su escultura de chapa de hierro pintado. De José Luis Vicario se acomete la restauración de una peana en chapa de hierro que sirve de base a la escultura 'Totemlaxis' (2006), una obra de técnica mixta formada por 12 paraguas de nylon rojo con varillas de acero, madera y hierro. La peana resultó afectada por el incendio del MAS (la escultura se guardaba en el sótano y está en perfectas condiciones).

Todos estos trabajos de restauración incluyen una limpieza en profundidad de todas las piezas, la aplicación de un agente estabilizador antioxidante y la aplicación de la pátina final. La limpieza ya ha finalizado y se continúa ahora con el resto de trabajos. Las labores se están desarrollando en el taller 'Tres A Restauración', de Pilar Chaves Castanedo, en Astillero. El coste asciende a unos 20.000 euros, asumidos por el seguro de la colección.

José Cobo, Muriedas, Concha García, Baltazar Torres, Daniel Gutiérrez Adán, entre los autores de las obras recobradas

Otras piezas restauradas son el 'Neptuno' de Ramón Muriedas, icono de la playa del Camello. En este caso el escultor José Cobo se ha encargado de la restauración de la escultura, restituyendo el brazo y el tridente. En la actualidad se está analizando cómo se desarrollará el proceso de recolocación en su antigua ubicación, al tratarse de una operación compleja que requerirá de medios especializados.

De Baltazar Torres, uno de los pocos artistas contemporáneos que tiene obra pública en Santander, se trabaja en 'Hacia el futuro' (2010). La obra forma parte de una intervención artística en la rampa de Sotileza compuesta por esta pieza y otra de Concha García, ambas inspiradas en la novela 'Sotileza' de José María de Pereda. La obra de Torres está compuesta por una figura de una mujer y el mástil sobre el que se erige. Representa a la mujer santanderina del pasado (como la protagonista de la novela de Pereda), a la del presente y a la del futuro (con los ojos fijados en el horizonte). Alude también a los oficios femeninos ligados a la mar y a la riqueza de la pesca. La obra presenta en la actualidad algunos desconchados y pintadas en su cara sur y será restaurada y pintada.

En esa zona, Concha García es la autora de la una intervención sobre el muro de la rampa en la que se reproducen fragmentos de la novela en piezas de composite de aluminio. En total son 611 metros lineales de texto que ocupan unos 221 metros cuadrados de muro. La artista seleccionó una serie de pasajes de la obra perediana y pidió a su padre que los transcribiera a pluma para después digitalizarlos y trasladarlos a esta composición.

En la actualidad faltan algunas de las piezas del texto que van a ser restituidas.

De José Cobo se van a restaurar varias de las obras del artista que pueden verse en diferentes espacios públicos: el Monumento al Incendio de Santander (mejora del entorno y de la señalización de la pieza); Raqueros y Hermanos Tonetti. Los trabajos consistirán en labores de limpieza y restitución de elementos, patinados. Además se recobrará la obra de Emilia Trueba situada en Enclave Pronillo. Y, finalmente, de Gema Soldevilla se halla en estudio la restauración de la escultura del poeta José Hierro del Paseo Marítimo.

Mientras, se espera cumplir los pasos y plazos para la reforma de las instalaciones con la perspectiva de esa futura ampliación integrada en el proyecto del barrio La Florida. En paralelo, el MAS trabaja en donaciones y préstamos y, tal como avanzó este periódico, proyecta varias exposiciones para 2019 que se anunciarán en breve. Como se recordará los fondos del MAS se hallan depositados y custodiados en las instalaciones de la Fundación Caja Cantabria en su sede del Casyc.