Carlos Villar Flor es autor también de un estudio sobre los viajes de Greene por la Península Ibérica. Menoscuarto Ediciones

El santanderino Carlos Villar Flor novela las huellas de Graham Greene en España

El escritor y traductor publica un thriller literario que recorre la geografía más secreta y se postula como «un homenaje a la amistad y al poder eterno de las historias bien contadas»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Thriller con sorpresa final, biopic en torno al célebre escritor inglés, novela de personajes enmarcada en un viaje iniciático, con ciertas dosis de humor ... y comentario social, y un reconocible homenaje al Quijote y a la novela inglesa más quijotesca del siglo XX, 'Monseñor Quijote'. Todo ello tiene cabida en la nueva obra del escritor santanderino Carlos Villar Flor. El narrador, catedrático de filología inglesa en la Universidad de La Rioja y traductor publica hoy lunes 'Tras las huellas de Greene' (Menoscuarto Ediciones), su quinta novela.

