El santanderino Carlos Villar Flor novela las huellas de Graham Greene en España

Thriller con sorpresa final, biopic en torno al célebre escritor inglés, novela de personajes enmarcada en un viaje iniciático, con ciertas dosis de humor ... y comentario social, y un reconocible homenaje al Quijote y a la novela inglesa más quijotesca del siglo XX, 'Monseñor Quijote'. Todo ello tiene cabida en la nueva obra del escritor santanderino Carlos Villar Flor. El narrador, catedrático de filología inglesa en la Universidad de La Rioja y traductor publica hoy lunes 'Tras las huellas de Greene' (Menoscuarto Ediciones), su quinta novela.

Un thriller inspirado en los viajes de Graham Greene por España y Portugal entre 1976 y 1989, que a su vez rinde un homenaje al Quijote y a l novela de Greene la citada 'Monseñor Quijote' (1982), «probablemente la más cervantina de su autor».

La nueva novela de Villar será presentada en la librería santanderina Gloobal el próximo día 27, acompañado del editor y comisario de exposiciones Luis Salcines, y el 29 de diciembre, en conversación con el también escritor y periodista Jesús Ruiz Mantilla, en el Ateneo.

La obra recorre las «misteriosas huellas de Graham Greene en la España más secreta». Un asesinato, un diario perdido y un viaje por la ese territorio interior «donde realidad y ficción se confunden». Cuando un joven becario aparece muerto tras desenterrar secretos sobre los años españoles de Graham Greene, «el melancólico subinspector Mariana y el profesor Ayuso emprenden una investigación tan literaria como peligrosa».

El rastro de Greene y de su anfitrión, el padre Morán, supondrá descubrir «pasiones ocultas, intrigas políticas y ecos del Quijote que aún cabalgan por nuestras carreteras». Villar Flor propone «un homenaje a la amistad, a la literatura y al poder eterno de las historias bien contada».

El también poeta Carlos Villar es autor del libro de relatos 'Hay cosas peores que la lluvia' (1998) y las novelas 'Calle Menor' (2004, finalista del I Premio Tristana), 'Mientras ella sea clara' (Mejor Libro Editado en Cantabria 2011), 'Solo yo me salvo' (2011) y 'Descubre por qué te mato' (XX Premio de Novela José María de Pereda en 2016). También es autor de los poemarios 'Más relinchos de luciérnagas '(2006), 'Poeta en su tierra' (2006) y 'Nada personal (2015)'.

Su producción académica gira en torno a novelistas británicos del siglo XX. Su último libro es un estudio precisamente sobre los viajes de Graham Greene por la Península Ibérica entre 1976 y 1989, que apareció inicialmente como 'Viajes con mi cura: Las andanzas de Graham Greene por España y Portugal' (2020), y más tarde en inglés, publicado por Oxford University Press.

Su nueva novela ofrece, en palabras de su autor, varios niveles de lectura: «Los lectores familiarizados con el clásico cervantino encontrarán ecos y alusiones identificables; los admiradores y lectores de Graham Greene conocerán dimensiones inéditas de esta figura que tuvo un peso imprescindible en la segunda mitad del siglo XX; la narrativa viajera recrea los contextos histórico-artísticos de las ciudades donde se ubica la acción (siguiendo el itinerario de Monseñor Quijote); y los aficionados a la novela negra disfrutarán con los vaivenes de la trama y el giro en el desenlace». La novela que ahora ve la luz se inspira en una selección de algunas de las anécdotas reales más interesantes del paso del autor inglés por la Península.

En la trama de la novela, un joven doctorando que estudia la conexión de Greene con España aparece asesinado al regresar de una estancia de investigación en la Universidad de Georgetown. El móvil parece estar relacionado con la desaparición de un diario manuscrito que aporta información inédita del paso de Greene por la Península en los años setenta y ochenta.

La presencia de Cantabria en la novela es notoria: el asesinato del joven se produce en las inmediaciones del aeropuerto de Parayas, y el caso se asigna a unsubinspector cántabro (que ya aparecía en la anterior novela de Villar Flor, 'Descubre por qué te mato'). El amigo de Greene proviene de la montaña peñarrusca y estudia en los Escolapios de Santander, y luego en Villacarriedo. Y una casona del Valle de Liébana también es optro esceanri.

La narrativa intercala escenas retrospectivas que reconstruyen momentos clave de los viajes hispanos de Greene y de su amistad con el sacerdote.

Villar Flor destaca la recreación de episodios que evocan la juventud de Morán y su temprana admiración por el escritor; las motivaciones de Greene para visitar España en 1975 tras la muerte de Franco, relacionadas con su vinculación con el MI6; su intensa vida sentimental; las misteriosas visitas a una anciana en Sintra, también del Servicio Secreto británico; sus intentos de contactar con líderes del emergente socialismo español a comienzos de los ochenta; o la efímera vida de la Fundación Greene, propuesta por un aristócrata español.