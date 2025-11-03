El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Salirse del cuadro', una de las obras incluida en la muestra SARA HUETE

Sara Huete, en su regreso, recala en Barcelona con su nueva obra

La artista santanderina, tras su antológica de hace dos años, exhibirá este otoño 'Las Mujeres Cuentan' en la Tasneem Gallery

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

La declaración de principios de su tarjeta de presentación no puede se más elocuente: 'Las Mujeres Cuentan'. Si además hablamos de la artista santanderina Sara ... Huete, artífice de una trayectoria desde los ochenta en la que ha construido un gabinete de poesía visual en femenino plural, su propuesta anuncia otro paso coherente. Ese epígrafe preside su regreso con la muestra que inaugurará el próximo jueves en la galería Tasneem Gallery de Barcelona. «En mi mundo, las imágenes saltan sobre lo cotidiano, se enredan en lo anecdótico e invitan a entrar en otro orden», subraya Sara Huete. En Tasneem Gallery (Castellnou, Les Tres Torres) la artista santanderina presenta piezas que promueven una imagen potente de la mujer, trabajando a fondo el collage, jugando con los opuestos de imagen-texto, mensaje social-ironía, vintage-actualidad, grabados-objetos,...

