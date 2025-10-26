El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de los trabajos en la primera planta del espacio. DM

La sede de Lafuente Cultura Material será inaugurada a finales de la próxima primavera

Las obras en el espacio santanderino de la nueva iniciativa del coleccionista, comenzaron la pasada semana y concluirán el próximo mes de febrero

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 03:00

Comenta

El proyecto Lafuente Cultura Material, configurado por diez colecciones, unos fondos con más de 30.000 elementos, miles de piezas y objetos, y plasmado en ... dos sedes, en Santander y Heras, sigue dando pasos encaminados a un objetivo: abrir sus puertas en Santander a finales de la próxima primavera. Desde hace diez días se desarrollan los trabajos de reforma en el espacio ubicado en Lope de Vega, 4, (en el antiguo local comercial Moisés) integrado por 600 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Las obras de reforma y adaptación del espacio, según la estimación de José María Lafuente, artífice de esta nueva y ambiciosa iniciativa tras dejar atrás el ingente proyecto de su Archivo, concluirán en el mes de febrero. En ese 2026 se visibilizará Cultura Material con una primera exposición: 'La infancia de la vanguardias'. En paralelo, se trabaja en adaptar la nave del Polígono Industrial de Heras, que con una dimensión similar, distribuida asimismo en dos niveles, y una altura de siete metros, tendrá como función la de 'Almacén visitable'. Cultura Material, como ya se anticipó, posee su logotipo e imagen corporativa, diseñada por María José Arce, mientras que Zooco, estudio cántabro de arquitectura, es la firma responsable de configurar esa doble sede. Lafuente (1957), empresario y coleccionista, ha concebido esta propuesta integrada por una ingente colección documental, objetual y material de diez fondos diversos, a los que suma su Colección personal de arte contemporáneo.

