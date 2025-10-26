La sede de Lafuente Cultura Material será inaugurada a finales de la próxima primavera

El proyecto Lafuente Cultura Material, configurado por diez colecciones, unos fondos con más de 30.000 elementos, miles de piezas y objetos, y plasmado en ... dos sedes, en Santander y Heras, sigue dando pasos encaminados a un objetivo: abrir sus puertas en Santander a finales de la próxima primavera. Desde hace diez días se desarrollan los trabajos de reforma en el espacio ubicado en Lope de Vega, 4, (en el antiguo local comercial Moisés) integrado por 600 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Las obras de reforma y adaptación del espacio, según la estimación de José María Lafuente, artífice de esta nueva y ambiciosa iniciativa tras dejar atrás el ingente proyecto de su Archivo, concluirán en el mes de febrero. En ese 2026 se visibilizará Cultura Material con una primera exposición: 'La infancia de la vanguardias'. En paralelo, se trabaja en adaptar la nave del Polígono Industrial de Heras, que con una dimensión similar, distribuida asimismo en dos niveles, y una altura de siete metros, tendrá como función la de 'Almacén visitable'. Cultura Material, como ya se anticipó, posee su logotipo e imagen corporativa, diseñada por María José Arce, mientras que Zooco, estudio cántabro de arquitectura, es la firma responsable de configurar esa doble sede. Lafuente (1957), empresario y coleccionista, ha concebido esta propuesta integrada por una ingente colección documental, objetual y material de diez fondos diversos, a los que suma su Colección personal de arte contemporáneo.

La intención es celebrar cuatro exposiciones a lo largo de cada temporada sin descartar otras actividades a lo largo del año. El espacio central tiene como eje los más de 300 metros cuadrados de la primera planta de la sede de Lope de Vega. 'Infancia de las vanguardias' lo configuran más de 1200 ítems entre publicaciones y objetos, y se divide en más de una treintena de apartados con el dibujo como columna vertebral. Su punto de partida radica «en la complejidad y riqueza del arte surgido a principios del siglo XX, que proviene de la renovación que experimentó el dibujo a lo largo del XIX, pues esta disciplina es el origen de todas las artes visuales».

El concepto Cultura Material está ligado a la producción tangible del ser humano, al estudio -a través de los objetos- «de las creencias, valores, ideas, actitudes y suposiciones de una comunidad en un tiempo dado». Un campo muchas veces marginal o ignorado.

Lafuente lo desarrolla a través de temáticas, creadores y artistas de muy diversa perspectiva y terrenos culturales y artísticos que se componen de lenguajes patrimoniales del arte, la música, la etnografía, la arquitectura o directamente de la importancia del objeto, del taller y del estudio.

Sus rostros son: Juguetes de construcción; Belleza y valor: dinero tribal africano; Etnografía de Cantabria; Luis de Pablo: sus instrumentos musicales / discografía; Eduardo Arroyo y su colección vinculada al boxeo; Antoni Miralda. Foodcultura (incluyendo El Internacional); Miguel Ángel Blanco: la biblioteca del bosque; Ceesepe: su estudio y Fotolibros a través del fondo de Horacio Fernández.