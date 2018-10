El sello cántabro Milrazones recibe el premio 'White Raven' Un libro ilustrado, basado en un cuento narrado por Gramsci desde la cárcel, obtiene uno de los mayores reconocimientos internacionales de la literatura infantil GUILLERMO BALBONA Santander Sábado, 6 octubre 2018, 08:46

La editorial cántabra Milrazones ha recibido uno de los mayores reconocimientos internacionales de la literatura infantil, 'White Raven 2018' por la publicación de un libro ilustrado, 'El ratón y la montaña' basado en un cuento narrado por Antonio Gramsci desde la cárcel. Las ilustraciones son de la creadora catalana Laia Domènech. El sello cántabro ya tuvo otro 'White Raven' en 2015. Este libro álbum infantil ilustrado por Laia Domènech con su habitual «calidez en el trazo y en el uso de los colores», interpreta maravillosamente el cuento que Antonio Gramsci escribió desde la cárcel para que Giulia, su mujer, se lo contara a sus hijos.

Por segunda vez en tres años, la editorial cántabra Milrazones, que dirige Jesús Ortiz, ha logrado estar con entre los 200 títulos seleccionados en más de 30 idiomas originarios de más de 50 países diferentes. Todos ellos integran 'The White Ravens', catálogo que anualmente publica la Biblioteca Internacional de la Juventud (Internationale Jugendbibliothek, IJB), sita en Munich (Alemania).

La historia del relato retrata a un ratón que se bebe la leche del desayuno de un niño. Cuando el niño despierta y llora de hambre, el ratón pide leche a la cabra, que no puede dársela si no pace antes. Pero el prado no tiene hierba, ni la fuente agua... todo está destrozado por la guerra y la especulación. El ratón promete en nombre del niño que plantará árboles cuando sea mayor...El título de este mismo sello cántabro, que resultó seleccionado en 2015 para formar parte de The White Ravens, fue la versión en catalán de 'La vaca Victoria', de Nono Granero. La publicación del catálogo coincide con el arranque del otoño y se presenta en la Feria del Libro de Frankfurt que este año se celebrará entre los días 10 y 14 de este mes. La Internationale Jugendbibliothek es la biblioteca de referencia que mayor reconocimiento internacional ha recibido en relación a la literatura infantil y juvenil desde su fundación, en 1949.

Anualmente recibe cientos de ejemplares por parte de editoriales, organizaciones y otras instituciones que son revisados por especialistas en literatura infantil, pero sólo 200 títulos tienen cabida en cada edición anual del catálogo. La distinción valora «tanto la temática como la innovación artística, el estilo literario y el diseño».