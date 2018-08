Siboney abrirá las muestras de la Conferencia Internacional de Gráfica prevista en Santander Hot-el #2', 2018, 70 x 107 cm. Una de las obras integradas en la muestra de Moro –que será inaugurada el día 13– en la que el empleo de la pintura y el color aparecen como los elementos más novedosos en su creación respecto al pasado. / Siboney La exposición del artista santanderino Juan M. Moro, La mirada de Polifemo, en el contexto del Encuentro Impact 10, ratifica su capacidad para la reflexión y la investigación GUILLERMO BALBONA Santander Jueves, 9 agosto 2018, 08:05

'La mirada de Polifemo' es el epígrafe de la exposición que supone el regreso expositivo del artista santanderino Juan M. Moro, Premio Nacional de Grabado. Además representa la sexta entrega de una trayectoria vinculada a la galería Siboney que ha servido de cadena de transmisión entre el artista y el público. Asimismo la propuesta, que se inaugura el próximo lunes, día 13, es la primera de un ingente calendario de exhibiciones y actividades que componen 'Impact 10'. Un exhaustivo programa paralelo a la celebración de la denominada Conferencia Internacional Multidisciplinaria de Grabado o Gráfica, que tendrá lugar en Santander del 1 al 9 de septiembre. Bajo el nombre Impact 10/ 2018 es la primera vez que se celebra en España.

Será la sexta muestra individual en la galería Siboney, ocho años después de su celebrada exposición en el Palacete del Embarcadero (bautizada como 'Muellear', en junio de 2010). Juan M. Moro (Santander, 1960) es un artista cuya dualidad formativa (Licenciado y Doctor en Bellas Artes (Universidad del País Vasco) y Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Universidad de Salamanca), le convierte en uno de los creadores con mayor capacidad para la investigación y la reflexión, lo que se aprecia en su nueva obra. En esta ocasión presenta una serie de trabajos sutiles y potentes agrupados bajo el enunciado de 'La mirada de Polifemo'.

El proyecyo La muestra. Juan M. Moro. 'La mirada de Polifemo' exposición del 13 de este mes al 10 de septiembre. Impact 10. Programa paralelo a la celebración de la Conferencia Internacional Multidisciplinaria de Grabado, que se celebra en Santander, (Es la primera vez que se celebra en España). Bienal Mini Print. Organizado por la Autoridad Portuaria de Santander y SM Pro Art Circle, la I Biena, El Mar y los Faros, formará parte de las exhibiciones de Impact 10.

El título alude a los cíclopes y su único ojo, y a la disolución caótica de los estímulos visuales en forma de caleidoscopio cubista cuando sufre una agresión, que es lo que le sucede a Polifemo en su enfrentamiento con el astuto Ulises -según alude Homero en Odisea-, y narra cómo los ataques se dirigen a su punto más débil, quedando el cíclope fatalmente herido en su más preciado, por característico y singular, órgano. «En este momento, la ya limitada mirada del gigante, que jamás había podido disfrutar de los beneficios de la binocularidad, se tornó si cabe aún más distorsionada y turbia».

Es su sexta muestra individual en la galería santanderina y llega ocho años después de su celebrada exposición en el Palacete del Embarcadero

El dolor desgarrado, la confusión, la angustia y la consecuente ira produjeron «una distorsión de la mirada semejante a la que se repite aún hoy en situaciones de pánico, angustia y de ira humana; o incluso como consecuencia de la ofuscación, el empecinamiento y la obsesión que ocasiona mantener un unilateral, ortodoxo o férreo punto de vista», según reflexiona el artista.

Juan Moro, que en su anterior exposición ya utilizaba la iridiscencia, como un elemento clave en su trabajo, «intentaba controlar ese fenómeno óptico derivado de la propiedad que poseen ciertos materiales y superficies para descomponer la luz cromáticamente, para organizar unas piezas que como punto de partida tenían la impresión».

En esta nueva muestra acentúa más este elemento y lo conjuga con el empleo de la pintura y el color, como elementos más novedosos en sus obras respecto a pasadas exposiciones.

Hace tres años el creador santanderino, ligado por su actividad docente a la Universidad de Cantabria, artífice de varios estudios y siempre un autor que ha mimado la parte experimental, la sensibilidad por la indagación y la investigación, firmaba un ingente análisis que vio la luz en Ediciones La Bahía.

Bajo el epígrafe 'Arqueología del arte moderno. Cuerpo, objeto y lugar en un horizonte de extinción', Moro firmó una radiografía profusa entre la reflexión, la documentación y la disección que se fundamentó en una inquietud del artista: «La diversidad en el conocimiento y en el ejercicio de lo que son las disciplinas artísticas y artesanales, arcaicas, históricas y modernas, podría entrar en un proceso de olvido y extinción en el limitado transcurso de tres o cuatro décadas».

La trayectoria expositiva de Moro, salpicadas con sus ensayos, se viene desarrollando en una actividad expositiva regular desde finales de los ochenta, reflejada en cerca de 30 exposiciones individuales y colectivas nacionales e internacionales. En su trayectoria cabe destacar tres de los principales reconocimientos para un artista gráfico en nuestro país: el citado Nacional de Grabado en 2000, concedido por la Calcografía Nacional-Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; el encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores de representar a España en la XXIV Bienal Internacional de Gráfica de Ljubliana en 2001; y ser el Artista Invitado de la XV Feria Internacional de Arte Gráfico Estampa 2007.

'La mirada de Polifemo #3', 2018. 62 x 46 cm., Una de las obras integradas en la muestra de Moro –que será inaugurada el día 13– en la que el empleo de la pintura y el color aparecen como los elementos más novedosos en su creación respecto al pasado. / Siboney

Otro de sus libros son 'Ilustrar lo sublime', 'Un ensayo sobre grabado (a finales del siglo XX)' y 'La ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento'. Los dos últimos son actualmente manuales de referencia, no solo en el ámbito nacional sino especialmente en el latinoamericano.

Un exhaustivo programa

Impact 10, Encuentro y Conferencia Internacional Multidisciplinar de Gráfica -Artistas, Conceptos y Técnicas- es un foro bienal dependiente del Center for Print Reseach de la University of West of England (Reino Unido). Con motivo de su celebración por primera vez en un país hispanohablante, Santander albergará una serie de muestras que se sumarán al conjunto de actividades que se están ultimando (el programa se presenta la próxima semana), entre las cuales se encuentran las sesiones de conferencias y debates, las exposiciones grupales o las jornadas de los participantes.

Impact tendrá lugar en septiembre en distintas localizaciones de la ciudad -como ya se avanzó, en el Palacete, en el Centro de Arte Faro de Cabo Mayor, en la Biblioteca Central, Centro Cultural Madrazo-, en una veintena de espacios entre centros cívicos y espacios de arte, caso de Espacio Alexandra, La Central, o Museos como el Marítimo o el de Altamira en Santillana, con la colaboración de instituciones locales y regionales.