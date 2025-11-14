El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Negro sobre blanco

El amor en siete lecciones

Relatos ·

El amor perdido y encontrado, encontrado y perdido, es el eje de 'La cinta verde', un conjunto de historias en las que Víctor Colden habla de los enigmas del deseo y la memoria

José Luis García Martín

José Luis García Martín

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:26

En la industria editorial, el cuento tiene mala prensa: no se vende. Y es cierto que rara vez una colección de relatos aparece en la lista de libros más vendidos. ¿Se debe eso al desinterés de los lectores o a que el prejuicio lleva a una menor promoción?

Quizá la razón se encuentre en que el libro, la manera más habitual de comercializar la literatura (las revistas literarias hace tiempo que dejaron de ... ser negocio, si alguna vez lo fueron), es el contenedor adecuado para la novela, pero le queda grande al relato breve y por eso ha de compartirlo con otros relatos, del mismo o de distinto autor.

