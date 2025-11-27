Annie Leibovitz, 'Wonderland', personajes notables, historias extraordinarias

Guillermo Balbona Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

Sus imágenes confluyen en una encrucijada en la que conviven la iconografía cultural, la mirada mediática y la realidad fantástica. La ecuación configurada por retrato, fascinación, escenario y deslumbramiento preside la composición, la pose, el poso, la inmediatez y la memoria contenida en sus composiciones. 'Wonderland' es el epígrafe de la exposición ingente de Annie Leibovitz, (Connecticut, 1949) promovida por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) en A Coruña. En el pasado hubo comparecencias expositivas en España de la artista que ha edificado un mundo visual a través de rostros, escenas, retratos e instantes. Pero la cita que acaba de inaugurarse en la entidad gallega pasa por ser la primera gran muestra de su obra.

Leibovitz, por ejemplo, ya enseñó su trabajo en Madrid en el 2009. No obstante, 'Wonderland' contiene piezas únicas y se postula como la mayor muestra que vincula a Leibovitz sobre moda. En su presentación, dejó claro su objetivo: «Lo que intento es devolverle algo a los fotógrafos jóvenes. Mostrarles cómo hice las cosas en mi trayectoria, esta es la esencia», apuntó. Hace poco más de quince años, con ocasión de la citada muestra de 200 imágenes en la Sala de exposiciones Alcalá 31 de Madrid, otra selección de su trayectoria artística y vital, ya expresó lo que es casi un axioma en su concepto creativo: «La fotografía te da licencia para explorar». Ahora, en esta retrospectiva, abierta hasta mayo de 2026, con la fotografía de moda de la artista como eje, la Fundación MOP ofrece un travelling y caleidoscopio diferenciador de su trabajo.

Ampliar Natalia Vodianova y Helmut Lang, París, 2003. © Annie Leibovitz

Retratos íntimos

Un espacio plagado de «personajes notables e historias extraordinarias» que toma como punto de partida sus primeros años, en los que se forjó una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, Grace Slick, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards para la revista Rolling Stone, y que recorre después su trayectoria por el mundo del arte, el cine, la música, el deporte y la política. Y, por último, ese epicentro de su amplia selección de su fotografía de moda, gran parte de la cual nunca se ha expuesto antes al público y que constituye la esencia de la muestra.

La exposición está acompañada por una película y una publicación, 'Annie Leibovitz in wonderland', producida para la ocasión por la entidad organizadora con entrevistas con personas que han colaborado estrechamente con Annie Leibovitz a lo largo de su carrera, caso de Bruce Springsteen, Patti Smith, Gloria Steinem, Karen Elson, Tina Brown, Mary Howard y Phyllis Posnick.

Ampliar Annie Leibovitz, Self portrait, 2021 © Annie Leibovitz

Más de medio siglo de trayectoria permiten trazar una radiografía de Leibovitz en lo vital y en lo creativo. Es el caso del testimonio y la evocación de la gira que realizó con los Rolling Stones en 1975. «Un reportaje personal, un trabajo obsesivo. Me entregué a la gira, casi me mata. La cámara me salvó la vida», confesó la artista en la puesta de largo de la muestra. Durante tres meses recorrió Estados Unidos con la mítica banda. «Trabajé con Hunter Thompson y Truman Capote, eso exigía una mente aguda. En California existía una gran cultura del automóvil, yo conducía a todos lados. Iba de San Francisco a Los Ángeles en un Porsche descapotable, feliz. Me multaban por exceso de velocidad». Un centenar de imágenes guían al visitante en la cita de A Coruña. Entre ellas, algunas se muestran por primera vez en público. Un itinerario que incluye fotografías a gran tamaño que publicó a lo largo de su amplia trayectoria en Vogue: de Sarah Jessica Parker, Kirsten Dunst, Angelina Jolie, Scarlett Johansson a Natalia Vodianova o Karen Elson a través de dos salas dedicadas a la moda. «Para hacer esta fotografía tienes que ver la moda antes. Esa es la regla», dijo Leibovitz. «En la serie de Alicia en el país de las maravillas, con Vodianova, el conejo blanco es Tom Ford. En esa época me inspiraba en los cuentos infantiles por mis hijas». En el contexto puede verse su trabajo con Keira Knightley como la Dorothy de 'El mago de Oz'.

Evolución del estilo

La artista de 76 años, que tomó la última imagen de John Lennon antes de su asesinato, es un referente constante a la hora de tener presentes imágenes icónicas aunque no estén en la muestra. Es el caso de la actriz Demi Moore desnuda y embarazada, portada de Vanity Fair. La evolución de la fotógrafa queda ahora a la intemperie a través de imágenes de territorios tan diferentes como el deporte, el activismo o su mundo personal. La ganadora del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2013 subraya su querencia por escritores, artistas visuales o el paisajismo. Las secciones 'Early Years' y 'Stream of Consciousness' destacan por ser reveladoras de la evolución del estilo y de las decisiones de la fotógrafa, como reflejo de su cuaderno de campo y proceso de creación.

Annie Leibovitz. 'Wonderland'. Courtesy of the MOP Foundation

Curioso es que las glamurosas imágenes se exhiban de forma austera en el montaje de la muestra que la propia Leibovitz concibió en su estudio y abordó en el espacio de la MOP en dos sesiones: Fotos sin marcos ni cartelas, sujetas con chinchetas sobre corcho. La propuesta, que presenta las imágenes en orden cronológico, se detiene especialmente en la moda. Ante ello, matiza su mirada. Helmut Newton e Irving Penn han sido sus referentes. «No soy una fotógrafa de moda pero hago moda. La moda y la comedia nos ayudan a sobrevivir en una época como la actual muy complicada».

Del blanco y negro al color la Leibovitz de 'Wonderland' está presidida por el famoso retrato del actor Ben Stiller. «Les puse cuernos a las modelos a modo de juego. Con el tiempo he aprendido que los diseñadores son grandes artistas. Mi trabajo en la moda no ha sido el más importante, pero sí ha sido un mundo maravilloso para jugar».

La muestra En datos 'Wonderland', Annie Leibovitz. Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP). A Coruña. Primera gran exposición de lafotografía de moda de la artista,podrá visitarse en el Centro MOPdel Muelle de Batería hastael 1 de mayo de 2026.

Apoyo La exposición se completa con una película y una publicación. 'Annie Leibovitz in wonderland'producidas para la ocasión por la Fundación MOP con entrevistas con personas que han colaboradoestrechamente con la artista durante su trayectoria: de Bruce Springsteen, Patti Smith, Gloria Steinem a Karen Elson, Tina Brown, Mary Howardy Phyllis Posnick.

Entre las piezas inéditas se incluyen varias polaroids. La más especial que se recuerda es la que le hizo a John Lennon y Yoko Ono. «Fue a finales de los 70. En esa época hacía primero la instantánea y luego la foto con la cámara de carrete. Fui a su apartamento y la revista quería solo fotos con John, pero dije, ya que está Yoko habrá que hacer algo y se me ocurrió hacerle la foto a los dos abrazados. John vio la polaroid y se emocionó, me dijo que mostraba su relación con Yoko. Revisando me di cuenta de que algunas son mejores que las fotos reveladas, por eso están aquí», explicó en la presentación.

En el caso de sus huellas gráficas españolas asoma Penélope Cruz en una foto realizada en 2007. Y, por supuesto, la de los reyes en una imagen presente en el espacio a través de un montaje audiovisual. «Me cedieron el control de la sesión. Buscaba trabajar la tradición. Felipe estaba relajado y Letizia estaba más nerviosa. Eligió un diseño de Balenciaga de los años 40 como homenaje a la moda española». Cinco décadas de iconos, de la cultura pop a la moda, cuyo conjunto admite muchas calificaciones, pero ninguna mejor que la de su propia autora: «Un documento histórico del mundo que nos ha tocado vivir».

Durante la inauguración, Annie Leibovitz lanzó una reflexión sobre el estado actual del que es su lenguaje dominante. «Lo más apasionante de la fotografía ocurre en el fotoperiodismo. La fotografía es fuerte como arte. Vivimos una época políticamente difícil y la moda y la comedia, que es lo que vemos aquí, puede ayudarnos a sobrevivir». La fotógrafa es el último eslabón del proyecto del Centro MOP que sitúa al espacio de A Coruña como un referente internacional de la imagen y la moda, tras celebrar retrospectivas dedicadas a Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn y David Bailey.

