«Este disco mira atrás sin resentimiento, aceptando las cosas buenas y las que no estuvieron tan bien»
'1973' que se publica hoy, es el decimoquinto disco del cantautor madrileño, toda una odisea vital y profesional que tiene como resultado la apertura de nuevas ventanas sonoras, sin perder la esencia de su estilo
Santander
Viernes, 3 de octubre 2025, 07:26
Las suelas de sus botas, con un filo metálico, resuenan sobre el asfalto con cada paso de Quique González. Y para publicar su último disco, al que ha titulado '1973' (Cultura Rock Records), su año de nacimiento, ha tenido que dar más de los previstos.
Todo empezó con un libro que pasó de mano en mano, una idea que fue tomando forma, una llamada, continuó con un productor con lustre pero sin estrella y terminará hoy con la publicación del álbum, en el que ha «jugado», poniéndose trajes sonoros nuevos y que ya tiene un buen puñado de fechas cerradas por delante. Y, por cierto; él, que firmaría por «estar como Lucinda Williams dentro de 30 años», por el momento, se queda en Cantabria.
-¿Cree que este disco va a sorprender?
-Mi intención es más que emocione a que sorprenda. No suelo escribir canciones fáciles en ninguno de mis discos. Me gusta que haya que mascarlo un poco. Que exija un esfuerzo de atención y de escucha.
-Las letras son un tanto más crípticas, quizá, de requerir esa escucha
-Algunas sí. Creo que hay una buena mezcla de canciones así un poco más oscuras o más crípticas, como dices, y otras en las que está todo muy claro, aunque sea para mí.
-Viniendo de 'Sur en el valle', más intimista, ahora incluye desde coros góspel a sintes y voces que vuelven al Quique de los primeros discos. ¿Hay juego buscado o es lo que buscaba la canción?
-Siempre tengo la intención de hacer cosas distintas entre disco y disco y la mayoría de las veces pasa que a uno le parece más distinto de lo que le parece a la gente que te ve desde una perspectiva más amplia. Intentamos hacer cosas distintas para no aburrirnos y para no aburrir al personal también. Es interesante para seguir jugando y para, odio esta expresión, salir de tu zona de confort. Para buscar otros sitios donde sentirte cómodo.
-Así pues, para sentirse más cómodo se ha metido en sitios poco habituales
-Sí, pero bueno, es que yo creo que es sano abrir las ventanas y tratar de llegar a sitios o hacer cosas que no te veías haciendo. Me hace sentir que tomo ciertos riesgos. Y el riesgo también de que haya gente a la que no le guste y otros a los que les parecerá raro, pero van entrando en el mundo de tus canciones nuevas y les abre una visión más panorámica. Eso me gusta. Siempre lo digo: no quiero que mis artistas favoritos hagan el disco que yo espero. Me gusta que hagan un disco que yo esperaba, aunque tarde tiempo en asimilarlo.
-¿Da muchas vueltas antes de meterse en esos nuevos charcos?
-Me doy cuenta muy rápido de lo que no me gusta y eso lo elimino rápidamente. Si dudo, dejo un poco de tiempo para ver si me acostumbro a ese mirarte en el espejo con un traje nuevo. Y si me gusta desde el principio y me sorprende, pues tiro y lo doy por bueno. También tengo mucha suerte de contar con toda mi banda, pero sobre todo con Toni (Brunet) que no tiene miedo de nada realmente. Puede que yo no tenga algo claro, pero hay que confiar en la gente con la que trabajas porque a veces te llevan a un sitio que te agita un poco, pero te gusta más que lo que habías pensado previamente.
-¿Cómo ha ido evolucionando el papel múltiple de Toni Brunet, como músico, productor, director de banda y amigo?
-Mira, hemos tenido muchísimos problemas en este disco con la persona con la que empezamos a grabar, Mark Howard, hasta el punto de haber tenido que grabar el disco dos veces y una tercera, en cuatro estudios diferentes y si no hubiera sido por Tony puede que yo hubiera tirado el disco al mar porque sucedieron muchas cosas. Hemos sacado el disco adelante entre mucha gente, pero sobre todo Toni y yo. Lo ha hecho con mucha sabiduría, con mucho aplomo y paciencia. Hemos tenido que pelear mucho, arreglar cosas, para que tengamos al final un disco que nos guste y se lo voy a agradecer toda la vida.
-Y hasta cuando canta por Nina, hay que destacar su labor…
-(Ríe) Es que entre muchas virtudes de Tony, que es un guitarrista y productor fantástico, también hace unas canciones maravillosas que espero que salgan este año. Que se anime a editarlas y muestre esa faceta de cantautor, aunque a veces no se lo crea tanto como yo creo que tendría que creérselo. Tiene canciones muy emocionantes, de verdad. Me fío mucho de su opinión y de su criterio. Llevamos juntos desde el disco de Luis ('Las palabras vividas') y me encanta hacer música con él.
-¿Qué ocurrió para llegar a ese extremo de replantearse sacar el disco?
-Primero grabamos todo el disco en Granada con Howard y al volver nos dimos cuenta de que la mitad no nos gustaba, no estábamos contentos con cómo sonaba. Decidimos volver a grabarlo.
-Se fueron a Estudio Uno.
-Exactamente, nos fuimos a Estudio Uno, grabamos otra vez seis o siete canciones, seis y luego ocurrió otro pequeño desastre porque se perdió la sesión del último día y tuvimos que volver a grabar todas las voces y todas las guitarras.
-¡'1973' van a ser las veces que se han grabado las pistas!
-Sí, sí… Sin embargo, cada vez que pasaba algo, la actitud de la banda, de Tony y mía, no sé si está mal que lo diga, ha sido muy buena, porque lo más fácil, el primer pensamiento sería mandar el disco a la mierda y empezar a hacerlo otra vez. Pero sin embargo no ha sido así. La intención y la actitud es lo que nos ha hecho terminar el disco bien. Es la primera vez en mi vida que leer un libro me ha metido en un en un lío.
-Interesante ¿Y qué libro es el culpable?
-Al final de la gira 25 aniversario empezamos a pasarnos por la furgoneta un libro de Mark Howard, '¡Grabando!' en el que hablaba de sus experiencias con la gente con la que ha trabajado. Como los músicos somos unos flipados y él tiene una forma de grabar así muy particular, pues pues decidimos contactar con él y llamar a su puerta a ver si grababa con nosotros, un poco de esa manera. Claro, es un tío que ha grabado los dos discos que más me gustan de mi artista favorito 'Time Out of Mind' y y 'Oh Mercy' y estamos enamorados de ese sonido y de esa profundidad. Pero claro, esos discos se grabaron hace más de 30 años y a las personas les pasan cosas, no se actualizan o están viviendo otros momentos de su vida. Nos encontramos muy poco de lo que pensamos que íbamos a encontrar trabajando con él en esto. A nivel personal y a nivel profesional, o sea, fue una decepción. Suena un poco un poco fuerte, pero la sensación es como si invitaras a alguien a tu casa y te robara, ¿sabes?
'1973'
-
Autor Quique González
-
Sello Sello: Cultura Rock Records, 2025
-
Publicación Hoy, 3 de octubre
-
Equipo Producido por Toni Brunet y grabado en Estudios La Mina (Granada), Estudio Uno (Madrid), Gaua Estudios (Bizkaia) y Audiomatic (Madrid), con la participación de Mark Howard, Jordi Mora y el propio Toni Brunet como ingenieros de grabació.
-
Banda Quique González: Voz, guitarra acústica, dobro | Edu Olmedo: batería y percusión | Jacob Reguilón: bajo y contrabajo | Raúl Bernal: piano, sintes, Hammond, Wurlitzer, Rhodes y coros | Javier Pedreira: guitarra eléctrica | Toni Brunet: guitarras eléctricas, acústicas y coros | César Pop: piano, sinte y harmonio | María Ovelar, Araceli Lavado y Maisa Hens: coros en 'Cheques falsos' y 'Preguntas sencillas' | Colaboraciones especiales de Gorka Urbizu y Fabián.
-
Arte Fernando Maquieira
-¿Todo ocurrió al terminar o durante la grabación ya notaron la mala onda?
-Durante el proceso nos estábamos dando cuenta de que algo no funcionaba a nivel personal y profesional también. Pero claro, tío, ¡que le has traído de Los Ángeles! Sabes que no puedes tomar decisiones rápidas y precipitadas. También pensábamos: esto es raro, pero este tío con el currículum que tiene, pues al final acabará haciendo su magia y fliparemos con el resultado. Y eso no ha pasado.
-Hubo que volver a casa, como quien dice.
-Hubo que volver a casa y hacerlo nosotros a nuestra forma. El disco lo teníamos que haber terminado al final de las Navidades del año pasado y lo hemos terminado hace tres meses. Nunca me había pasado esto, la verdad, nunca había tenido problemas grabando con ningún productor ni con ningún músico ni con nadie de mi banda, ni con ningún estudio.
-Además, siempre defiende que no podría trabajar con alguien con quien no se sintiera a gusto.
-Sí, ya en la primera reunión, antes de meternos en el estudio, tuvimos una conversación, en la que dijo un par de cosas, que dije: uf, creo que me he equivocado, se me va a hacer largo. Pero bueno, le ha pasado a un montón de gente. 'Car Wheels on a gravel road', que es mi mi disco favorito de Lucinda Williams, y uno de mis discos favoritos de la historia del rock, se grabó con un montón de productores en estudios diferentes, con músicos diferentes y luego el disco se ve que está cocido, entre comillas, de una forma que al final es que hay algo ahí que que es magia, ¿no? Pequeños detalles hacen que cambie en global y lo que hemos hecho es no ir a grabar con pereza y hastío sino con actitud de hacerlo mejor.
-Debe ser complicado pensar en salir a un escenario a defender algo en lo que uno mismo no cree.
-Es que no hubiera sacado disco. Directamente. No, no lo hubiera sacado. Por otro lado digo, jo, qué putada, pero también es como volar en avión, ¿sabes? Cuando más veces vuelas, más veces más posibilidades tienes de estrellarte. Son quince discos, nunca me había pasado y ha sido ahora.
-Volviendo al disco. Con 'Terciopelo azul', el primer single, explicaban que querían hacer algo sencillo que reflejara quiénes son y el momento en que están. Vamos a ello.
-Queríamos hacer un disco un poco distinto a los últimos, que han sido más acústicos y probar cosas distintas con la banda que ya llevamos tocando desde hace 7 años. Capitaneados por Toni. Se ha sumado Javi Pedreira a la guitarra con el que había tocado en en la época de 'Avería' para darle más picante.
-Y vuelve Txarli Arancegui en lugar de Edu Olmedo.
-Es que Edu decidió dejar la banda después de 14 años tocando juntos. Bueno, ha decidido dejar las giras. Eso, sobre todo a nivel a nivel personal, ha sido ha sido durillo porque probablemente es la mejor persona que me he cruzado en la música. Alguien que ha tocado bien todos los días, que no ha llegado ni 5 minutos tarde a un ensayo, que no ha mandado un sustituto porque tenía otra cosa. O sea, que no puedo decir absolutamente nada malo de Edu. Es ese tipo de persona que quieres tener siempre al lado. Por otro lado, me alegro mucho de que él haya tomado su propia decisión y se sienta bien haciéndolo. Lo único bueno de todo esto es que vuelve Txarli, que es alguien de la familia para nosotros y que seguramente es el único que emocionalmente para mí podría cubrir ese ese hueco que ha dejado Edu. Me quedé unos días como si me hubiera dejado una novia.
-Llegar, pues, a ver las fechas de giras confirmadas, debe ser como respirar, con este periplo previo.
-Sí, sí, totalmente. Muy mal se nos tiene que dar para que se nos siga embarrando el camino. Y si se embarra no será tanto como hasta ahora.
-'1973' puede llevar a sonidos de Springsteen, de Spinetta, un poco de Waits o el Bunbury más reposado… ¿Qué ha escuchado mientras lo creaba?
-Los que has nombrado están muy bien tirados. Hay muchas cosas aparte de War on Drugs que ya se ha dicho, pero también está John Mellencamp, en sus discos más reposados, Waits, un poco de banda sonora, desarrollos instrumentales más largos.
-Más capas y arreglos que van sumando elementos.
-Sí, bastante Wilco también, His Golden Messenger, que es una banda que me encanta y Jero Romero también. Lo he escuchado mucho.Y el disco de Gorka, que me parece el mejor disco del año pasado.
-Justo iba a preguntarle por esa colaboración con Gorka Urbizu en 'De verdad lo siento'.
-Cuando estábamos haciendo la gira 25 aniversario, vino a vernos a Vitoria y sin saber ni qué canción le dije, «Joder, me gustaría que que cantaras en el próximo disco. Y dijo que sí. 'Hasiera Bat' me parece un disco importantísimo para Euskadi, para España y para el mundo. Las letras son increíbles. Toni dice que es como Antonio Vega, tiene tanta verdad en la garganta que hace que una canción que no es suya tome otra dimensión. Es una suerte haber contado con él.
-«Hay dos chicos en pantalones rotos que siguieron un camino de cristales», canta. ¿Qué hay en el suelo de su camino a día de hoy?
-Hay algunos cristales rotos, pero también tienes la suficiente experiencia como para como para no cortarte y como para esquivarlos y mirar un poco hacia atrás. El disco habla un poco de esto; de mirar hacia atrás sin resentimiento y sin ira, con una intención de aceptar las cosas que han pasado. No con un conformismo malentendido, sino aceptación de las cosas buenas que has hecho, de las cosas que no han estado tan bien y de estar un poco en paz contigo.
-Mira hacia atrás, pero no se reconoce nostálgico.
-No, y creo que el disco tampoco. Hay incluso más sentido del humor y menos revolcarse un poco en tus fracasos. Y también es el disco menos en primera persona del singular y más del plural. Por eso también se llama '1973' porque es como si hablara de una generación de gente que nació en los 70, en los 80 y ahora están intentando o estamos intentando ubicarnos. Como si habláramos de un mundo que ya no existe y necesitas herramientas para resituarte. Las herramientas que necesitamos para continuar, para sobrevivir, para resistir.
-¿Qué papel tienen a estas alturas las expectativas?
-Soy bastante realista. No es más importante. Lo mejor que puede pasar este disco es que acompañe a cierta gente durante un tiempo y si les emociona, es increíble