La no domesticidad del gato

Álvaro Pombo Santander Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:21 Comenta Compartir

La domesticidad ha sido denegada al gato Félix ('Felix Catus') en diversas ocasiones a lo largo de su milenaria historia. Un ensayo consistente y complejo que conozco acerca de este asunto se debe a la pluma de Elke Hildegarda von Wher, al cual, junto con mis propias observaciones al respecto, me remito en esta plazuela, muy cerca de mi amable, indómito y polisémico gato Michi.

Suele decirse vulgarmente que el gato, junto con el perro y la corneja, es un animal esencialmente doméstico. Craso error. Únicamente el perro, pobre, puede considerarse doméstico 'stricto sensu'. Cuanto más fieros parecen, más domésticos son. No así el gato. Sólo aparentemente el gato ha podido ser domado. Y digo aparentemente porque al final siempre es lo mismo: la criatura resultante de la doma se vuelve redomada, es decir, cautelosa y astuta, en vez de mansa. No existen gatos mansos. Ni siquiera el persa, con su aspecto de cojín y sus aires de 'pet' de dama gruesa, llega jamás a ser domiciliario. Y menos el siamés. La domiciliación del gato es un mero recurso burocrático, para hacer pasar por familiar lo radicalmente incontrolable y salvaje.

Es ejemplar a este respecto el triste sino de la precipitada baronesa von Wher, quien, no obstante haber amado a sus tres gatos mucho más fielmente que a sus tres maridos sucesivos, murió a manos de su gata negra, Ferdinanda, por no haberla, muy de madrugada, servido su lechecita.

Mi experiencia de la domesticidad del –por antonomasia– indómito gato, viene de mis paseos por el madrileñísimo Parque del Oeste. Ahí podía observarse al gato en su mejor y más salvaje plenitud. Pero antes debo indicar, como una de las verdades más corroboradas de la zoología trascendental, el hecho de que no hay gato sin amante unilateral. Los del Parque del Oeste (unos dieciséis gatos que yo recuerde) contaban con dos fidelísimas amantes de mediana edad y todavía de buen ver, que todos los mediodías del año y todas las mediastardes, llevaban a esos dieciséis indómitos felinos cestitas de pan y pechuguitas de capón recién troceadas. Se acercaban y se alejaban. Erguían los rabos, maullaban dulcemente, frotaban los lomos, repentinamente montañosos, contra las blancas piernas de sus amantes, brevísimamente ronroneaban. Hacían la rosca antes y mientras devoraban las pechugas. Luego, nada.

El gato sólo admite una pasión unidireccional. Y esto no se debe a que el gato sea, él mismo, unidimensional. Al contrario. Todo gato es multívoco y polisémico, sintáctico y anárquico a la vez. Incalculable. El encanto de amarle, como bien sabía Elke Hildegarda, la desdichada baronesa, es el azar. El gato es, en el amor, siempre casual. Tiene días y, sobre todo, ratos. Brevísimos instantes de ternura relampagueante que acaban siempre como no debieran acabar: en lágrimas.

En el Parque del Oeste podía verse el clásico comportamiento del gato con los otros miembros de su especie. No los ignoraba. Y no los tenía en cuenta. Jugaba con ellos, pero guardando siempre la distancias. Una escena característica tenía lugar cada mediodía y cada mediatarde, en torno a un grave abeto en cuyos umbríos interiores quedaban ramos de hielo y luna nueva incluso en pleno mes de agosto. Los dieciséis, después de haber almorzado y/o merendado, hacían un corro perfectamente circular en torno al árbol. Ahora bien, entre gato y gato había siempre un metro y treinta y cuatro centímetros de distancia. Cada cual estaba en sí mismo, ensimismado en atusarse los bigotes o en un suplementario lametón de la oreja izquierda o la pata de atrás, o en dar un extra-lustre a su larga cola. Puede decirse de los dieciséis lo que decía el célebre poeta inglés T. S. Eliot, de uno que él solía tratar, que «They haven´t got so far as names» («No han llegado jamás a tutearse»).

Ni siquiera en sus horas de lo que suele denominarse amor-pasión, los gatos se tutean entre sí. Expresado en términos metafísicos: ni siquiera en el coito una lejanía llega nunca a copular con otra. El gato es lejanía radical. Todo gato es un fenómeno cuyo noúmeno queda y quedará siempre más allá de los límites de la razón pura y práctica del hombre. Por eso en Madrid, que hay tanto gato, y donde los propios madrileños se llaman gatos a sí mismos, va a alzarse en breve un monolito al gato noumenal en la avenida de la Ilustración.

ilustración Marc González Sala

Reporta un error