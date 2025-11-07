El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La emoción de las piedras

La ilustradora Mo Gutiérrez Serna y el escritor Jesús Marchamalo publican 'Minerales', un nuevo homenaje a la obra extraviada de Dulce María Loynaz

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:22

Parece un imposible encontrar emoción en el reino mineral pero… en los libros de Creotz Ediciones todo puede ocurrir. Sobre todo, si interviene la siempre sorprendente Mo Gutiérrez Serna, que no es una ilustradora al uso sino una coautora en igualdad de condiciones con el escritor: si uno –en este caso, el periodista más libresco de nuestro país, Jesús Marchamalo– se ocupa de la parte textual, la otra lo hace de la esfera gráfica, para construir un conjunto en el que ambas expresiones no solo conviven y se complementan, sino que se vuelven indisolubles, para convertirse no es un libro, sino en un 'Cuaderno', que es precisamente el sentido, y el origen de esta publicación.

Y es que hace dos años la editorial Creotz presentaba una obra exquisitamente editada: el 'Bestiario' escrito en su juventud por Dulce María Loynaz, tras ... un suspenso en Historia Natural que consideró completamente injusto. En los años ochenta lo rescató de un cajón y su publicación fue una especie de venganza poética. Creotz lo reeditó para conmemorar los treinta años de la concesión del Cervantes, y la artista santanderina Mo Gutiérrez Serna lo reinterpretó gráficamente desde una perspectiva contemporánea, pero no exenta de guiños a los ecos vanguardistas del texto original. En edición entelada y a todo color, fue distinguido como uno de los libros mejor editados del año por el Ministerio de Cultura.

