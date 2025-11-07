La emoción de las piedras

Javier Menéndez Llamazares Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Parece un imposible encontrar emoción en el reino mineral pero… en los libros de Creotz Ediciones todo puede ocurrir. Sobre todo, si interviene la siempre sorprendente Mo Gutiérrez Serna, que no es una ilustradora al uso sino una coautora en igualdad de condiciones con el escritor: si uno –en este caso, el periodista más libresco de nuestro país, Jesús Marchamalo– se ocupa de la parte textual, la otra lo hace de la esfera gráfica, para construir un conjunto en el que ambas expresiones no solo conviven y se complementan, sino que se vuelven indisolubles, para convertirse no es un libro, sino en un 'Cuaderno', que es precisamente el sentido, y el origen de esta publicación.

Y es que hace dos años la editorial Creotz presentaba una obra exquisitamente editada: el 'Bestiario' escrito en su juventud por Dulce María Loynaz, tras ... un suspenso en Historia Natural que consideró completamente injusto. En los años ochenta lo rescató de un cajón y su publicación fue una especie de venganza poética. Creotz lo reeditó para conmemorar los treinta años de la concesión del Cervantes, y la artista santanderina Mo Gutiérrez Serna lo reinterpretó gráficamente desde una perspectiva contemporánea, pero no exenta de guiños a los ecos vanguardistas del texto original. En edición entelada y a todo color, fue distinguido como uno de los libros mejor editados del año por el Ministerio de Cultura.

Minerales Autor: Jesús Marchamalo y Mo Gutiérrez Serna

Editorial: Creotz, 2025.

Precio: 21,90 euros

Páginas 60. Pero junto al capítulo del reino animal, Loynaz había escrito otros dos cuadernos, que se perdieron: los dedicados al reino mineral y al vegetal. Así que en 2024 se publicó 'Dulce herbario', con poemas de Juan Kruz Igerabide, que tuvo un gran éxito y fue finalista de los premios Ragazzi, en la Feria del Libro de Bolonia. Y en 2025 se cierra la trilogía con 'Minerales', tercera y última entrega de estos 'libros-emoción', como los definía la propia editorial, y que realmente consiguen no solo conmover por su belleza sino, además, transmitir una pasión desaforada por el medio natural. La de Marchamalo, además de las bibliotecas, son las piedras, que colecciona desde su juventud, y además alimenta un sueño secreto, el de convertirse en 'buscador de piedras' profesional: «viajar por el mundo (…) recogiendo de aquí y allá (…) rocas y minerales que llamen la atención por su belleza». Son en total veinte, del oro al mercurio, los que conforman un cuaderno que, esta vez sí, aprueba con nota las Ciencias Naturales.

