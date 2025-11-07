El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Poesía

La escritura es la propia recompensa

En cada página de 'La insistencia' de Jordi Doce hay un mundo interior, tan complejo o más que el de afuera

Carlos Alcorta

Carlos Alcorta

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:21

Comenta

Con cierta regularidad, Jordi Doce (Gijón, 1967) viene intercalando entre su obra poética otros volúmenes, cuadernos de notas que, por su propia naturaleza, ofrecen una recopilación de notas misceláneas que no se ajustan a un tema concreto, aunque abunden las referidas al propio acto de la escritura, lo que permite al lector establecer paralelismos entre dichos apuntes y los poemas escritos, y esto es una suposición, de forma simultánea, pero no resulta inverosímil rastrear la evolución poética siguiendo las huellas de estos textos. Cada apunte, cada nota forma parte de un mosaico que va revelando su estructura lentamente, a medida que avanzamos en la lectura, lectura, que nos depara tesoros y sorpresas sin cesar. Es sabido que la lectura de un poema exige lentitud y relectura, pero muchas de estas anotaciones requieren de un esfuerzo similar tanto por su densidad conceptual como por el placer que dispensan al lector estas reflexiones, escritas con un lenguaje coloquial ―–aunque Doce no sienta predilección por lo descriptivo en sus poemas, en estas notas, el género es otro, si se decantan por este procedimiento–― en su mayor parte, aunque no desestima el uso de un lenguaje más metafórico cuando la ocasión lo exige.

Esta alternancia forma parte de las muchas virtudes que posee este libro, 'La insistencia', subtitulado 'Cuaderno negro' por las especiales circunstancias en las que está ... escrito. Otro tanto ocurre con la extensión de los comentarios, generalmente breves ―–en algunos casos, de una brevedad cercana al aforismo, como vemos en estos ejemplos: «Quien posee lo deja todo perdido de huellas dactilares» o «También hay palabras misántropas. Forman aforismos»–, aunque no escasean los que sobrepasan las exigencias de la brevedad, quizá impulsados por esa necesidad de escribir con claridad sobre lo que desconcierta al poeta, lo que le duele y desubica. Probablemente es una cuestión de estilo, tan consistente y reconocible en toda su obra, incluyendo estos apuntes que, pese a ser 'solo' eso, se insertan en el mismo marco, en una jurisdicción similar a la del poema porque también a través de ellas el poeta experimenta, tal vez incluso de manera más directa y sostenida, su relación con el mudo y con el poema, con el mundo del poema, en definitiva. «De joven pequé en exceso de descriptivo. Supongo que sentía la necesidad de apuntalar la realidad del mundo con adjetivos y un enjambre de detalles sensoriales. Ahora los evito o simplemente me despreocupo de ellos. Camino de la vejez es mi manera de ir asimilando poco a poco esta irrealidad», escribe. Esa 'despreocupación' es la que evita, a mi modo de ver que, gracias a la singularidad de su estilo, logre mantener una relación peculiar con lo que le rodea, sin correr el riesgo de desvirtuar la lente a través de la cual observa lo que sucede en su entorno, no solo físico, sino emocional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  2. 2

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  3. 3

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  4. 4

    El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Muriedas
  5. 5

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
  6. 6

    Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria
  7. 7

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  8. 8

    PRC y Vox mantienen con vida la negociación del Presupuesto con el PP
  9. 9

    España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar
  10. 10

    Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La escritura es la propia recompensa

La escritura es la propia recompensa