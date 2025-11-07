La escritura es la propia recompensa

Carlos Alcorta Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:21 Comenta Compartir

Con cierta regularidad, Jordi Doce (Gijón, 1967) viene intercalando entre su obra poética otros volúmenes, cuadernos de notas que, por su propia naturaleza, ofrecen una recopilación de notas misceláneas que no se ajustan a un tema concreto, aunque abunden las referidas al propio acto de la escritura, lo que permite al lector establecer paralelismos entre dichos apuntes y los poemas escritos, y esto es una suposición, de forma simultánea, pero no resulta inverosímil rastrear la evolución poética siguiendo las huellas de estos textos. Cada apunte, cada nota forma parte de un mosaico que va revelando su estructura lentamente, a medida que avanzamos en la lectura, lectura, que nos depara tesoros y sorpresas sin cesar. Es sabido que la lectura de un poema exige lentitud y relectura, pero muchas de estas anotaciones requieren de un esfuerzo similar tanto por su densidad conceptual como por el placer que dispensan al lector estas reflexiones, escritas con un lenguaje coloquial ―–aunque Doce no sienta predilección por lo descriptivo en sus poemas, en estas notas, el género es otro, si se decantan por este procedimiento–― en su mayor parte, aunque no desestima el uso de un lenguaje más metafórico cuando la ocasión lo exige.

Esta alternancia forma parte de las muchas virtudes que posee este libro, 'La insistencia', subtitulado 'Cuaderno negro' por las especiales circunstancias en las que está ... escrito. Otro tanto ocurre con la extensión de los comentarios, generalmente breves ―–en algunos casos, de una brevedad cercana al aforismo, como vemos en estos ejemplos: «Quien posee lo deja todo perdido de huellas dactilares» o «También hay palabras misántropas. Forman aforismos»–, aunque no escasean los que sobrepasan las exigencias de la brevedad, quizá impulsados por esa necesidad de escribir con claridad sobre lo que desconcierta al poeta, lo que le duele y desubica. Probablemente es una cuestión de estilo, tan consistente y reconocible en toda su obra, incluyendo estos apuntes que, pese a ser 'solo' eso, se insertan en el mismo marco, en una jurisdicción similar a la del poema porque también a través de ellas el poeta experimenta, tal vez incluso de manera más directa y sostenida, su relación con el mudo y con el poema, con el mundo del poema, en definitiva. «De joven pequé en exceso de descriptivo. Supongo que sentía la necesidad de apuntalar la realidad del mundo con adjetivos y un enjambre de detalles sensoriales. Ahora los evito o simplemente me despreocupo de ellos. Camino de la vejez es mi manera de ir asimilando poco a poco esta irrealidad», escribe. Esa 'despreocupación' es la que evita, a mi modo de ver que, gracias a la singularidad de su estilo, logre mantener una relación peculiar con lo que le rodea, sin correr el riesgo de desvirtuar la lente a través de la cual observa lo que sucede en su entorno, no solo físico, sino emocional.

'La insistencia ' Autor: Jordi Doce

Editorial: Pre-Textos

Páginas: 134

Precio: 13,00 euros Si el poema disfraza, voluntaria o involuntariamente, en gran medida lo que el poeta piensa, en estas notas ese pensamiento queda expuesto sin medias tintas. Su atención a lo que sucede en el mundo exterior no le impide desarrollar una rica vida interior porque, como escribe en otro apunte, es necesario «Vivir de puertas afuera, a la intemperie, para curtirnos y que nos salga corteza. Por debajo de ella, construir otra existencia, más suave o flexible, comprometida de los pies a la cabeza a la cabeza (¿a la copa?), capaz de irrigar el mundo a hurtadillas». Pese a que muchas de estas notas ofrecen afirmaciones personales y, en algunos casos, contundentes, el lector no se siente excluido, antes al contrario, esté de acuerdo o no con ellas, encuentra la forma de interpretarlas, de asumirlas, de encajarlas en su propia conciencia, y este es un mérito no menor de la coherencia entre pensamiento y acto de Jordi Doce, una coherencia que se contagia, una coherencia pragmática en ocasiones y utópica, si se me permite el término, en otros momentos, en función de que prime en la reflexión lo cerebral o lo sensual respectivamente, aunque en ninguna de ellas haya un exceso de solemnidad tal que suma al lector en el escepticismo. Todo lo contrario, lo que predomina en la escritura de Jordi Doce es una actitud humilde ante la escritura, como no puede se de otro modo para quien piensa que «Escribir es solo plantar semillas y cuidar los tallos incipientes. La maduración se da en otros, fuera de nuestra vista, fuera de nuestro alcance. La escritura es lanzar hacia un futuro del que nada sabemos y que ni siquiera ―si tuviéramos una migaja de confianza― debería incumbirnos. Hagamos mejor como esos jubilados ingleses que insisten en trabar su pequeña parcela en el huerto comunal; el cultivo es su propia recompensa». Las notas que integran 'La insistencia' actúan como defensa contra la confusión que paraliza hoy en día al ser humano. Hay que caminar con los ojos bien abiertos en este bosque de páginas, porque en cada página hay un mundo interior, tan complejo o más que el mundo de afuera.

