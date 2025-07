Guillermo Balbona Santander Jueves, 17 de julio 2025, 20:45 Comenta Compartir

Mirabilia, el proyecto que el artista, ensayista y docente Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) presenta en las Naves de Gamazo de Fundación Enaire, reúne en diálogo una selección de sus trabajos recientes de pospandemia, varios inéditos, con algunas series emblemáticas de su trayectoria anterior. Un itinerario, que abarca ya más de cincuenta años, y que pretende evidenciar, según subraya el comisario de la muestra, Sema D'Acosta, que en su carrera «existen unas líneas de investigación recurrentes a las que el artista vuelve una y otra vez, entre otras determinadas zonas de conflicto entre realidad y ficción o situaciones equívocas, cada vez más ambiguas, entre lo que consideramos natural y artificial». La exposición, una de las más extensas planteadas por el autor en España en los últimos años. Fontuberta, autor de 'Desbordar el espejo', reflexiona aquí sobre el presente de la imagen.

–¿Cómo define una muestra como 'Mirabilia', tan trasversal y plural?

– 'Mirabilia' nos remite a los gabinetes de maravillas. Una muestra, en este sentido, modular, que se compone de diferentes series que van dando cuenta de posibles apartados prodigiosos, maravillosos o sorprendentes. La botánica, la zoología, el paisaje, la geografía...Hay un hilo narrativo alrededor de cómo la fotografía, que es un sistema normalmente de documentación estricta de lo real, puede lanzarnos hacia universos propios de imaginarios más especulativos.

–Cronológicamente, abarca más de medio siglo de trayectoria.

–En efecto, mi carrera se expande ya esos más de 50 años. En la muestra empezamos con uno de los primeros proyectos fechados hace ya casi cuatro décadas que dialoga muy bien con otros muy recientes donde el planteamiento es idéntico, pero los lenguajes y las tecnologías han evolucionado. Nos permite ver de manera pedagógica cómo, hasta cierto punto, hay una cierta coherencia conceptual que refleja cómo me he ido ajustando a toda la paleta creativa que las innovaciones me han permitido.

–El Fontcuberta reflexivo, ensayista, ¿ha vencido de alguna manera al creador?

–Depende desde qué ámbito lo analicemos. No hay una diferencia sustancial. Siempre he pensado que mi trabajo, por un lado, consiste en reflexionar sobre la imagen y en la imagen, pero también pensar con ella. Mis proyectos en este sentido son ensayos visuales, maneras de abordar temáticas conceptuales a través del lenguaje visual. No me considero un teórico ni un filósofo. Y mis textos son hasta cierto punto autobiográficos, ensayos de la experiencia, ensayos selfie. Puedo referirme a temáticas abstractas, hablar de trabajos míos, o de otros autores, de la historia del arte o de la fotografía, pero siempre es en relación a mis propias preocupaciones, circundando el eje que articula toda mi trayectoria.

–La serie 'Viajes extraordinarios' y la de 'Dinosaurios', ¿son las más recientes?

–La dos son coetáneas. Me gusta decir que mis proyectos no están cerrados por completo, no se terminan nunca, en el sentido de que siempre me gusta añadir, corregir, darles una vuelta de tuerca. Y por ello muchas veces se superponen el tiempo. 'Viajes' está concebido para la conmemoración del bicentenario de Julio Verne, con lo que voy trabajando en ella con vistas al futuro (publicación incluida). En el caso de los dinosaurios, es una serie en la que estoy trabajando ahora, pero que en la pandemia asomó al estar confinados. Ahí me di cuenta que ya en 1970 había fotografiado esqueletos de dinosaurios, excavaciones, réplicas... Sin ser consciente de ello, el dinosaurio ya estaba allí. Y quise aprovechar ese material acumulado y darle una nueva vida, con otras fotografías y un enfoque narrativo con la ayuda de la Inteligencia Artificial generativa y algoritmos para producir imágenes nuevas que remiten a alucinaciones icónicas.

'Dinosaurios en Palacio', 2025. Joan Fontcuberta

–La paradoja es que en tiempos de IA, Julio Verne parece vanguardia absoluta...

–Exactamente, ese es el comentario que me hice. La IA generativa en manos de alguien como Verne hubiese sido una herramienta de un material creativo descomunal. Podemos pensar también que anticipó ese mundo visionario que hoy nos aporta la IA.

–¿Cómo define el término 'ecología visual' al que se refiere a menudo en sus reflexiones?

–Vivimos en un mundo saturado de imágenes donde ya no son mediaciones entre nosotros y la realidad. Ahora las imágenes componen realidad. Por tanto, nos obligan a vivir una parte importante de nuestra realidad en la pantalla, en la imagen. Y eso hace que debamos ser prudentes, acríticos respecto a ese entorno visual que hemos generado. El cual se caracteriza por una cierta polución. Y ahí debemos tomar medidas de ecología, de salvaguarda de ese ecosistema. Una propuesta es la propia contención en la producción masiva de imágenes. Hay que seguir haciéndolas, pero podemos reciclar aquellas que ya están producidas e ir adaptándolas a otros significados. Hay toda una serie de estrategias políticas y artísticas que hace que frente a ese mundo de imágenes, se deba optar por medidas. La fundamental es la educativa. Mucha más educación visual, entrenar a los jóvenes frente a ese mundo de manera mucho más activa y no sumisa como se están produciendo ahora.

–¿Por qué tenemos tanto miedo a la tecnología?

–El mundo se compone de tecnófobos y tecnólogos. Pero siempre ha sido así. Más que miedo, es un temor a la novedad, a aquello que trastoca los parámetros en los que nos sentimos cómodos. Cuando nació la fotografía en 1839 hubo un gran revuelo en el mundo de la pintura y los pintores rechazaban a los fotógrafos en sus Salones. Eso es lo que está pasando hoy con la IA, que parece el gran monstruo que ha causado una gran alarma cuando en realidad no es más que una herramienta nueva. Peligrosa y muy potente, pero que está ahí para utilizarla. El problema no está en su esencia, sino en la manera en la que la vamos a utilizar. Me gusta decir que un cuchillo se puede usar para el pan o para cortar un cuello. El problema no reside en el cuchillo, sino en la mano que lo empuña. El miedo a la tecnología es esa especie de incomodidad con respecto a un tipo de aplicación del conocimiento científico que se nos escapa y normalmente rechazamos; eso que ignoramos pero nos damos cuenta de que tiene un impacto tan trascendental en nuestra vida que nos produce un cierto temor.

Saturación de imágenes «La medida fundamental es la educativa. Entrenar a los jóvenes de manera mucho más activa y no sumisa»

Iconofagia «La IA es la culminación de la postfotografía. Nos alimentamos de imágenes, comemos imágenes»

–Una impresión desde fuera; entre la fotografía que a finales del XIX retrataba a los muertos y la de la IA del siglo XXI, ¿se ha perdido poética?

–No, no lo creo. Simplemente entramos en otras poéticas. Hemos estado habituados a un tipo de imagen que tenía una relación directa con el referente. Hoy en día ese lazo se pierde, se mitiga, se difumina. De forma humorística, me gusta decir que la fotografía está saliendo del armario porque durante mucho tiempo se ha creído que era una cosa y ahora nos damos cuenta que su verdadera naturaleza era otra. Y esa libertad de manifestar como realmente es, resulta emancipatoria y a la larga será gratificante y productiva.

–En este mundo en el que hay sobreabundancia de imágenes, ¿lo importante sería buscar las que faltan?

–Efectivamente hay muchas imágenes que sobran, reiterativas, que producen esa polución visual. Por tanto, el camino recomendable es una gestión inteligente de esa masificación de imágenes; y, por otro lado, un esfuerzo en busca de las imágenes que no tenemos, censuradas o que no han podido producirse, o se han perdido.

–¿Cómo se corrige la falta de educación de la mirada?

–En parte depende de los programas educativos, en la enseñanza falta una mayor atención a un lenguaje visual que cada vez es más importante. Damos mucho peso a lo que es la palabra, pero en cambio nos falta el parangón con todo lo que representa el lenguaje visual. Hay necesidad de una toma de conciencia de esas carencias. No todo es la enseñanza en la escuela y en las universidades y academias, sino que como ciudadanos tengamos la conciencia de que las imágenes son importantes, que afectan a nuestra vidas, y hay que conocerlas. Si en algún momento hay que resistir, será más fácil desde el punto de vista ajeno saber cómo se gestiona su poder.

–La ecuación dicta que la democratización de imágenes es igual a su banalización.

–La banalizacion se utiliza de forma peyorativa en el sentido de que la cantidad desvaloriza. Pero el otro lado del asunto es que cuanta mayor masificación de imágenes exista, mayor vocabulario expresivo tendremos. Con las palabras sucede lo mismo. Hay muchas pero no decimos en ese caso que se banalizan. Seamos cautos y veamos las dos perspectivas.

La exposición Mirabilia Centro de arte de la Fundación Enaire. Naves de Gamazo. Exhibe una selección de sus trabajos más recientes, varios inéditos, y algunas series emblemáticas de su trayectoria anterior. La exposición abarca más de cincuenta años des una carrera artística donde asoma el conflicto entre realidad y ficción, entre lo natural y lo artificial. Hasta el 28 de enero de 2026.

–La pregunta es: ¿Para qué necesitamos las imágenes?

–No sé si las necesitamos o son ellas las que nos necesitan a nosotros. Forman parte de nuestro mundo, vivimos en las imágenes Son inherentes a nuestro lenguaje y yo no concibo la vida sin ellas. Vemos que algún tipo de imagen se enfoca más a la creación, a la especulación estética, al entretenimiento, pero si miramos el componente de la cultura audiovisual en su conjunto no podemos como humanos prescindir de ella.

–Hace unos días se ha conocido que la Galería de los Uffizi limitará el uso de móviles después de que un turista rompiera un cuadro al hacerse un 'selfie'. ¿Eso qué significa realmente?

–Significa que Platón tenía razón y esa teoría de la caverna donde el mundo nos quedaba en el exterior, muy distante, y al que solo teníamos acceso a través de unas sombras, a través de esas mediaciones gráficas que estaban entre el mundo y nosotros. O sea, a lo mejor la realidad se nos escapa, pero por suerte tenemos las imágenes para apreciar o o valorar cómo es ese mundo inaccesible.

Miedo a la tecnología «Un cuchillo se puede usar para el pan o para cortar un cuello. El problema reside en la mano que lo empuña»

Gestión «Sobran imágenes y muchas, reiterativas, producen polución visual. El esfuerzo es buscar las que no tenemos»

–Ahora con la IA, ¿hay que hablar de post postfotografía?

–La IA es la culminación de esa situación postfotográfica porque en el fondo nos remite a un concepto que a mí me interesa mucho, que es el de la iconofagia. Vivimos en la era donde nos alimentamos de imágenes, donde comemos imágenes. Y la IA, para funcionar, lo que tiene que hacer es precisamente nutrirse de un caudal absolutamente abrumador de imágenes, trillones de ellas, etiquetadas para poder llegar a obtener unos patrones comunes, unas ciertas conceptualizaciones visuales que son las que luego nos maravillan a la hora de darles unas instrucciones y lograr como resultado una imagen que puede ser perfectamente realista. O sea, es ese realismo IA para mí una de las maravillas, como el denominador común de esta exposición. Porque muchos de los proyectos plantean un reto al visitante en la medida en que no sabemos si realmente lo que vemos estaba frente a la cámara o ya ha sido un producto de esa alucinación tecnológica de la IA generativa. Pero en cualquier caso, para mí no deja de ser un camino creativo que enriquece lo que yo tenía. Yo puedo seguir yendo a la naturaleza, plantarme con mi cámara delante de un árbol y hacer una fotografía de un pino; pero le puedo también pedir, frente a la pantalla de mi ordenador, a uno de estos algoritmos maravillosos que están al alcance de todo el mundo, que quiero una imagen de un pino a través de las instrucciones que voy dando, y obtener un resultado que no se diferenciará mucho del que yo habría logrado si fuese con mi cámara directamente a fotografiar la misma escena. Por lo tanto, esa especie de divergencia de caminos para reencontrarnos en resultados parecidos es lo que a mí me interesa resaltar como material de reflexión crítica en esta exposición.

–¿Y qué se gana y se pierde en el hecho de que las fotos antes se hacían con luz y ahora con datos?

–Pues es evidentemente un cambio vertiginoso, y hay siempre pérdidas y ganancias. La ventaja es que no hemos de renunciar a lo que ya teníamos, no se trata de que la IA llegue para matar, para asesinar, sino que lo que hará es obligar a que los medios anteriores se readapten. Y esto, en la historia de la comunicación social, tiene muchos ejemplos.

–La objetividad, entiendo, no existe.

–La objetividad es una utopía a la que hay que apuntar, pero si la analizamos resulta imposible, o sea, incluso en el mundo de la ciencia que aparentemente es donde la verdad se arroga la grandilocuencia de esa supuesta objetividad, pues nos damos cuenta de que todas las verdades que maneja son provisionales, verdades que están supeditadas a nuevos avances en las investigaciones, a nuevos conocimientos...Creo que era André Gide quien decía, alabemos a los que buscan la verdad, pero desconfiemos de los que dicen haberla encontrado. Entonces con la objetividad pasaría lo mismo, hay que intentar serlo, hay que esforzarnos en ser objetivos, pero desde la humildad de que todo ente pensante tiene su manera de ver las cosas y, por lo tanto, es dueño de su propia manera de entenderla.

–¿Y sin la duda no hay creación?

–Para mí la duda es el motor de la racionalidad. Lo contrario de la duda es el dogma, el dogmatismo nos lleva a fundamentalismos que me parecen muy peligrosos. Entonces la duda y el reconocimiento del error y el fracaso son elementos, yo diría, que fundamentales para nuestro desarrollo humano, no solo como artistas o como científicos, sino realmente porque dudar es otra vez una de las condiciones de lo humano.

–Ante esa imagen desbordada gracias a la IA, ¿quizá el peligro reside en lo replicante y el truco?

–No, estamos en una fase incipiente todavía. Yo diría que la IA todavía va en calzoncillos y en este momento de surgimiento se experimenta de una forma un tanto ingenua, un tanto naïf. Y esto ha pasado con todas las invenciones, los primeros pasos balbuceantes siempre han dado lugar a resultados que luego nos parecen hasta ridículos. Pero son necesarias estas fases de aprendizaje, que nos hacen sonreír o nos dan hasta, no sé, quizá pena. Lo que será importante de la IA está por llegar.

Comenta Reporta un error