Itinerarios XXX, tejer en el tiempo

Guillermo Balbona Santander Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:01

El arte como una herramienta para la transmisión de saberes, gestos y creencias ancestrales, rescatando historias invisibles a la vez que oficios y mitologías que habitan en los márgenes de la ciencia y el arte». Este es el fundamento que sustenta la nueva edición de Itinerarios que abordará su cruce de caminos desde la próxima semana hasta 2026. Como es tradicional, esta conjunción de ideas, proyectos, procesos, frutos y plasmaciones supone un cruce de caminos creativo que representa, además, un reflejo del arte y su lugar en el mundo. Las propuestas de los artistas que fueron seleccionados en la convocatoria de las becas de arte de la Fundación Botín en 2023: Javier Bravo de Rueda, Noa y Lara Castro Lema, Diego Delas, Gelen Jeleton, Nader Koochaki y Eduardo Navarro. No obstante, Itinerarios se cita con la programación del Centro Botín y con el mundo del arte enmarcado en una conmemoración: se cumplen 30 años de esta construcción expositiva, una de las señas de identidad cultural ligada la historia de la Fundación. El próximo día 15, además de abrir sus puertas al público, están previstas una serie de mesas redondas en las que participarán miembros de los jurados y artistas que han sido parte de la larga trayectoria de Itinerarios, reuniendo ese día en Santander a muchos de los becarios y miembros del jurado de estas tres décadas de trayectoria.

Gele Jeleton. 'Hanami, ver la flor'. Murcia, 2025. Dibujo.

Confianza mutua

La cita anual, que recoge y presenta las obras de los artistas internacionales distinguidos con una Beca de Arte representan unas ayudas que se convocan desde 1993 para apoyar a los artistas en sus proyectos de formación, investigación y producción, y que ahora celebran estos treinta años de andadura.

En palabras de Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín, «se trata de una edición muy especial pues marca tres décadas de un apoyo incondicional basado en la confianza mutua entre la Fundación Botín y los artistas. Una continuidad que permite acompañar los distintos momentos vitales y creativos de los artistas, sosteniendo la madurez del arte con la misma disposición con la que se impulsa su nacimiento».

Las ayudas generan un amplio espacio de intercambio, experimentación y reflexión entre lenguajes, contextos y generaciones. Itinerarios, en realidad, marca la culminación de este proceso, «donde las ideas incubadas durante el periodo de la beca se materializan en obras que revelan la diversidad y vitalidad de la práctica artística contemporánea». Filipa Ramos, una de las autoras del ensayo de la publicación que acompaña a la nueva muestra, defiende que «las Becas de Arte suponen un espacio donde artistas de distintas edades, trayectorias y orígenes pueden detenerse, revisar su práctica y reinventarse».

Diego Delas. 'Palabras Viejas / Oraciones Nuevas (I)', 2024. Textil y lata recortada, 61.5 x 41.5 cm. David Bonet

Los seis proyectos presentados en Itinerarios XXX exploran la relación entre naturaleza, memoria y formas de conocimiento no racional. Desde perspectivas diversas, «se adentran en un vínculo afectivo y simbólico con paisajes −marinos, desérticos o florales− proponiendo modos de atención y contemplación que, a menudo, cuestionan las jerarquías entre lo humano y lo no humano».

Javier Bravo de Rueda entrelaza arqueología, ciencia ficción y cosmovisiones ancestrales en un pequeño museo de Perú; el vídeo de Noa & Lara Castro Lema transforma la memoria familiar pesquera en un cuento musical sobre mar, trabajo y herencia; las estructuras suspendidas de Diego Delas evocan amuletos protectores que susurran voces desaparecidas desde un mundo premoderno; Gelen Jeleton propone, a través del gesto contemplativo de «ver la flor», una pausa ante el tiempo productivo; la línea de tiempo de Nader Koochaki reconstruye una historia donde el gesto humano transforma el paisaje industrial, mientras Eduardo Navarro propone una empatía radical con el mundo no humano, donde arte, afecto y océano se confunden en un mismo pulso. La labor del jurado ha estado encaminada a reflejar la amplitud de lenguajes artísticos que define el espíritu de estas ayudas y que, en esta ocasión, ha estado formado por las comisarias Irene Aristizábal y Filipa Ramos, junto con los artistas Juan López y Jorge Satorre, ambos antiguos becarios.

Eduardo Navarro. 'F.O.C.A. Fundación Oceánica de Contemplación Amorosa'. Punta Colorada, 2024. Leslie Gomez

Los proyectos

Bravo de Rueda (Callao, Perú, 1989) parte de la investigación del artista sobre el origen y el imaginario de las piedras de Ica, que utiliza para comprender las complejas formas en que la cultura material, la ficción y las narrativas históricas se complementan entre sí. Estas piedras ovaladas grabadas, que se encontraron en la década de los 60 en ciertas zonas del desierto de Ocucaje (departamento de Ica, Perú) y a las que se les atribuyen millones de años de antigüedad, relatan historias de la supuesta existencia de una civilización ancestral y alienígena que vivía en la tierra. El proyecto recorre desiertos, fósiles y arquitecturas efímeras para habitar la incertidumbre y el misterio, en un intento por comprender la historia no oficial del lugar, situándose entre la evidencia material y la proyección ficticia.

La muestra Itinerarios 30 aniversario

Las gemelas Noa y Lara Castro (A Coruña, 998) desarrollan una creación que nace de los recuerdos y las historias de sus propios familiares, investigando así las historias naturales y culturales que conforman el pasado y el presente de la región de la Costa da Morte, de donde proceden. En este proyecto, a través de historias recogidas e inventadas con sus abuelos y abuelas, provenientes de este lugar, las artistas han generado un cuento musical que toma como punto de partida el Gran Sol, un caladero del Atlántico Norte donde su abuelo Nelson pasó la mayor parte de su vida trabajando como pescador. Este tipo de caladeros eran llamados originariamente en francés 'Grande Sole', que significa 'gran lenguado'. La traducción fonética del francés al gallego relaciona a través del lenguaje dos cosas a priori tan distantes como los lenguados (sole) y los astros (sol), generando para las artistas un juego performativo protagonizado por personajes híbridos en un círculo donde pasado y futuro se unen en el presente. A través de su trabajo, las hermanas Castro desentierran y crean gestos, huellas y vínculos que unen cuerpos, lugares, historias y relatos.

Diego Delas (Aranda de Duero, 1983) explora las intersecciones y similitudes entre la práctica artística y el llamado arte popular, siguiendo una obsesión personal por las narrativas y cosmovisiones presentes en las artes y los oficios. 'Habla, memoria', 2025, forma parte del proyecto Telesma, que investiga los vínculos entre el arte contemporáneo y las prácticas devocionales populares, como la creación de objetos votivos, talismanes y amuletos. Una intervención espacial conformada por grandes telas suspendidas en el aire, que evocan estos amuletos de forma monumental. En las obras se mezclan dos tradiciones: la orfebrería popular, representada por láminas de latón similares a los engarces de joyas tradicionales, y la pintura gestual, con trazos inspirados en marcas y signos propios de oficios artesanales.

Gelen Jeleton (Murcia, 1975) desarrolla el proyecto 'Historia política de las flores: Hanami (ver la flor)', 2025, con el objetivo de llevar a cabo una investigación poética sobre las culturas rituales de la naturaleza. Para ello, indaga en la temporalidad de la contemplación floral japonesa, centrándose en el ritual del hanami, la costumbre japonesa de reunirse para contemplar la floración de los cerezos, que trata de abordar y comprender mediante la experiencia personal y la investigación histórica – durante el desarrollo de la beca, la artista viajó a Japón para vivir la experiencia del hanami en parques y templos, así como para examinar sus representaciones en museos, tejidos y objetos cotidianos– interpretada y traspuesta a través de una práctica basada en el dibujo, la instalación y la animación. El resultado es una meditación sostenida sobre la impermanencia, la repetición ritual y la política de la mirada.

Javier Bravo de Rueda. 'OQKG'. Perú, 2024. Fotografía analógica 35 mm.

Nader Koochaki (San Sebastián, 1983) ha desarrollado tres líneas de investigación en el territorio leonés durante los últimos doce años, todas relacionadas con las huellas físicas y simbólicas de la minería. En su tercer proyecto, realizado durante la beca de la Fundación Botín, centra su atención en la figura de Salvador Robles Aibar (1957-2009), un operario de buldócer que instaló singulares conjuntos de rocas en zonas restauradas de la Corta Pastora. El proyecto indaga en la intención de estas intervenciones y en su posible lectura desde el arte o el paisaje industrial, planteando preguntas sobre los límites entre creación artística, el gesto cotidiano y la memoria material. Y aborda la minería no solo como actividad económica, sino también como una herida abierta en el territorio y en la memoria colectiva, en el que las minas funcionan como metáfora de la relación suicida entre humanidad y medio ambiente.

Un encuentro presencial de becarios y mesas redondas El XXX aniversario de Itinerarios supone para la Fundación «la ocasión para celebrar y seguir fortaleciendo la red de becarios y becarias que ha crecido a lo largo de estas tres décadas». Coincidente con la inauguración de este nuevo Itinerarios el próximo día 14, la institución celebrará un encuentro presencial de becarios los días 14 y 15 en Santander. Con ese motivo tendrán lugar una serie de mesas redondas con jurados y becarios de distintas generaciones para reflexionar sobre la investigación y la producción artística en las últimas tres décadas. Las becas de arte de la Fundación Botín se caracterizan por su apertura y flexibilidad, al no establecer en sus bases límites de edad, nacionalidad o temáticas concretas, generando así un amplio espacio de intercambio, experimentación y reflexión entre lenguajes, contextos y generaciones. La exposición anual Itinerarios marca la culminación de este proceso.

Finalmente, Eduardo Navarro (Buenos Aires, 1979) trabaja con diferentes medios, que van desde esculturas a gran escala hasta piezas murales, dibujos, performances, acciones colectivas en vivo o instalaciones participativas. A través de su obra, el artista ha explorado cuestiones recurrentes relacionadas con el funcionamiento de la mente y su conexión con la naturaleza y el cosmos. Interesado en las formas en que la percepción media la realidad a través de los sentidos, a menudo ha creado entornos y experiencias sensoriales que activan los sentidos físicos e inducen nuevas formas encarnadas de relacionarse con el arte y conectarse con el mundo.

Adoptando la performance como un procedimiento terapéutico para seres más que humanos, el artista ha desarrollado un proyecto que, tras comenzar de manera informal, gracias a la beca se ha estructurado en una iniciativa para el apoyo del bienestar de los animales marinos. 'F.O.C.A. (Fundación Oceánica de Contemplación Amorosa), 2025', es el proyecto que Navarro ha desarrollado a lo largo de los últimos dos años en Uruguay, que se ha materializado en la creación de una fundación oficial que tiene como principio invitar a artistas a crear obras de arte desde la percepción interna de lo que significa transformarse en una entidad oceánica.

