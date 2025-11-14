Joan Fontcuberta, 'Relatos revelados'

Guillermo Balbona Santander Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

«El arte se textualiza y la literatura se visualiza: mientras uno se vuelve lectura, la otra suplanta la materialidad del objeto artístico». La reflexión de Joan Fontcuberta preludia uno de los libros más singulares de la actualidad editorial. Palabra e imagen. Miradas y narraciones. Inspiración y expiración. Vocabulario y gramática. «Antes, la fotografía era escritura; hoy es, sobre todo, lenguaje», ha expresado en ocasiones el creador e investigador. 'Relatos revelados' (Galaxia Gutenberg) funde al fotógrafo y al ensayista. Y en torno a su epicentro siete escritores inundan con sus historias los márgenes, la periferia y las luces y sombras de la imagen. Fontcuberta (Barcelona, 1955), para quien «la saturación de imágenes tiende a provocar ceguera» y «el buen fotógrafo es el que miente bien la verdad», expone desde el inicio del verano en Santander –hasta enero de 2026– 'Mirabilia'. Las Naves de Gamazo de Fundación Enaire muestran en diálogo una selección de sus trabajos recientes de pospandemia, varios inéditos, con algunas series emblemáticas de su trayectoria anterior.

En paralelo este mes de noviembre el autor de' Desbordar el espejo: la fotografía, de la alquimia al algoritmo', regresa al mundo editorial con este libro que se fundamenta en unos interrogantes y la anticipación elocuente de sus respuestas: «¿Pero, más allá de documentar, podía la fotografía alcanzar un estatus narrativo? ¿Tendría capacidad para detonar historias? La progresiva conquista de la subjetividad acertó con la respuesta. No tardaría en hacerse patente que la cámara no proporcionaba una mera reproducción mecánica sino una versión posible, un punto de vista personal fruto de decisiones y de valores, cuyo procesamiento era imperativo para dar con sentido. (...) Y tras esa puerta entreabierta asomó la naturaleza temporal y relacional de la fotografía: su capacidad para sugerir un antes y un después, para invitar al observador a extraer argumentos, tramas y vínculos», asegura.

'Relatos revelados' Autor Joan Fontcuberta (Ed.)

Editorial Galaxia Gutenberg, 2025

Páginas 176

Precio 24,90 euros

'Relatos revelados' tiene como columna vertebral narrativa los escritos de Pilar Adón, Jorge Carrión, Iván de la Nuez, Miguel Ángel Hernández, Alicia Kopf, Valentín Roma e Irene Solà. Siete voces singulares de la narrativa española contemporánea que se enfrentan al desafío de escribir relatos inéditos en conexión o inspirados en la obra de Fontcuberta, «el artista que más exquisitamente ha hecho transitar la fotografía de lo literal a lo literario».

El fruto se define como «un caleidoscopio de historias sugestivas y de registros radicalmente distintos, en diálogo con unas creaciones visuales que actúan como detonantes o catalizadores poéticos». La nueva obra, que llega a las librerías el próximo día 19, es en cierto modo otro título surgido de la coherencia reflexiva de Fontcuberta quien , con motivo de su actual retrospectiva en Gamazo, señalaba a este periódico: «Siempre he pensado que mi trabajo, por un lado, consiste en reflexionar sobre la imagen y en la imagen, pero también pensar con ella. Mis proyectos en este sentido son ensayos visuales. Y mis textos son hasta cierto punto autobiográficos, ensayos de la experiencia, ensayos selfie».

Los Relatos están precedidos de una significativa calificación: «Este libro es una especie de experimento». Y una confesión: «Nunca he llegado a tener claro (...) si sueño con imágenes o con palabras. Más allá de las sensaciones que uno pueda tener, la cuestión atañe a la lingüística cognitiva, a la neurociencia y a la filosofía del lenguaje, disciplinas que no han conseguido llegar a consensos». Fontcuberta deja claro la motivación del libro en su casi miniensayo introductorio que no se trata de «hurgar en este entuerto de altura, sino bajar a la arena de una de sus derivaciones pedestres: la conexión entre fotografía y literatura». Y explica: «Cuando la fotografía nació, la escritura le llevaba más de dos milenios de ventaja. Hasta ese momento la imagen y el texto habían flirteado tímidamente, basta recordar los manuscritos ilustrados o tantos frescos y retablos trasluciendo relatos mitológicos o bíblicos. Pero fue a partir de Daguerre que la palabra y la imagen empezaron a compartir cama. Del deseo compartido a veces salió arte, a veces salió rana y a veces no salió nada. Pero siguieron intentándolo por vicio». El autor de 'La furia de las imágenes' concluye que «la literatura contemporánea construye imágenes, levanta espacios expositivos con palabras, se vuelve performativa». Los siete autores que le acompañan «ya no solo hablan de arte, sino que hacen arte desde el lenguaje mismo. Así, ambos campos convergen porque comparten una inquietud común: responder a nuestra era sumida en la hiperdensidad de imágenes y signos».

