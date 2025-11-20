Guillermo Balbona Santander Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:42 Comenta Compartir

Pensar es quizás el paso que da la forma y el valor definitivo a la experiencia humana». Tras cada creación, serie o familia, de sus obras la reflexión precede al alumbramiento, al hallazgo y al azar. Tras uno de los años más intensos de su larga trayectoria, Juan Uslé rubrica la temporada con una cita especial que solo es posible entre artistas con una labor incesante y fruto de un fecundo vínculo con el hecho artístico: la celebración de una gran antológica en el Museo Reina Sofía, prevista la próxima semana, a modo de itinerario por más de cuatro décadas de creación.

Bajo el epígrafe 'Ese barco en la montaña', con una selección de piezas pictóricas y fotográficas que profundiza en las maneras en que Uslé «crea, descubre, evoluciona y vuelve a visitar territorios e ideas», la muestra zarpará del museo madrileño el próximo día 26 y llegará a puerto en la primavera de 2026.

Pero, ¿qué criterio prima en la exposición mas allá de etiquetas? El propio artista la define como «periplo o travesía, una mirada retrospectiva a través de los tiempos, los momentos y la evolución de mi pintura».

Juan Uslé. Ojos de Fallujah, 2003-2004. Colección Uslé – Civera. © Juan Uslé, VEGAP, Madrid, 2025a

La antología Juan Uslé. Ese barco en la montaña. Exposición dedicada en el Museo Reina Sofía a uno de los artistas españoles más destacados de las últimas décadas. Más de veinte años después, propone una nueva revisión de su trayectoria, que avanza de forma cronológica a la vez que refleja las interrelaciones existentes entre las distintas series o familias de obras.

En datos. La muestra permanecerá abierta al público desde el próximo miércoles, 26 de noviembre, hasta el 20 de abril de 2026. Comisariada por Ángel Calvo Ulloa.

En su mirada atrás, Juan Uslé destaca que han pasado varios años, criterios y miradas desde que Manuel Borja-Villel (anterior director del Museo) «me propuso hacer una exposición que revisara la evolución de mi obra hasta ahora. El actual director del Mncars, Manuel Segade, a su llegada al Centro de Arte, «me citó de nuevo y me planteó hacer una muestra desde la mirada de alguien mucho más joven que yo». Borja-Villel iba a comisariar el proyecto, pero Segade pensó en un cambio. «Sería muy interesante que lo hiciera desde ojos diferentes a los que anteriormente habían comisariado exposiciones amplias de mi trabajo y cuyas edades era mas próximas o similares a la mía, o incluso mayores».

Al principio, «me sorprendió un poco esta idea pero tras pensarlo entendí que podía ser muy sugerente «desarollar el proyecto en y desde una conversación con alguien mucho más joven». Cuando conocí a Ángel Calvo Ulloa y comencé a trabajar con él entendí mejor la idea de Segade y he de confesar que estoy aprendiendo mucho en este diálogo». Uslé subraya que de este modo ha encontrado «aspectos y pensamientos que me sitúan en lugares que yo no habría pensado o considerado y eso me coloca más abierto a entender otras posibilidades de interpretación de mi obra y, por supuesto, a aprender». El propio director del Reina Sofía, junto con el artista, y el comisario de la muestra, Calvo Ulloa, hacen hincapié en que la exposición no es ya en sí misma una convocatoria única a la hora de recorrer los caminos y trayectos del artista en el tiempo, sino que permite apreciar la referencia veinte años después de 'Open Rooms', la primera exposición que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dedicó a Uslé (Santander, 1954). Ahora la gran muestra ahondará en su evolución plasmada en las diez salas en las que se desplegará esta exposición planteada como un relato «no cronológico sino de idas y vueltas, de retroacción y prospección». Una nueva mirada sobre la obra de un artista que, en los últimos años, ha contado con importantes muestras antológicas a nivel internacional, y citas que lo sitúan como uno de los artistas españoles más destacados de las últimas décadas.

Juan Uslé. Manthis, 1998-1999. Colección Museo Helga de Alvear, Cáceres. © Juan Uslé, VEGAP, Madrid, 2025

En el Museo Nacional podrán verse obras que abarcan entre 1986 –se incluyen dos pinturas grandes y ocho dibujos de ese año casi fundacional para el artista– y el presente, con seis últimas pinturas firmadas este 2025. La ingente mirada la configuran en su conjunto casi 300 obras y pieza, entre pinturas, fotografías y dibujos. No obstante, se ha incluido Línea Dolca, conocida instalación integrada por 178 unidades en su mayoría fotos, como una sola obra, por lo que de forma rigurosa cabe hablar de una propuesta integrada por 114 obras.

Su comparecencia y regreso al Reina Sofía con un equipaje cargado y selecto, no es pese al viaje expositivo interminable de este 2025, su última presencia pública. El próximo día 4, inaugurará una nueva muestra en la galería Frith Street Gallery de Londres.

Entre lo obligado y lo inevitable, toda retrospectiva supone una invitación a reencontrarse con el pasado. El propio Uslé comenta que resulta complejo mirar hacia atrás. «A veces, para trabajar y avanzar, si es que realmente avanzamos, no es la mejor estrategia; pero revisitar los frágiles cimientos de los que estamos hechos sirve para aprender a reconocer los muchos errores y, sobre todo, para intentar mejorar; para eso es necesario hacerlo de vez en cuando».

Y expresa una sensacióna: «Duele, claro está, pero creo que sirve también como ejercicio de humildad y ensayo, de aceptación, reflexión y reconocimiento. Los lamentos no sirven, todos aprendemos si aceptamos».

Y precisa: «No sirve mirar con nostalgia o con cierta ira y rabia al ver que muchas de las cosas que hacemos son fallidas, porque quizás son peldaños circunstanciales, o pasos necesarios para trastabillar y, al hacerlo, mirar pensando las cosas de otra manera. Aprender de los errores es una manera de encarar el mundo y formar conciencia de nuestra condición y de nuestros valores, y también de aceptar nuestras debilidades para hacernos mas fuertes en el juicio y en la travesía y así poder seguir, y, quizás, por qué no, para equivocarnos de nuevo».

Juan Uslé en el Palacete del Embarcadero, el pasado verano. Daniel Pedriza

En este sentido, apunta el artista, «no me siento obligado, ni castigado, a mirar ahora; pero tampoco busco al hacerlo tesoros o joyas que han crecido por sí solas, porque tengo buena memoria y procuro mirar sin filtros, desposeído de lujos y vanidades que solo sirven para añadir más peso y tontería a la mirada».

Ante una muestra de la magnitud de esta no ya por su dimensión como por su valor simbólico, asoma la cuestión de si la duda está siempre presente y si su peso permite abrir nuevos caminos, Uslé manifiesta que «dudamos al pensar, porque pensar es quizás el paso que da la forma y el valor definitivo a la experiencia humana a su toma ultima como forma y conciencia».

La creación, a su entender, «necesita muchas veces olvidar este ejercicio racionalista de pensar, medir y compararlo todo, porque intentar crear llevando consigo los corsés de lo acorde, lo brillante, lo necesario y lo correcto».

A través de ese ejercicio, opina el artista, «no nos ayudaría a liberarnos, a abrirnos, sino a constreñirnos o a usar demasiado maquillaje al procurar encontrar la voz en lo que hacemos y, quizás también a patinar cuando pisamos con tanta seguridad y de manera artificialmente racional esa apariencia».

Uslé vuelve al Reina Sofía tras su reciente regreso al Palacete de Embarcadero donde expuso precisamente por primera vez en 1986. A su muestra 'Breathing Bay' de este verano hay que sumar su exposición en la Torre de Don Borja de Santillana del Mar que podrá verse hasta el próximo año.

Lo que precede a todas estas vinculaciones públicas es el hábitat del estudio, un espacio clave en la trayectoria del pintor, en paralelo a la creación de su pareja, la artista Victoria Civera y de la también pintora, su hija Vicky Uslé. El estudio para Uslé «es un lugar de abstinencia donde el juicio sirve cuando transforma la regla en fisura de luz abierta hacia lo inesperado, hacia el reconocimiento y el abrazo de lo que no había sido previsto o invitado al principio».

Y eso, considera, «tiene que ver con el respeto al proceso, a una idea más próxima al trance, al ejercicio del salto hacia lo inesperado y al sacrificio, al dejarnos llevar y al abrirnos a no sabemos aún qué, pero que sentimos tanto como necesitamos, porque es ahora la intuición la que nos guía en este proceder tan rutinario como imprevisible».

Entre Nueva York y Saro, la obra de Uslé ha ido configurándose más allá de las categorías y su sólido inconformismo convierte la práctica de la pintura en una búsqueda absolutamente personal que trata de extender los límites de la representación abriendo fisuras hacia nuevas formas de interpretación del entorno.

Premio Nacional en 2002, el pintor que participó en la Documenta 9 de Kassel en 1992 y en la 51 Bienal de Venecia hace veinte años, ha sabido conciliar «geometría y lirismo» desde principios de los ochenta hasta esta ambiciosa revisión de su mundo.

