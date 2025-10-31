La mecánica de la vida

Javier Menéndez Llamazares Viernes, 31 de octubre 2025, 09:21 Comenta Compartir

Que la realidad era difícil de explicar, y sobre todo de entender, lo teníamos ya bastante claro; lo que no esperábamos, ni siquiera los de letras más cerrados, es que la ciencia tampoco pudiera ofrecernos verdades absolutas. Y es que, como aseguraba Fréderik Beigbeder, todo es provisional. Incluso lo más sagrado: ayer lo teológico, hoy lo científico. Todo depende de la cosmología en la que estés inmerso, que sería una especie de gafas con las que mirar a la realidad, porque no la podemos mirar directamente. Las gafas del animismo, del teocentrismo o las del pensamiento occidental. Todas sirven para lo mismo: para construir ficciones que terminamos llamando 'realidad'. Porque tan real era la teoría humoral para los griegos como la gravitación universal o las leyes de la termodinámica para nosotros, pero quién sabe si un cambio de paradigma no terminará, tarde o temprano, echando por tierra mucho de lo que hoy damos por seguro. Del mismo modo que el bazo dejó de ser el causante de la melancolía o Platón dejó de ser un planeta.

'Una apacible turbulencia' Autor Antonio Ayuso

Editorial Libros del Asteroide, 2025

Páginas 192

Precio 18,95 euros

Con un encanto hipnótico y una sencillez explicativa pasmosa, el ingeniero aeroespacial Antonio Ayuso nos propone una serie de reflexiones que van de lo cotidiano ... a lo cósmico, pasando por la historia del alma, la mitología griega o la poesía de Szymborska, en este cuaderno inclasificable que es todo un reto para catalogadores: ¿es una colección de ensayos breves? ¿de notas de lectura? ¿de apuntes del natural? Aunque también podría ser una especie de dietario, o unas cartas abiertas dedicadas a su hijo, al que en ocasiones se dirige en segunda persona y que, por cierto, es todo un fenómeno futbolístico, capaz de 'doblar el balón' al mejor estilo Beckham.En cualquier caso, y más allá de la taxonomía de géneros, la lectura de Ayuso resulta una verdadera delicia. Tanto cuando explica ciencia para torpes como cuando cuela un sencillo método para identificar estrellas fugaces. Y, si por un lado logra que por fin comprendas los rudimentos de la mecánica cuántica, desde luego te termina de enamorar cuando se quita la bata de científico y rescata a Jung para explicar la sincronicidad, eso de que ocurran varias cosas relacionadas entre sí pero sin causa común aparente. «Mosquea», dice el autor, eso de que pienses en una persona y al rato aparezca su contacto en tu móvil sin que lo hayas buscado. Aunque no sea muy científico…

