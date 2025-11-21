Mejor que ganar a Brasil

Javier Menéndez Llamazares Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:09 Comenta Compartir

Thiago Vinter siempre fue un invisible al que le llevó media adolescencia dejar de preocuparse por ocultar su torpeza y cierto amaneramiento. Justo, hasta que conoció a Bruno y ambos se volverían inseparables durante los últimos años de escuela. Pero a Bruno, que en realidad quería ser bajista, le enviaron a estudiar Económicas a Estados Unidos, y cuando falleció su madre éste se sintió completamente solo en el mundo.

Los Nuevos Autor Pedro Mairal

Editorial Destino, 2025

Paginas 440

Precio 21,90 euros

Solo… a excepción de Pil Vicious, Pilar, una antigua compañera del colegio que tocaba el teclado y con la que los dos amigos formaron una ... especie de banda de rock. Y que, además, inició a Thiago en los placeres de la carne. Pero este verano ambos están de vacaciones con sus respectivas familias al sur de Buenos Aires, y Thiago está mucho más interesado en su vecino Gonzalo. Un pequeño problema, para empezar porque a Gonzalo le molesta esa atención, y sobre todo los 'likes' que le da en sus publicaciones, y para continuar porque todos se desenvuelven en un ambiente pequeño burgués claramente conservador. El mundo de los padres, por el que estos jóvenes transitan más bien como apátridas, entre el disimulo y la inconsciencia juvenil. O al menos así hay que entender la peregrina idea de las niñas bien de la novela de ir a misa… «de pasti». Una mala idea a la seguirán muchas otras, en una sucesión de acontecimientos que acabará por resquebrajar ese mundo aparentemente perfecto que tanto les ha costado construir a los adultos.

De nuevo, Pedro Mairal vuelve a construir una novela deslumbrante, y ya van cinco, incluyendo las memorables 'Una noche con Sabrina Love' (1998) y 'La uruguaya' (2016). En esta ocasión, se trata de una bildungsroman o novela de formación de ambientación actual, en la que los tres jóvenes parten de un día a día que va «de selfi en selfi» y se verán obligados a saltar a una vida adulta que no les interesa demasiado. El humor, como no, sigue siendo una marca de la casa, pero en esta ocasión no tanto como sátira sino envuelto en mucha ternura y cierto toque de análisis sociocultural, como cuando a Bruno su cita norteamericana le pide que diga algo en español, y él le espeta: «Estás más buena que ganarle a Brasil». Además de clavar al personaje con precisión de radiografía, sirve también para valorar la novela: mejor que ganar a Brasil.

