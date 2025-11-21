El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Novela

Mejor que ganar a Brasil

Pedro Mairal retoma la larga distancia para retratar en 'Los nuevos' a una generación que crece entre modernas tecnologías y viejos prejuicios

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

Thiago Vinter siempre fue un invisible al que le llevó media adolescencia dejar de preocuparse por ocultar su torpeza y cierto amaneramiento. Justo, hasta que conoció a Bruno y ambos se volverían inseparables durante los últimos años de escuela. Pero a Bruno, que en realidad quería ser bajista, le enviaron a estudiar Económicas a Estados Unidos, y cuando falleció su madre éste se sintió completamente solo en el mundo.

Los Nuevos

Los Nuevos

  • Autor Pedro Mairal

  • Editorial Destino, 2025

  • Paginas 440

  • Precio 21,90 euros

Solo… a excepción de Pil Vicious, Pilar, una antigua compañera del colegio que tocaba el teclado y con la que los dos amigos formaron una ... especie de banda de rock. Y que, además, inició a Thiago en los placeres de la carne. Pero este verano ambos están de vacaciones con sus respectivas familias al sur de Buenos Aires, y Thiago está mucho más interesado en su vecino Gonzalo. Un pequeño problema, para empezar porque a Gonzalo le molesta esa atención, y sobre todo los 'likes' que le da en sus publicaciones, y para continuar porque todos se desenvuelven en un ambiente pequeño burgués claramente conservador. El mundo de los padres, por el que estos jóvenes transitan más bien como apátridas, entre el disimulo y la inconsciencia juvenil. O al menos así hay que entender la peregrina idea de las niñas bien de la novela de ir a misa… «de pasti». Una mala idea a la seguirán muchas otras, en una sucesión de acontecimientos que acabará por resquebrajar ese mundo aparentemente perfecto que tanto les ha costado construir a los adultos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  2. 2

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  3. 3

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  4. 4

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  5. 5

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta
  7. 7

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    PP y PRC confirman su ruptura total
  10. 10

    La Fiscalía denuncia al alcalde de Liendo y a su antecesor por irregularidades contables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Mejor que ganar a Brasil

Mejor que ganar a Brasil