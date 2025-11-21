Novela y novelerías

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los admiradores de Felipe Benítez Reyes y quienes buscan en la literatura sobre todo excelente literatura no deben perderse 'La gente'

José Luis García Martín

José Luis García Martín

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

A veces el propio autor no es el mejor gestor de su talento literario. Un talento que, en el caso de Felipe Benítez Reyes, resulta excepcional: tan imaginativo y ocurrente como Ramón Gómez de la Serna, de tanta brillantez estilística como Valle-Inclán, sin que se le pueda considerar epígono de ninguno de los dos. Como poeta, como ensayista, como narrador ocupa uno de los primeros lugares en la literatura contemporánea, aunque los suplementos literarios y la industria editorial no siempre parezcan reconocerlo así. Dedicado profesionalmente a la literatura, ha cultivado con empeño un género que no parecía en principio acomodarse a su genio, la novela. Con 'El novio del mundo' consiguió casi un best seller y con 'Mercado de espejismos' el premio Nadal, pero era demasiado buen escritor para seguir apostando por él y por eso han prescindido de uno de los grandes narradores de hoy las editoriales que dominan el mercado.

La Gente

La Gente

  • Autor Felipe Benítez Reyes

  • Editorial Fundación José Manuel Lara. Sevilla. 2025.

  • Paginas 160

  • Precio 15 euros

'La gente' lleva en cubierta el subtítulo de 'novela', anticipándose a las dudas que pudieran plantearse sobre el género del libro. Y lo es, ... por supuesto, pero solo en el sentido amplio del término, no en el del habitual lector de novelas ni en el que hace que sea el género preferido de los editores: un relato de más de cien páginas, a ser posible de bastantes más, con un principio y un final, que no se pueda empezar a leer por cualquier parte y en que la acción que se cuenta en cada capítulo continúa en el siguiente. Una novela es 'El perro de los Baskerville', pero no 'El archivo de Sherlock Holmes', aunque ambos libros tengan los mismos protagonistas. La adscripción de una obra a un género literario no cosa solo de los estudiosos de la literatura. Orienta nuestra lectura, crea unas expectativas, que pueden resultar frustradas cuando por motivos editoriales se aplica un membrete inadecuado

