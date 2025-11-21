El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

«Ojalá esta novela sirva para que cada uno recuerde cómo fue su adolescencia», dice el escritor argentino. Carlos Ruiz / EFE
Pedro Mairal | Escritor

«A los personajes, como a los hijos, no les puedes ahorrar el dolor»

En 'Los nuevos' cuenta la historia de tres «supervivientes» muy jóvenes. «La adolescencia es difícil en todos lados, pero en la Argentina...»

Elena Sierra

Elena Sierra

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

El argentino Pedro Mairal es ahora un autor del catálogo de la editorial Destino y una de las grandes apuestas del sello para la temporada, ... tanto que han hecho llegar a las librerías dos títulos: La novela 'Los nuevos', con un trío de adolescentes intentando eclosionar en la primera juventud, y 'La novela inexistente', que ayuda a contextualizarla. «Es como un cuaderno de bitácora de cómo fui escribiendo 'Los nuevos'. Me resultó muy útil para ser consciente de lo que hago, porque yo escribo un poco sonámbulo. Cuando termino, me despierto y me tengo que poner a pensar qué es lo que hice. Y termino de entenderlo cuando lo lee la gente», asegura.

