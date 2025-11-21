El presente eterno

Carlos Alcorta Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:09 Comenta Compartir

No cabe duda de que la poesía de Francisco Díaz de Castro (Valencia, 1947) contiene muchos elementos autobiográficos, porque incorpora una gran intensidad emocional, a menudo abordando aspectos de su vida que, en mayor o menor medida, han ido conformando su experiencia del mundo, una experiencia vinculada con un concepto estoico de la felicidad –«Fuiste feliz: / te amaron, y tú amaste. / No tengas miedo»–―, con la belleza y la plenitud del instante, pero también con la pérdida y el dolor, por eso no es extraño que en sus libros aparezcan poemas elegiacos, en los que predomina la reflexión melancólica, junto a otros de carácter celebrativo, en los que la ternura, la pasión, los recuerdos de una vida compartida prevalecen. Son las dos caras de la moneda y parece improbable que un poeta pueda mostrarse de canto ante ellas.

Luna Baja Autor Francisco Díaz de Castro

Editorial Renacimiento.

Paginas 68

Precio 15,90 euros.

Díaz de Castro no lo hace. De hecho, se inclina más por la emoción que produce la evocación ya desde el primer poema del libro, ' ... Ciudad', una ciudad distinta a la que conoció en el pasado, en su infancia: «Ya no es el mismo aire / el que mueve las hojas plateadas / del árbol de mi calle, ni es la misma / la casa en que viví, que han repintado / con un color naranja que estremece». Sabemos que la escritura produce ese tipo de alivio necesario para sobrellevar las experiencias traumáticas porque, de un modo aún no interpretado del todo, explora en el cuarto oscuro ―–Francisco Díaz de Castro es, además, un excelente fotógrafo–― de la mente y logra, mediante el lenguaje, hacer visibles las imágenes borrosas del pasado. Unos versos del poema 'Luna Baja' afirman esta idea: «Imágenes borrosas vienen a la memoria / como en una secuencia fotográfica», imágenes descifradas gracias a que los versos trasmiten con eficacia esos actos de intimidad física que se resisten a caer en el olvido.

Muchos de estos poemas reflejan la pérdida y la transformación que el paso del tiempo provoca en los recuerdos, incluso en la propia identidad, de lo que Díaz de Castro da cuenta en un poema como 'Espejo', en el que, gracias a unas dosis de humor bien dispuestas ―–que aparecen también en el breve poema 'Mala vista', por más que la vista no sea el único sentido evocador–―, atenúa las consecuencias de su desconcierto: «Los rasgos de esa cara me resultan absurdos / porque sé que son míos y son al mismo tiempo / los de un desconocido». La fugacidad de la vida, esa que nos hace preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, que ha sucedido en el mientras, es otro de los temas fundamentales de este libro, una fugacidad traslada a los versos con sobriedad, renunciando a los efectos floridos de la grandilocuencia. El poema 'Réquiem', del que tomo estos versos, es un buen ejemplo: «Y el pensamiento vuela hacia otro tiempo, / otro tiempo de risas y tu voz y tus ojos, / tumulto en la memoria sin más sentido ya / que este hueco sin aire que llega para siempre, / que es una piedra negra en el sentido / para un nombre sin quién». La muerte y la vida son también dos caras de la moneda, la una no tiene sentido sin la otra, solo la manera de afrontar esta certeza, que la vida tiene un final, determina la visión de la realidad que alimenta la escritura: «La realidad es sueño de palabras / sonando en el vacío / palabras que se dicen a sí mismas. / Cenizas en el viento». Pese a que la impresión que ofrecen al lector versos como estos sea al de una melancolía frustrante, en el fondo, en 'Luna baja' predominan la belleza y la sabiduría entremezclados con la prosaica realidad de la finitud: «No te engañes, no alientes las vanas esperanzas, / goza de ser quien fuiste, dios de un día; / nunca serán bastantes los deseos cumplidos, / pero ha llegado el tiempo de recoger velas», escribe en 'Los deseos'. Díaz de Castro, poema tras poema, nos despierta a nuestra propia realidad, porque no son estos poemas evasivos, no intentan dulcificar esa realidad tan aplastante, pero lo hace sin cuestionar la validez de las propias metas ni los fracasos que originan. Todo forma parte de esa visión completa ―–«Mirar tan solo, mirar con ojos limpios»–― que el libro ofrece, de esa defensa contra la confusión elaborada poema a poema, de la serenidad con que el poeta se enfrenta al destino: «Nada es lo que parece– ―escribe en el poema 'Ventanas'–, todos saben / que ninguno está a salvo. Y se muerden la lengua / para ahuyentar la muerte de ojos ciegos. / Mientras, los cuerpos jóvenes aúllan / y nosotros los viejos, la última verdad, / somos los silenciosos de la huida del tiempo, / ese teatro grotesco de confusión siniestra».

