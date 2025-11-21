El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Poesía

El presente eterno

En 'Luna baja', Francisco Díaz de Castro, poema tras poema, nos despierta a nuestra propia realidad, sin cuestionar la validez de las propias metas ni los fracasos que originan

Carlos Alcorta

Carlos Alcorta

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

No cabe duda de que la poesía de Francisco Díaz de Castro (Valencia, 1947) contiene muchos elementos autobiográficos, porque incorpora una gran intensidad emocional, a menudo abordando aspectos de su vida que, en mayor o menor medida, han ido conformando su experiencia del mundo, una experiencia vinculada con un concepto estoico de la felicidad –«Fuiste feliz: / te amaron, y tú amaste. / No tengas miedo»–―, con la belleza y la plenitud del instante, pero también con la pérdida y el dolor, por eso no es extraño que en sus libros aparezcan poemas elegiacos, en los que predomina la reflexión melancólica, junto a otros de carácter celebrativo, en los que la ternura, la pasión, los recuerdos de una vida compartida prevalecen. Son las dos caras de la moneda y parece improbable que un poeta pueda mostrarse de canto ante ellas.

Luna Baja

Luna Baja

  • Autor Francisco Díaz de Castro

  • Editorial Renacimiento.

  • Paginas 68

  • Precio 15,90 euros.

Díaz de Castro no lo hace. De hecho, se inclina más por la emoción que produce la evocación ya desde el primer poema del libro, ' ... Ciudad', una ciudad distinta a la que conoció en el pasado, en su infancia: «Ya no es el mismo aire / el que mueve las hojas plateadas / del árbol de mi calle, ni es la misma / la casa en que viví, que han repintado / con un color naranja que estremece». Sabemos que la escritura produce ese tipo de alivio necesario para sobrellevar las experiencias traumáticas porque, de un modo aún no interpretado del todo, explora en el cuarto oscuro ―–Francisco Díaz de Castro es, además, un excelente fotógrafo–― de la mente y logra, mediante el lenguaje, hacer visibles las imágenes borrosas del pasado. Unos versos del poema 'Luna Baja' afirman esta idea: «Imágenes borrosas vienen a la memoria / como en una secuencia fotográfica», imágenes descifradas gracias a que los versos trasmiten con eficacia esos actos de intimidad física que se resisten a caer en el olvido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  2. 2

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  3. 3

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  4. 4

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  5. 5

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta
  7. 7

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    PP y PRC confirman su ruptura total
  10. 10

    La Fiscalía denuncia al alcalde de Liendo y a su antecesor por irregularidades contables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El presente eterno

El presente eterno