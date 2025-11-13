Rosalía, cuatro movimientos, una catedral

Pilar González Ruiz Santander Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

«La única manera de decidir si un objeto era arte o no, pasaba por ver dónde se exponía», sostenía el crítico y filósofo Arthur C. Danto tras ver las 'Cajas Brillo' de Warhol, la obra que le supuso traspasar la línea del arte conceptual en grandes titulares, y también la del mercado. ¿Es arte 'LUX'? ¿Es una revolución? ¿Cambia el mercado de la música?Las respuestas a estas preguntas quedan a gusto del consumidor, una palabra clave cuando hablamos, hoy por hoy, de cultura en cualquiera de sus manifestaciones.

De lo que no cabe duda es que Rosalía ha conseguido un hito: hacer que el público se pare y escuche. 45 millones de reproducciones desde su lanzamiento –hace una semana– acumula 'Berghain' sólo en Spotify. Otros 23 en YouTube. 2,58 minutos de atención centrados en el lanzamiento de un tema, en un ecosistema incapaz de abordar la oferta constante de novedades que saturan al destinatario.

En paralelo, una ola de reacciones, a favor y en contra. Los que la ensalzan cual deidad de una revolución que no es tal; todos los elementos que maneja ya se han inventado y aplicado con anterioridad. Pero no así. Los que la convierten en mártir de sus críticas minusvalorando el resultado. Quienes ponen el foco en la imaginería y, si antes laceraban su obra acusando a la catalana de apropiación cultural, ahora la tildan casi de blasfema. Y, obviamente, quienes alzan su voz más fuerte en la destrucción del mito, por tratarse de un referente femenino. No se lanzaron piedras contra Prince en plena ola espiritual, ni se habló en los mismos términos del Ecce Homo que ocupaba la portada de 'Yo, minoría absoluta' de Extremoduro, por poner dos ejemplos contrapuestos.

Hasta quienes se niegan a escuchar sus nuevas composiciones o «entrar en la rueda» de la avalancha mediática, han perdido su tiempo en explicar esa posición. Esto es: hasta quienes la rechazan, hablan de ella.

Rosalía es un icono. Una profesional en lo suyo que mide con precisión cada capa, cada nota, cada referencia vocal, musical y estética. No hay nada casual, ni en el resultado de su trabajo, ni en los estratosféricos saltos que ha dado en cada nueva etapa. No está de más recordar que su dimensión global viene refrendada por tan solo cuatro discos en ocho años. Tampoco lo son las elecciones de compañeras de viaje para 'LUX': Björk, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritzay Carminho. Mucho más que coristas.

Rosalía es poeta y estratega. Aprendiz y ejemplo. Estrella universal y comunicadora aparentemente cercana. Empresaria hábil e intérprete mayúscula. Irreverente y cándida. Seductora y natural. ¿Qué ascensión similar recuerdan en la música española? ¿Por quién creen que podrían ser mejor representados como ejemplo de talento que no se pone límites, censuras ni barreras estilísticas?

En 2018, dedicamos el Sotileza 440 a la artista que rompió moldes con 'El mal querer'. Siete años después, vuelve a ocupar nuestras páginas y reflexiones. Y algo nos dice que no será la última vez. Amén.

Yoel Molina Productor La música de siempre se pone de moda

Esta por papá, esta por mamá…» Jugando con la cuchara, Rosalía alimenta al público con una papilla nutritiva y necesaria mientras nos distrae con una promoción que hace que su propuesta se expanda a toda velocidad. «Ahora vais a escuchar música-música –esa que os parecía aburrida–, y os va a gustar. Vais a reflexionar sobre lo que yo diga y, además, no voy a tener que imponeros nada».

No puedo ser imparcial: Rosalía es la razón por la que escribo esta crítica desde la figura de productor musical. 'El mal querer' me marcó desde la primera escucha y recondujo por completo mi carrera; catalizó y dio sentido a una idea que siempre había tenido. Se convirtió en mi faro como artista. Rosalía agita los cimientos de la industria con cada propuesta, y esta vez no iba a ser diferente. Pero 'LUX' sacude las cosas desde otro lugar. Hasta ahora había explorado —con la máxima elegancia— la vulgaridad. Ahora, que lo vulgar ya no provoca a nadie, explora, sin pedantería, la sofisticación.

Siempre dije que María Arnal era la Rosalía que necesitaban los intelectuales. Ahora Rosalía también conquista, sin arrogancia y sin esfuerzo, con total naturalidad y sin complicarse, ese terreno. Lo que propone no es complejo ni enrevesado; puede escucharse a muchos niveles. No es un álbum de grandes himnos ni de melodías pegadizas, tampoco de texturas densas o armonías elaboradas. Es ligero y bonito, pero lleno de matices sonoros. Utiliza recursos que siempre han estado ahí, con madurez, integrando todos sus mundos de una forma que parece haber existido siempre.

Un fragmento muy representativo de la coexistencia de esos mundos es el final de 'Reliquia'. Toda la última parte de la canción está acompañada por un piano y un coro, peeeeero hay un momento en el que saca la voz de la sala y la mete en una habitación pequeñísima, casi sin reverb, para enfatizar la frase «es solo un momento», parando el tiempo por un instante. La transición entre la canción y la coda instrumental utiliza el sonido del paso de páginas —ese que se escucha entre movimientos en los conciertos de orquesta—, convertido en algo épico que da pie a una sección instrumental donde un colchón acústico de cuerdas acompaña un solo de chops (trocitos recortados de audio) de voz y percusión. Todo esto ya se había usado antes: no se trata de romper con todo y proponer algo radicalmente nuevo. La propuesta de este álbum es establecer un diálogo que nos conecte con de dónde venimos y rompa la barrera que condena el pasado al olvido.

'LUX' es una propuesta provocadora en el momento actual, totalmente a contracorriente: un alegato a favor de la música en serio, de los instrumentos acústicos tradicionales, de las voces poderosas y desnudas, de las cosas bien hechas. De que lo de toda la vida puede ser también de hoy, y lo de hoy puede sumar, con naturalidad, a lo de toda la vida.

Marina Kolesnikova Directora del Conservatorio Jesús de Monasterio Muy lejos del precipicio artístico

Siendo sincera, la primera vez que escuché el nombre de Rosalía fue en su famosa actuación en los Premios Goya en 2019. Su voz, su sutileza, su buen gusto y su musicalidad me fascinó. A partir de allí, pude conocer su trabajo. 'El Mal Querer', tiempo después 'Motomami', y ahora 'LUX'. Francamente, en todos mis años de carrera musical profesional, tanto como intérprete como docente, puedo asegurar que nunca he conocido una artista tan versátil como Rosalía. Algunos lo llaman talento, otros don. Pero, conociendo y viviendo dentro de este mundo 50 años, puedo asegurar que solo de talento y virtudes no se vive.

Lo que hay detrás del último disco de Rosalía, e incluso me atrevería a decir que detrás de su carrera y de su propia persona, es un inmenso trabajo, fruto de muchísimos años de estudio, de esfuerzo y autocrítica. Los músicos luchamos diariamente por mejorar, por seguir creciendo, por reinventarnos. Nunca queremos tocar techo, ya que eso significaría el precipicio artístico.

Hace unos días escuchaba en su entrevista en La Revuelta que, al acabar el programa, tenía una clase de canto. Ella. Clases de canto. Para algunos puede sonar incluso a chiste, teniendo en cuenta todo lo que ha conseguido nacional e internacionalmente. Pero esto es justo a lo que me refería unas líneas más arriba. Rosalía no ha parado de formarse, y no quiere parar de hacerlo. Ha conseguido fusionar en un disco una inmensa cantidad de géneros musicales, de agrupaciones y sonoridades diversas, de conceptos artísticos, de ideas genuinas. A muchos, incluso, les ha dado a conocer el maravilloso mundo de la música clásica, con esa instrumentación tan característica en su single 'Berghain', junto con la agrupación coral que la acompaña y esa atmósfera cargada, casi barroca, de masa sonora muy presente. Esta canción ha inundado las redes sociales. Pero, como músico, trato de preguntarme el porqué de este revuelo, ya no solo de esta canción, sino de su disco al completo.

Quizás, para mí, como profesora de conservatorio, es algo tan usual de escuchar por los pasillos que no llego a entender tanto éxtasis. Pero, analizándolo globalmente, solo puedo pensar… qué barbaridad ha conseguido esta mujer. Todo el mundo habla de ella, de su música, en cierta manera del género clásico. Creo que tenemos mucho que agradecerle a Rosalía.

A nivel personal, por lo que he podido ver en diversos medios, está concienciada con el mundo que la rodea, ayudando presencialmente en situaciones tan extremas como la Dana, o mostrando su apoyo a causas benéficas. A nivel profesional, por demostrar la importancia del trabajo duro y de la constancia, algo que como profesora intento inculcar a todos mis alumnos diariamente.

Pero, a nivel artístico, como músico, solo puedo mostrar palabras de admiración, no solo por su magia, sino por conseguir llevar la música a otros estadios nunca antes alcanzados. Como parte de este mundo, como oyente, como persona, creo que lo que ha conseguido demostrar con este último disco es que tenemos Rosalía para muchos años, y el mundo artístico no puede estar más contento por ello.

Gorka Hermosa Músico y profesor Como diría Fernan Gómez: «¡A la mierda!»

Rosalía es lo mejor que le ha pasado a la música en España en mucho tiempo. Es el máximo exponente musical de una generación, cuya mayor diferencia respecto a las anteriores, diría yo que es el hecho de que están muy bien formados. No son sólo 'tener duende' como las anteriores generaciones de artistas. Rosalía y muchos otros grandes artistas de su generación han estudiado en las mejores instituciones que este país ha creado para aprender música. En el caso de Rosalía en la Esmuc: la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde imparten clases muchos de los mejores músicos de la anterior generación a la suya (la mía).

Durante décadas la música de los conservatorios estuvo a años luz de separación de la música que se oía en las radios comerciales: eran dos mundos antagónicos y muchas veces enfrentados. No era habitual que las 'estrellas' de la música comercial tuviesen formación académica. Tampoco era habitual que músicos con formación académica acabasen haciendo música comercial. Pero en las últimas décadas cada vez es más habitual que ambos mundos se mezclen y Rosalía es un fabuloso exponente de ello. Rosalía se graduó con honores en la Esmuc con su álbum 'Los ángeles' (2017) y su proyecto de fin de carrera 'El mal querer' (2018). Para esos dos trabajos contó con la asesoría de los maravillosos profesores que hay allí.

Y esa fantástica formación como intérprete ha hecho que sea capaz de abordar músicas tan diferentes como las que demuestra su discografía. Es camaleónica porque tiene una fabulosa educación académica que le permite hacerlo. También un bestial talento, por supuesto. Rosalía pone en valor todo el trabajo que hacemos día a día todos los profesores de conservatorio de este país entre los que me incluyo. Eres un orgullo para nosotros Rosalía, para la educación pública de este país.

En todos sus trabajos cada detalle está tan bien cuidado, que causa admiración. Otra cosa muy diferente es que a los que somos más mayores nos cueste más que nos guste su música, del mismo modo en que nos cuesta que nos guste la de cualquier otro artista de su generación. Rosalía recibió mil críticas de los flamencos por sus primeros trabajos. Se preguntaban si Rosalía era flamenco o no. La misma pregunta rondaba el ambiente cuando Camarón publicó 'La leyenda del tiempo'.

También ha demostrado estar muy por encima de aquellos que opinan que el reggaetón no es buena música: lo único que confirman con esa opinión es que ya son 'veteranos' (o mejor dicho, viejos).A todos los que la critican porque no es flamenca, porque canta reggaetón, porque lo hace en catalán, castellano, inglés o en el idioma que le da la gana... les dedicaría yo la famosa frase de Fernando Fernán Gómez: ¡A la mierda!

Regino Mateo Poeta y crítico musical Llorando lágrimas de diamantes

En el principio, era el prejuicio. En un contexto de músicas que no me interesan lo más mínimo, asociadas a una estética suburbial urbana, cuando Rosalía comienza a abrirse camino en el mundo de la música, ni siquiera me molesto en escucharla. Asumo que es una infusión de la que disfrutarán otros paladares, nunca el mío.

Como tantas veces, fue la voz de alerta de un amigo, José Luis Serrano, confesándose cofrade devoto de santa Rosalía. Me interesa siempre su criterio en música actual y en cine, así que empecé a pensar que quizás un día escuchara algo de esa chica, que a lo mejor merecía la pena. La procrastinación eterna lo fue aplazando, hasta que un día escuché en la radio una voz que me envolvió, singular, desgranando una letra bellísima, de aires lorquianos: «Válgame san Rafael, / tener el agua tan cerca / y no poderla beber». Resultó ser Rosalía, la canción 'Si tú supieras, compañero'. Y ya no pude demorar más el encuentro. Sí, era todavía la Rosalía del trá trá, la del maravilloso 'Malamente'. Luego vino 'El mal querer', y de paso con ella descubrí a C.Tangana. Más tarde se impuso la brillantez de la 'Motomami'. Me deslumbró la inteligencia de sus videos, lo arriesgado y solvente de su fusión de estilos, su capacidad para tejer colaboraciones y encuentros insólitos, lo cuidado de su estética, de sus directos, de sus estilismos y sus reportajes. Todo medido al milímetro para arropar ese salto constante hacia el abismo del que siempre sale volando. Y es que, claro, Rosalía es mucho más que la choni de extrarradio que algunos se empeñan en caricaturizar. Es compositora, productora, intérprete de campanillas, controla su voz hasta extremos mágicos e imposibles. Vamos a ver, que es una musicaza de tomo y lomo, y que tienen una sólida formación, el título superior de Musicología por la Escuela Superior de Música de Cataluña.

Y ahora llega 'LUX'. Y nos deja temblando a cada tema, un álbum acogido con alborozo en los principales medios internacionales y también en los nacionales, aunque aquí no falte nuestro cainismo compulsivo en algunas voces que tocan de oído, o de odio, o no sé. Barroca y extrema, se presenta con ese excesivo y barroco 'Berghain', arrebatador y loco, con la London Philharmonic Orchestra. Entras en el disco y sientes como su voz te va envolviendo, serena, a veces melancólica, poco festiva esta vez, en un viaje más espiritual y emocional que religioso, más global, contemporáneo y atrevido que nunca, no solo por parecer una Torre de Babel sonora. No se queden con la monja de la superficie, nada hay de pacato ni de moralina en la belleza imposible de 'Mio Cristo piange diamanti', en la atrevidísima 'Dios es un Stalker', en la rítmica 'La rumba del perdón', en la deliciosa y elegante 'Sauvignon Blan'c. 'Porcelana'. 'Magnolias'.'Madre mía. Por ahí están Silvia Pérez Cruz, Estrella Morente, Carminho, Björk, Patti Smith y hasta Mike Tyson. Por ahí están los futuros premios. Por ahí está LA MÚSICA.

Rosalía lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a desarmarnos, a explicarnos con contundencia y, sobre todo, con su don para la maravilla, que es una artista rompedora e inconformista, que siempre va más rápido y más lejos de lo que podemos esperar. Que solo desde el pasmo, desde el asombro, podemos de verdad sentarnos, respirar, disfrutar, fundirnos en su nueva verdad revelada.

