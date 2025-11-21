Sobre el absurdo creador

Álvaro Pombo Santander Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

Todo lenguaje —afirman Jean Cohen en su Estructura del lenguaje poético y Houellebecq en 'El absurdo creador'— asume una función de intersubjetividad—sirve para comunicación entre los sujetos hablantes— y el lenguaje poético no escapa a esta regla: la poesía habla del mundo de otra manera, pero no cabe duda de que habla del mundo tal y como los hombres lo perciben. Y exactamente en este punto Cohen decide correr un riesgo considerable: porque si las estrategias de desviación de la poesía no son objetivo en sí mismas, si es verdad que la poesía es más que una búsqueda o un juego del lenguaje, si es cierto que intenta instituir una palabra distinta sobre la misma realidad, es que nos enfrentamos a dos visiones irreductibles del mundo. Según Cohen, «el objetivo de la poesía es generar un discurso fundamentalmente halógeno, donde se suspenda cualquier posibilidad de negación. Para el lenguaje informativo, lo que es podría no ser, o ser de otro modo, en otro tiempo o en otro lugar. Al contrario, las desviaciones poéticas intentan crear un 'efecto ilimitado' o un 'efecto de ilimitación' donde el ámbito de la afirmación se apodere de todo el mundo y no deje subsistir la excepción de la contradicción. Esto aproxima el poema a las manifestaciones primitivas como el lamento o el grito».

Cualquier lector de poesía contemporánea suscribiría estas afirmaciones de Houellebecq y Cohen. Leemos, con frecuencia, los poemas sin entenderlos bien del todo y nos parecen absurdos. A esto lo llama Houellebecq «un absurdo creador». Conviene poner algunos ejemplos sencillos como el de la poesía de Lorca. 'El romance sonámbulo', por todos conocido, comienza así: «Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas. / El barco sobre la mar / y el caballo en la montaña. / Verde que te quiero verde. / Bajo la luna gitana / las cosas la están mirando / y ella no puede mirarlas».

¿Y quién es ella? Se preguntará el lector o el oyente. ¿Necesitamos en realidad ponerla un nombre? No, no hace falta, es una figura femenina, sin más.

«Compadre, quiero cambiar / mi caballo por su casa, / mi montura por su espejo. / mi cuchillo por su manta. / Compadre, vengo sangrando / desde los puertos de Cabra». Este romance del 'Romancero gitano', conocidísimo por todos los lectores de Lorca, sigue siendo tan intrigante ahora como lo fue en su día: expresa una emoción intensa mediante unas frases que no expresan ninguna emoción específica. Es como si el significado del estado de ánimo de una persona, en lugar de expresarse en prosa mediante frases como «estoy triste» o «estoy alegre porque me ha tocado la lotería», se expresase simplemente mediante frases vagamente emotivas como las que acabamos de citar. ¿Por qué menciona Lorca aquí de pronto la frase «compadre, vengo sangrando / desde los puertos de Cabra»? De algún modo, venir sangrando desde los puertos de Cabra hasta la escena que estamos describiendo nos desasosiega.

De pronto hay una referencia a un trato que podríamos llamar un contrato, una compraventa. Y el poeta dice: «Si yo pudiera, mocito / este trato se cerraba. / Pero yo ya no soy yo / ni mi casa es ya mi casa. / Compadre quiero morir / decentemente en mi cama / de acero si puede ser / con las sábanas de Holanda».

Hay que reconocer, casi a simple vista, que no sabemos bien lo que Lorca se propone decir. ¿Está describiendo una escena real o una escena soñada, sonámbula? Da la impresión de que el narrador no está en sus cabales pero, a la vez, tiene un gran oído para la música del romance castellano. Nadie puede contar esto mismo en prosa salvo vulgarizándolo: cuando se trata, por equivocadas razones pedagógicas o pragmáticas, de hacer comprensible un poema mediante su prosificación, la poesía desaparece. En el caso que nos ocupa. No sabemos qué demonios pasa. A esto es a lo que se refiere expresamente Houellebecq.

En la medida en que yo he escrito a lo largo de mi vida muchos poemas, reconozco que mi nivel de comprensibilidad ha sido exiguo. Generalmente me limitaba a decir a mis oyentes: «óyelo o escucha lo que recito y dime si te gusta o si te impresiona». Las respuestas de mis oyentes han sido, con frecuencia, desalentadoras: «no he entendido nada». Un novelista que se propone escribir una narración de doscientas o trescientas páginas sobre un asunto no puede permitirse no ser entendido. No sólo tiene que captar la atención de su lector, sino que tiene que explicarle claramente qué se propone. Es la vulgar servidumbre de la prosa cotidiana, de la vida cotidiana, de la realidad cotidiana. Una novela es en esto un relato de la vida cotidiana y vale lo mismo para 'La montaña mágica' de Thomas Mann que para otra novela de menos envergadura. Son relatos comprensibles de cabo a rabo, no así el poema.

