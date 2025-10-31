El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Negro sobre blanco

Vida y novela de Victoria Durán

Biografía ·

Eva Moreno Lago reconstruye la trayectoria vital, laboral y afectiva de esta figurinista, intelectual y lesbiana visible en un tiempo adverso

José Luis García Martín

José Luis García Martín

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:20

Comenta

Victorina Durán (1899-1993) fue una de las figuras más destacadas de la renovación intelectual de los años veinte. Hija de una bailarina y de un militar, que antes ya se había casado dos veces y tenido otras hijas, desde pequeña se movió en los ambientes relacionados con el teatro. Quiso ser actriz, algo no bien visto por la familia paterna, estudió en la Escuela de Bellas Artes, se inició en la pintura y en las artes decorativas, obtuvo la cátedra de Indumentaria en el Conservatorio de Madrid y acabaría dedicando la mayor parte de su vida al teatro como figurinista, aunque no solo.

Eva Moreno-Lago conoce bien su trayectoria (le dedicó su tesis doctoral), pero en 'Victorina Durán, una vida llamada teatro' no parece ser lo que ... más le importa, aunque nos rescate con meritoria minucia su labor profesional y la renovación teatral llevada a cabo por figuras como Cipriano Rivas Cherif y Margarita Xirgu en los años veinte y treinta. En la historia de la literatura quedan los nombres de Lorca, Casona, pero el teatro es algo más que texto. Y ese algo más está no solo la dirección (que antes estaba a cargo del primer actor), sino en la escenografía y el vestuario. En ese algo más, destaca el nombre de Victorina Durán, activa durante más de medio siglo, primero en España, luego en Argentina y posteriormente otra vez en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  2. 2

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  3. 3 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  4. 4

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  5. 5

    La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad
  6. 6 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  7. 7

    Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»
  8. 8

    El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria
  9. 9

    Gema Igual no entiende «las prisas» con la posible ampliación del estadio del Racing
  10. 10

    Vecinos de San Felices piden que se desmantele la ruta mitológica del monte Tejas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Vida y novela de Victoria Durán

Vida y novela de Victoria Durán