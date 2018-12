Spanish Peasent ofrece el sábado un concierto en Comillas con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural El programa diseñado por Cultura incluye la proyección del documental 'Sustento' en las filmotecas de la región durante esta semana DM . Santander Martes, 4 diciembre 2018, 10:04

El grupo Spanish Peasent ofrecerá un concierto este sábado, día 8, a las 20.00 horas en el Centro Cultural El Espolón de Comillas, dentro del programa diseñado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Este recital cuenta también con el apoyo del Acción Cultural Española (AC/E).

Esta banda cántabra está integrada por Gema Martínez (voz), Javi Lost (voz y guitarra), Santiago Buil (batería y percusión), Nico Rodríguez (bajo, guitarra y banjo) y David G. Estébanez (teclado y bajo), y su estilo tiene influencias del folk americano.

'The Spanish Peasant inicia su trayectoria en el 2009. Sus dos primeros discos, 'Home' y 'El sueño de Lluvia', fueron considerados mejor disco del año en Cantabria por la revista musical Mondosonoro. En el año 2015 presentaron su último trabajo 'The whale & the Ocean', una propuesta conceptual, en la que la banda evoluciona hacia la diversidad sonora.

Aun así, no pierden su identidad y se mueven entre la creación de atmósferas, las dinámicas y los juegos musicales. De forma natural, por cambios en su formación, el grupo afronta una nueva etapa y prepara el lanzamiento de su cuarto disco, que ha grabado este verano en Navarra, en los estudios Montreal, de Hans Krüger (aún en proceso de edición y mezcla). Lo más destacable es el cambio al castellano en las letras de sus canciones. Para esta ocasión, la banda ha preparado un repertorio que le conecta con sus orígenes, ofreciendo un recorrido por sus tres discos que combina con canciones de lo que será su cuarto trabajo.

Proyección del ensayo audiovisual 'Sustento'

Durante esta semana, las filmotecas de la región acogerán la proyección de 'Sustento', un ensayo audiovisual centrado en explorar las dinámicas territoriales y los modelos de desarrollo cambiantes de la comarca de Liébana.

Incluido en el proyecto INLAND, narra como en este valle se superponen los procesos de modernización y la permanencia de modelos de gestión comunal vernácula. El proyecto se detiene en plantear un imaginario que abarca desde la economía tradicional de subsistencia o el auge y la caída del sector lácteo hasta la primacía del turismo, en la que desembocan las visiones idílicas y épicas de Picos de Europa. Mientras, asistimos a un proceso de despoblación y envejecimiento, sus pueblos albergan iniciativas de regeneración e inquietud por un modelo que permita la sostenibilidad del territorio.

Proyecto INLAND (campo adentro) es una organización iniciada en 2009 que trabaja sobre el género del paisaje en relación al estudio del contexto local, generando intervenciones sobre el territorio, las economías y ciertos imaginarios colectivos como la construcción cultural de la montaña o la posibilidad de otros futuros.