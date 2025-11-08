Surcar el futuro con Leonardo Torres Quevedo

Volar al futuro. Compartir los múltiples relatos de un visionario. Diseccionar los fundamentos principales de una trayectoria única en lo científico, técnico y en ... la investigación. Y acercar de forma divulgativa en todas sus dimensiones el legado de un cántabro universal, ingeniero e inventor que 'adelantó el siglo XXI': Leonardo Torres Quevedo. Envuelto en ocasiones en estereotipos, otras veces sumido en olvidos pasajeros y apenas conocido para las nuevas generaciones, su legado adquiere una clara, sintética y contundente revisión a través de la exposición que ha tomado el Palacete del Embarcadero. El espacio portuario, también poliédrico, propone un itinerario didáctico, riguroso, apoyado en un diseño ad hoc -concebido desde lo espacial a lo tipográfico por Arauna Studio, encabezado por el santanderino Daniel Rubio- que exhibe de forma diáfana cuatro bloques que revelan y subrayan los detalles de la obra del más prodigioso inventor de su tiempo. Visual e inmersiva, envuelve al visitante con infografías, planos, cianotipos, pantallas de televisión, fotografías, maquetas, publicaciones originales, sellos, postales... Todo ello organizado en otras tantas secciones independientes y, al mismo tiempo, interrelacionadas: El reto de volar, Viajar por cable, Nuevas formas de navegar -una de las miradas sobre Torres Quevedo más novedosas- y Máquinas que piensan.

Leonardo Torres Quevedo (Santa Cruz de Iguña, 1852-Madrid, 1936), la «mente poliédrica del más prodigioso inventor de su tiempo», queda retratado así de modo plural en esta muestra que representa y escenifica «las cuatro soluciones a otros tantos problemas que tenía la humanidad y que Torres Quevedo ideó y anticipó en los siglos XIX y XX al siglo XXI, que incluyen los teleféricos, el telekino, el transbordador, el dirigible y máquinas de computación capaces de jugar al ajedrez».

La muestra Torres Quevedo. El ingeniero que adelantó el siglo XXI. Hasta el 18 de enero. Palacete del Embarcadero. Organiza: Autoridad Portuaria. Colabora: Asociación Valle de los Inventos. Espacio Torres Quevedo, Real Academia de Ciencias, Fundación Enaire, Universidad Complutense y RTVE.

Artífices. Comisariado.Francisco A. González Redondo. Diseño expositivo: Arauna Studio/from SUR.

En realidad la muestra es el fruto de una dedicación y una pasión, la de su comisario, el profesor, estudioso y divulgador, Francisco González Redondo, que mantiene un decidido pulso con el tiempo para rescatar y reivindicar la verdadera trascendencia histórica de Torres Quevedo. En su presentación en el acto inaugural hizo hincapié en una de las claves de contexto: Reclamar la presencia en las aulas del ingeniero cántabro y su significación histórica. «Cuando sea conocido por las nuevas generaciones no serán precisas exposicones como esta», declaró González Redondo.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz, destacó que que con la muestra se pretende «retomar el ámbito de divulgación científica e histórica en el Palacete». Y subrayó un dato: En verano la exposición del artista Juan Uslé fue «la más visitada de la historia de este espacio». Ahora el rehabilitado y emblemático Palacete añade el acicate de acercar la huella de «este ingeniero absolutamente pionero para su época, y además cántabro. Un caleidoscopio de su «carácter universal y sus importantísimas contribuciones en el ámbito de la mecánica, la matemática aplicada y la ingeniería», añadió.

Ampliar César Díaz y Francisco A. González Redondo.

El comisario especificó que en esta cita asoma el «ingeniero total» que patentó el transbordador, el primer teleférico concebido para el transporte de personas, materializado en el Monte Ulía (San Sebastián) y el río Niágara (Canadá). Diseñó y construyó sus máquinas algébricas para la resolución de ecuaciones polinómicas. Presentó la patente de sus dirigibles autorrígidos, con soluciones vigentes en el siglo XXI, y del telekino, primer mando a distancia completo de la historia y precedente de los actuales drones. Y, sobre todo, con sus Ensayos sobre Automática, sus ajedrecistas y su aritmómetro electromecánico. En un mundo como el del siglo XXI, dominado por la Informática y la Inteligencia Artificial, «resulta obligado recordar y reivindicar a Torres Quevedo como el pionero de la Computación y la Automática. La solución al problema del vuelo se trata en la sección dedicada a sus dirigibles. Como no puede ser de otra manera, el Transbordador ocupa un lugar central en la exposición con maquetas tanto del transbordador del Monte Ulía como del transbordador del Niágara. La cuarta sección es «la más original, pues nos descubre la obra del genio como ingeniero naval, materializada en su proyecto de buque campamento, la propuesta de unión de náutica y aeronáutica en un navío, o en la binave, el origen de los catamaranes modernos», según el comisario.

Una especial atención presta la muestra al telekino, la creación que pone en relación las diferentes invenciones: «Un autómata electromecánico que, concebido inicialmente sólo como mando a distancia para teledirigir las pruebas de los dirigibles sin arriesgar vidas humanas, se convertiría, por un lado, en el origen de los drones; por otro, en el punto de partida de su Automática; y, singularmente, en elemento integrante de las primeras embarcaciones eléctricas teledirigidas de la historia». En su propuesta conjunta, una oportunidad planteada como elogio del asombro.