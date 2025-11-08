El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ver 22 fotos
Surcar el futuro con Leonardo Torres Quevedo

El Palacete del Embarcadero se abre a la ciencia y la historia con una muestra sobre 'El ingeniero que adelantó el siglo XXI', que retrata las cuatro dimensiones del inventor poliédrico

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Volar al futuro. Compartir los múltiples relatos de un visionario. Diseccionar los fundamentos principales de una trayectoria única en lo científico, técnico y en ... la investigación. Y acercar de forma divulgativa en todas sus dimensiones el legado de un cántabro universal, ingeniero e inventor que 'adelantó el siglo XXI': Leonardo Torres Quevedo. Envuelto en ocasiones en estereotipos, otras veces sumido en olvidos pasajeros y apenas conocido para las nuevas generaciones, su legado adquiere una clara, sintética y contundente revisión a través de la exposición que ha tomado el Palacete del Embarcadero. El espacio portuario, también poliédrico, propone un itinerario didáctico, riguroso, apoyado en un diseño ad hoc -concebido desde lo espacial a lo tipográfico por Arauna Studio, encabezado por el santanderino Daniel Rubio- que exhibe de forma diáfana cuatro bloques que revelan y subrayan los detalles de la obra del más prodigioso inventor de su tiempo. Visual e inmersiva, envuelve al visitante con infografías, planos, cianotipos, pantallas de televisión, fotografías, maquetas, publicaciones originales, sellos, postales... Todo ello organizado en otras tantas secciones independientes y, al mismo tiempo, interrelacionadas: El reto de volar, Viajar por cable, Nuevas formas de navegar -una de las miradas sobre Torres Quevedo más novedosas- y Máquinas que piensan.

