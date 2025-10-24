El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Ancestras' de la compañía madrileña Calatea llega el próximo día 1.

El teatro en clave femenina vuelve con una nueva edición de 'Mujeres que cuentan'

La Teatrería de Ábrego recibirá desde mañana a creadoras de seis países que abordan temas como la violencia de género, los migrantes, la memoria o la identidad

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La palabra, el cuerpo y la emoción vuelven a encontrarse este otoño en La Teatrería de Ábrego, donde arranca una nueva edición de 'Mujeres ... que cuentan', la muestra internacional que desde hace más de una década convierte a Oruña de Piélagos en punto de encuentro para la creación femenina contemporánea. Este año, su undécima edición reunirá a seis compañías procedentes de Estados Unidos, España, Venezuela, Colombia, Alemania e Italia, en una programación que, fiel a su espíritu, celebra la diversidad de lenguajes escénicos -teatro de texto, gestual, danza o documental- y la valentía de quienes usan el arte para mirar de frente las desigualdades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  3. 3 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  4. 4

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  5. 5

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  6. 6

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  7. 7

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  8. 8 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  9. 9

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  10. 10

    «Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El teatro en clave femenina vuelve con una nueva edición de 'Mujeres que cuentan'

El teatro en clave femenina vuelve con una nueva edición de &#039;Mujeres que cuentan&#039;