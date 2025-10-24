El teatro en clave femenina vuelve con una nueva edición de 'Mujeres que cuentan'

La palabra, el cuerpo y la emoción vuelven a encontrarse este otoño en La Teatrería de Ábrego, donde arranca una nueva edición de 'Mujeres ... que cuentan', la muestra internacional que desde hace más de una década convierte a Oruña de Piélagos en punto de encuentro para la creación femenina contemporánea. Este año, su undécima edición reunirá a seis compañías procedentes de Estados Unidos, España, Venezuela, Colombia, Alemania e Italia, en una programación que, fiel a su espíritu, celebra la diversidad de lenguajes escénicos -teatro de texto, gestual, danza o documental- y la valentía de quienes usan el arte para mirar de frente las desigualdades.

Dirigido por Pati Domenech y María Vidal, el ciclo se ha consolidado como uno de los proyectos culturales más singulares de Cantabria, un espacio de exhibición y pensamiento donde las creadoras dialogan sobre las luces y sombras del presente. Este año, la muestra pondrá el foco en la violencia machista, los derechos de los migrantes, el duelo en los conflictos armados de América Latina y la explotación que ejercen las multinacionales sobre los países en desarrollo. Junto a las propuestas internacionales, el programa cuenta con la participación de dos comunidades invitadas: País Vasco y Madrid.

PROGRAMA 'Ursula Dejarse ir en el viento'. Cara Mia Teatro (EE UU) abre mañana la nueva edición.

'Ancestras' Caletea (Madrid) representa esta obra el día 1 de noviembre.

'Por una banana' La producción colombiana/italiana se presenta el 9 de noviembre.

'El beneficiadero' Desde Colombia, Teatro Documental trae esta obra el 15 de noviembre

'Frida' El 22 de noviembre, la compañía venezolana Makondo ofrece este monólogo.

'Abre las cortinas' La obra de la compañía vasca Panta Rhei clausura el 26 de noviembre.

El viaje escénico comenzará mañana, sábado, con 'Ursula. Dejarse ir en el viento', una producción de Cara Mía Teatro (Dallas, EE UU) interpretada por Frida Espinosa Müller. La actriz encarna a Nadia, una niña de siete años separada de su madre al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Con el uso de títeres y una potente transformación actoral, la pieza retrata la dureza de la detención infantil y la capacidad de la imaginación para resistir el horror.

El 1 de noviembre llegará desde Madrid 'Ancestras', una invocación poética a las mujeres de la genealogía familiar. La obra rescata los silencios y secretos de madres, abuelas y bisabuelas en un relato que mezcla memoria, ternura y locura.

La voz de Colombia tendrá especial presencia este año con dos espectáculos. El próximo día 9 se representará 'Por una banana', creación de la actriz y dramaturga Mayil Georgi Nieto, que recupera la memoria de los trabajadores asesinados en la huelga bananera de 1928 -episodio narrado por García Márquez en 'Cien años de soledad'- para denunciar la violencia ejercida por las multinacionales en América Latina.

El 15 de noviembre será el turno de la otra propuesta colombiana 'El beneficiadero', un espectáculo de teatro documental que establece un paralelismo entre el proceso de producción del café y el camino interior hacia la paz de una familia víctima del conflicto armado en ese país.

Desde Venezuela, el 22 del mismo mes, llegará 'Frida', una versión libre de 'Soy Frida, soy libre', del dramaturgo Tomás Urtusástegui, interpretada por la compañía Makondo Teatro. En nueve fragmentos, el montaje recorre la vida y la fuerza interior de la pintora mexicana, su relación con el dolor, la pasión y el arte.

El cierre del ciclo lo pondrá el día 26 de noviembre 'Abre las cortinas', del Teatro Panta Rhei (Vitoria), escrita e interpretada por Dora Gálvez. Una historia de supervivencia emocional que aborda la dualidad entre víctima y verdugo y el deseo de volver a ser.

Con este programa, 'Mujeres que cuentan' reafirma su compromiso con un teatro que interpela, que no se conforma con el espectáculo sino que busca entender el mundo. En sus once ediciones, el ciclo ha logrado construir una comunidad de artistas y espectadores que cada año se reúnen en torno a la palabra y la mirada femenina, conscientes de que contar también es una forma de cambiar las cosas.

Todas las funciones se celebrarán a las 20.00 horas. Las entradas, con precio único de 12 euros, pueden reservarse por teléfono o WhatsApp (609 450 267), y la taquilla se abrirá media hora antes de cada representación.