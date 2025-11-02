El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Vortex' del fotógrafo Antoine D'Agata exhibida en el Festival La Mar de Músicas. ANTOINE D'AGATA. MAGNUM PHOTOS.

El Temporal funde arte y espacios en torno «al animal como metáfora (y misterio) de la creación»

Fotografía, cine, arte y pensamiento ,desde la próxima semana al 13 de diciembre, ejes de talleres, conferencias, encuentros con artistas y una exposición colectiva

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

De Antoine D'Agata, fotógrafo de la Agencia Magnum, a la poeta Olvido García Valdés, del psiquiatra Fernando Colina al pintor cántabro Emilio González ... Sainz o la cineasta catalana Marta Andreu, pasando por la filósofa y poeta Chantal Maillar. El Temporal presenta su quinta edición con una construcción plural e interdisciplinar donde confluyen fotografía, cine, arte y pensamiento en torno 'al animal como metáfora (y misterio) de la creación artística': «Avanzamos siempre por un terreno que sólo en apariencia conocemos. La intemperie nos rodea, a pesar de los mapas. Subimos hasta la cumbre para descubrir - tarde o temprano - que la montaña está vacía. Entre los vientos, entregados a la distancia, la aparición de una presencia que reluce ante nosotros como lo hacen solo las cosas vivas: el animal. Nos encontramos, entonces, delante de esta imagen: un animal se detiene».

