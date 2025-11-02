El Temporal funde arte y espacios en torno «al animal como metáfora (y misterio) de la creación»

De Antoine D'Agata, fotógrafo de la Agencia Magnum, a la poeta Olvido García Valdés, del psiquiatra Fernando Colina al pintor cántabro Emilio González ... Sainz o la cineasta catalana Marta Andreu, pasando por la filósofa y poeta Chantal Maillar. El Temporal presenta su quinta edición con una construcción plural e interdisciplinar donde confluyen fotografía, cine, arte y pensamiento en torno 'al animal como metáfora (y misterio) de la creación artística': «Avanzamos siempre por un terreno que sólo en apariencia conocemos. La intemperie nos rodea, a pesar de los mapas. Subimos hasta la cumbre para descubrir - tarde o temprano - que la montaña está vacía. Entre los vientos, entregados a la distancia, la aparición de una presencia que reluce ante nosotros como lo hacen solo las cosas vivas: el animal. Nos encontramos, entonces, delante de esta imagen: un animal se detiene».

La programación se extenderá desde el próximo miércoles, día 5, al 13 de diciembre ofreciendo talleres, conferencias, encuentros con artistas y una exposición colectiva. Un cruce de caminos y un lugar de encuentro entre los creadores y el público: talleres de cine, fotografía, cerámica y literatura; diálogos abiertos con pintores y escritoras; un ciclo de conferencias y una exposición colectiva. Todo ello en torno a un tema sugerente y ambiguo: 'Un animal se detiene'. Miriam Mora y Pablo López son los directores artísticos de El Temporal.

Datos Taller de lectura con Olvido García Valdés. Viernes 5 de diciembre de 17.00 a 20.00. Lugar Sede de El Temporal. Paseo Menéndez Pelayo 22.

Exposición colectiva Obras de Chantal Maillard, Emilio González Sainz, Maddi Barber, Mikel Bastida, Malu Reigal, Carlos Folgoso, Blanca Tejerina, Marian Recuerda. 29 de noviembre a las 19.00. Paseo Menéndez Pelayo 22/Calle Santa Lucía 35.

Encuentro con Emilio González Sainz Su pintura y proceso creativo. 3 de diciembre a las 19.30.

1889, Turín. Un filósofo sale a caminar pero su paseo se interrumpe por una escena que le horroriza en la Plaza Carignano: un caballo exhausto es azotado por su cochero. El caballo no se mueve, se ha quedado quieto en medio de la plaza; y el filósofo, conmovido, se abraza a su cuello. Más tarde volverá a su habitación para sumirse en un largo silencio, hasta el final de su vida. Un día cualquiera, mucho más tarde, alguien se cruza por el bosque con un corzo que le observa del otro lado del arroyo. «Podríamos ser nosotros, y el corzo podría ser, también, otro animal: una loba o una vaca que nos mira fijamente, alzando la cabeza. Criaturas que con su mirada nos transforman, por un momento, también en animales».

'Un animal se detiene' es el tema de la quinta edición de El Temporal, proyecto financiado por la Fundación Santander Creativa a través de la convocatoria de subvenciones 'Cultura Trayectoria'.

«El Temporal es una oportunidad de reunir a voces que queremos escuchar. Y creemos que en este espacio puede surgir una reflexión valiosa gracias a la pausa y la experiencia de la escucha. La creación artística necesita lentitud y silencio, pero también diálogo y pensamiento compartido», afirma Miriam Mora, una de las directoras del programa. En esta ocasión, El Temporal vuelve a ubicarse en el Paseo Menéndez Pelayo 22, un local que ya fue su sede en ediciones anteriores. Otras actividades, sin embargo, tendrán lugar en espacios que colaboran con el festival: el 6 la cineasta Marta Andreu ofrecerá una sesión de cine-performance en los Cines Embajadores, y al día siguiente, el 7 habrá un encuentro con la poeta Eli Tolaretxipi en la librería Gil.

Un recital de violonchelo y piano con Alexander Osokin y Lisa Tomchuk, músicos de trayectoria internacional, en la Escuela de Piano Naara Estudio; y talleres de cine con Marta Andreu y de dibujo con Blanca Tejerina completan la primera semana del festival.

«La creación, en ocasiones, comienza con un encuentro que nos conmueve o nos interroga. El animal es una figura clave en la práctica artística, como imagen, como presencia ajena, como metáfora del instinto o como símbolo de aquello que somos, profundamente, aunque tratemos de negarlo. El arte es una exploración que requiere un contacto, y que se basa en el misterio» afirma Pablo López, director artístico del proyecto.

Pero El Temporal abarca también otros campos de conocimiento: en el ciclo de conferencias, este año estará Fernando Colina, un médico de gran prestigio en el ámbito de la psiquiatría crítica, para hablar de la melancolía y el deseo; o el fotógrafo francés Antoine D'Agata que, en un acto organizado junto a Casyc PHoto, presentará su trabajo el día 14 en Casyc Up, y después impartirá un taller de fotografía en la sede de El Temporal.

Entre otras actividades, habrá también un taller de arte con Armando García Ferreiro o de cerámica con Cristina Ortiz. Y encuentros con pensadores y creadores como Marta Mantecón, Emilio González Sainz o Lorenzo Oliván. Este último, en un nuevo ciclo del encuentro en bibliotecas titulado 'Los libros del fondo', en el que participa también la historiadora del arte y conservadora Mafalda Rodríguez.

«Para elegir el tema de El Temporal hemos observado de cerca nuestro propio momento vital. Así que esta edición es especialmente personal y creemos que eso puede percibirse en la programación. Creemos que la gestión cultural puede ser también una forma de investigación creativa; y cada año asumimos el desafío de proponer un punto de vista sobre el mundo con múltiples voces y miradas», explica Miriam Mora.

La segunda fase de El Temporal comienza el día 29 con la inauguración de la exposición colectiva configurada por artistas y escritores como Chantal Maillard, Maddi Barber, Mikel Bastida, Malu Reigal, Carlos Folgoso o Blanca Tejerina. En la muestra habrá fotografías del CDIS seleccionadas e intervenidas por una artista invitada, Marian Recuerda, y una obra de Emilio González Sainz.

Podrá visitarse hasta el 13 de diciembre, noche de clausura, con una intervención de acción sonora de Almost Kollektiv comisariada por la Asociación Cántabra de Música Emergente Nido.