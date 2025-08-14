El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Mitchell Leisen dirige a Fred MacMurray y Claudette Colbert.

'No hay tiempo para amar', nueva comedia romántica con el sello Leisen, en el Cine Club

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Nuevo paso en la revisión obligada del cine de Mitchell Leisen con la proyección de 'No hay tiempo para amar' (No time for love, 1943). ... El Cine Club, Cineinfinito y las salas Embajadores Santander hacen posible este itinerario que se inició en junio. Hoy jueves, a las 19.30, llega el turno de este enredo de comedia romántica con el sello Leisen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  3. 3

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  4. 4

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  5. 5

    «He decidido dar este paso adelante en mi carrera», dice Villalibre
  6. 6 El concierto de Edurne y la orquesta Paris de Noia despedirán el verano en Noja
  7. 7

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega
  8. 8

    La nueva imagen del paseo de Gamazo
  9. 9

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  10. 10

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes 'No hay tiempo para amar', nueva comedia romántica con el sello Leisen, en el Cine Club

&#039;No hay tiempo para amar&#039;, nueva comedia romántica con el sello Leisen, en el Cine Club