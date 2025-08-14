'No hay tiempo para amar', nueva comedia romántica con el sello Leisen, en el Cine Club

Nuevo paso en la revisión obligada del cine de Mitchell Leisen con la proyección de 'No hay tiempo para amar' (No time for love, 1943). ... El Cine Club, Cineinfinito y las salas Embajadores Santander hacen posible este itinerario que se inició en junio. Hoy jueves, a las 19.30, llega el turno de este enredo de comedia romántica con el sello Leisen.

Una fotógrafa de prestigio se ve envuelta, «casi contra su voluntad, en el mundo rudo y bullicioso de un obrero de túneles del metro neoyorquino... y lo que comienza como un reportaje para su revista pronto se convierte en una relación tan improbable como chispeante». Nueva entrega de la obra de Mitchell Leisen, «maestro del ritmo y la sofisticación visual», quien fuera estrecho colaborador de Allan Dwan, Cecil B. DeMille o Raoul Walsh, que combina en esta película el screwball vibrante con una mirada irónica, en pleno apogeo del fascinante Hollywood clásico, sobre las relaciones entre clases y sexos, rasgo que los espectadores habrán reconocido ya en sus títulos anteriores.

La química entre Claudette Colbert «nuevamente inteligente, mordaz y encantadora», y el siempre reivindicable Fred MacMurray, perfecto como un sujeto viril, testarudo, pero entrañable, se refleja en una serie de escenas de enredo «sarcásticas y tiernas que muestran, incluso en una pieza no muy comentada o recordada como ésta, el enorme nivel de la comedia romántica de la época».

El Cine Club, que recupera hoy 'No hay tiempo para amar' en copia nueva, reivindica al director «cuya elegancia narrativa y capacidad para dotar de calidez humana a los guiones más vertiginosos sigue cautivando». Además en el ciclo se aprecia cómo lograba extraer lo mejor de sus intérpretes, envolviéndolos en un diseño de producción impecable, «lo que le valió injustas acusaciones de superficialidad y esteticismo».

Un cineasta, plasmado en estas catorce semanas, «recuperado muy tardíamente», que en este caso regresa en uno de sus títulos más vertiginosos y divertidos, antes del giro melodramático que tendrá la retrospectiva la semana próxima. La proyección como es habitual irá precedida de una breve presentación.