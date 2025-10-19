El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mario Casas y Antonio Resines, que interpreta al personaje de Antón, en una escena de la película. DM

Tres cántabros en el menú de 'La cena' más divertida de Manuel Gómez Pereira

El productor Cristóbal García, la montadora Vanessa Marimbert y el actor Antonio Resines coinciden en el filme, el segundo estreno más visto desde el viernes

Rosa M. Ruiz y Carlos G. Fernández

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

El público ha respondido con entusiasmo al estreno de 'La cena', la nueva película de Manuel Gómez Pereira, que desde su llegada a los ... cines, el pasado viernes, se ha convertido en el segundo estreno más visto tras la estadounidense 'La casa de muñecas de Gabby'. Considerado el 'rey de la comedia' en los años noventa por títulos como 'Boca a boca' o 'El amor perjudica seriamente la salud', el director madrileño ha vuelto con fuerza en 2025, año en el que ha estrenado dos largometrajes: 'Un funeral de muerte' y esta 'La cena', adaptación de la obra teatral 'La cena de los generales' escrita por José Luis Alonso de Santos en 1998.

