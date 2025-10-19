Tres cántabros en el menú de 'La cena' más divertida de Manuel Gómez Pereira

El público ha respondido con entusiasmo al estreno de 'La cena', la nueva película de Manuel Gómez Pereira, que desde su llegada a los ... cines, el pasado viernes, se ha convertido en el segundo estreno más visto tras la estadounidense 'La casa de muñecas de Gabby'. Considerado el 'rey de la comedia' en los años noventa por títulos como 'Boca a boca' o 'El amor perjudica seriamente la salud', el director madrileño ha vuelto con fuerza en 2025, año en el que ha estrenado dos largometrajes: 'Un funeral de muerte' y esta 'La cena', adaptación de la obra teatral 'La cena de los generales' escrita por José Luis Alonso de Santos en 1998.

Ambientada en el Madrid de 1939, la historia arranca apenas dos semanas después del final de la Guerra Civil. Franco quiere celebrar su triunfo con un banquete en el Hotel Palace, entonces convertido en hospital de sangre. Un meticuloso maître, Genaro (Alberto San Juan), y un joven teniente, Medina (Mario Casas), reciben la misión de organizar el banquete perfecto. Para ello contarán con la ayuda forzosa de un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina. Pero entre fogones y bandejas de plata, lo que se cuece es algo más que un menú.

El reparto, de primer nivel, lo completan Asier Etxeandia, Elvira Mínguez y Antonio Resines, que da vida a Antón, uno de los personajes más entrañables del filme. Su participación refuerza la presencia cántabra en una producción donde la huella de Cantabria está muy presente también detrás de la cámara.

Entre los productores figura La Terraza Films, la empresa fundada por el santanderino Cristóbal García, que el año pasado firmó uno de los mayores éxitos del cine español con 'Segundo Premio', dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez. El filme ganó tres premios Goya (dirección, montaje y sonido), fue elegida para representar a España en los Oscar y se llevó los galardones principales en el Festival de Málaga. En las entrevistas concedidas tras aquel triunfo, García ya adelantaba que 'La cena' sería su siguiente gran apuesta, un proyecto «de comedia coral con alma y trasfondo histórico», explicaba, que el público iba a recibir con sorpresa.

Otra cántabra clave en el éxito de la película es Vanessa Marimbert, responsable de montaje y ganadora del Goya por 'El buen patrón' de Fernando León de Aranoa. Con más de dos décadas de experiencia, Marimbert ha trabajado en algunos de los proyectos más destacados del cine español reciente y colaborado con directores como Carlos Saura, Joaquín Oristrell o Álvaro Longoria. En 'La cena', su trabajo contribuye a mantener el equilibrio entre el tono de sátira política, el ritmo de comedia y el trasfondo dramático de una historia donde los personajes viven entre la obediencia y la supervivencia.

La película combina humor, historia y una mirada crítica al absurdo de las jerarquías en tiempos de guerra.

«No queríamos una comedia de trazo grueso», explica Gómez Pereira, «sino encontrar la finura, la contención que hace que el humor surja de las situaciones y no del chiste». En esa línea, tanto Mario Casas como Alberto San Juan brillan en sus papeles contrapuestos. Casas define a su compañero como «un actor inmenso, al que había que agarrarse» mientras San Juan subraya «la escucha y la complicidad» que surgió entre ambos en el rodaje.

«Es curioso, en la obra de teatro no aparece nunca», señala el director sobre el personaje de Franco. «Aquí yo quería huir de la caricatura. El actor que lo interpretase tenía que medirse mucho, como creo que se medía él: era un personaje sobre todo frío, con una capacidad de provocar un distanciamiento de los demás».

'La cena' recupera el espíritu de las comedias con fondo social que caracterizaron el mejor cine español de los noventa, y lo hace con un sabor marcadamente cántabro, tanto delante como detrás de las cámaras. Una cena servida con oficio, talento y un menú en el que los ingredientes de esta tierra vuelven a estar presentes en uno de los grandes estrenos del año.