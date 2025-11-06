El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Al acceder al nuevo espacio, se ha ubicado una pequeño salón con su propio escenario. Daniel Pedriza

La Troupe, un nuevo espacio «de convivencia artística», abre sus puertas en Santander

El proyecto, heredero del Centro Cultural Montaraz, amplía su sede en la calle Miguel de Unamuno y se presenta mañana viernes «como punto de encuentro de creadores y público»

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Santander suma un nuevo espacio para la creación artística. Se llama La Troupe y abrirá sus puertas mañana, viernes, a las 20.00 horas, ... en la calle Miguel de Unamuno (frente al número 22), con una fiesta inaugural que combinará música de los ochenta, bailes latinos, tango, kizomba y sevillanas. El proyecto es fruto de la unión de tres creadores cántabros: los coreógrafos y bailarines Alberto Rodríguez y Susana Haya, y la actriz y directora Marta López Mazorra, fundadora de la compañía Arte en Escena.

