La Troupe, un nuevo espacio «de convivencia artística», abre sus puertas en Santander

Santander suma un nuevo espacio para la creación artística. Se llama La Troupe y abrirá sus puertas mañana, viernes, a las 20.00 horas, ... en la calle Miguel de Unamuno (frente al número 22), con una fiesta inaugural que combinará música de los ochenta, bailes latinos, tango, kizomba y sevillanas. El proyecto es fruto de la unión de tres creadores cántabros: los coreógrafos y bailarines Alberto Rodríguez y Susana Haya, y la actriz y directora Marta López Mazorra, fundadora de la compañía Arte en Escena.

La Troupe nace como una nueva etapa del Centro Cultural Montaraz, abierto por Rodríguez hace una década y que, tras la pandemia, inició un proceso de transformación que culmina ahora con la ampliación del espacio -de tres salas a siete- y una filosofía más abierta y colaborativa. «Siempre ha sido un centro de gestión independiente», recuerda Alberto Rodríguez. «A raíz de la pandemia me asocio con Susana Haya y creamos una asociación en la que, además de impartir clases, empezamos a trabajar juntos para crear nuestras propias piezas artísticas». De aquella alianza surgieron cinco montajes, entre ellos 'Viva la Frida', su producción más ambiciosa hasta el momento. La incorporación más reciente de Marta López Mazorra y su compañía Arte en Escena ha permitido sumar el teatro a la oferta del centro, que pasa a denominarse Asociación Cultural La Troupe.

Programación Viernes, 7 de noviembre Inauguración del nuevo proyecto con música, baile y picoteo. A las 20.00 horas.

Domingos por la mañana De 12.00 a 15.00 el espacio está abierto con sesiones prácticas e exhibciones abiertas a todo el público.

Estreno de 'Al Andalus' El nuevo espectáculo de Alberto Rodríguez y Susana Haya se estrenará el 13 de diciembre.

En este local de 600 metros cuadrados, que está ubicado a pocos metros de La Clave otro espacio escénico también abierto recientemente, se imparten clases de prácticamente todas las disciplinas de danza -del flamenco al contemporáneo, pasando por el house o los ritmos latinos-y lo que sus impulsores definen «disciplinas espirituales» como el yoga o la meditación. Pero, más allá de la enseñanza, el objetivo es convertir La Troupe en un punto de encuentro para creadores y espectadores, «un espacio de convivencia artística». «Nuestra idea es ofrecer un espacio para la creación», explica Susana Haya, «para que quienes no tienen cabida en escenarios grandes puedan mostrar sus creaciones y para que el público se acerque a ellas. Tenemos una filosofía de coworking, de unirnos todos para crear una red cultural abierta al desarrollo artístico de la ciudad».

La coreógrafa y bailarina lo resume en una palabra: autogestión. «Queremos volver al origen de la cultura, a ese punto 'underground' en el que los artistas crean con sus propios medios. Somos autosuficientes y autoproductores de cultura. Todo lo hacemos de manera artesanal: desde la acogida al público hasta la puesta en escena. Es un proceso que parte del asociacionismo y de la colaboración», señala.

Marta López Mazorra, Alberto Rodríguez y Susana Haya. Un espacio pensado para clases de danza. El local tiene un espacio de bar 1 /

Esa cercanía también se refleja en la programación. Los domingos por la mañana, La Troupe abre sus puertas al público con sesiones prácticas de danza, teatro o microteatro. Son matinales abiertas, de 12.30 a 15.00 horas, con una aportación simbólica de cinco euros que incluye una consumición. «Queremos que la gente tenga el hábito de venir, de encontrarse con nosotros, de descubrir lo que se hace aquí. Que haya un vermú latino o un espectáculo cada domingo, algo que forme parte de la vida cultural del barrio», apunta Marta López Mazorra.

La actriz y directora también subraya que el proyecto «pretende conectar a los artistas de diferentes disciplinas» y favorecer la cultura de proximidad, con una programación estable y accesible y para ello, los espectáculos de cercanía de su propia compañía fomrarán parte de la programacion a partir del proximo año. «El público es fundamental. La cercanía, el formato pequeño, permiten una comunicación directa. Aquí caben propuestas complejas o experimentales, pero también espectáculos íntimos, tablaos flamencos, recitales de música o teatro de pequeño formato», explica.

Además de sus actividades semanales, los tres socios preparan ya el primer gran estreno de La Troupe, previsto para el 13 de diciembre: se trata del espectáculo 'Al Andalus', una creación conjunta de Alberto Rodríguez y Susana Haya, definida como «una fusión hispano-marroquí» que combina música sefardí, árabe y andalusí para recorrer las dos orillas del Estrecho de Gibraltar. «Será una pieza muy especial -adelantan-, una mirada poética a través de la danza y la música sobre los puentes entre culturas».

Con La Troupe, Santander gana un nuevo foco de creación independiente, un espacio donde la danza, el teatro y la música se entrelazan bajo una idea común: crear comunidad a través del arte. O, como resume Haya, «volver a producir cultura desde su origen, con nuestras propias manos».