El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Isabel Preysler y Pablo Motos. Antena 3

La Preysler y Motos

Crítica TV ·

Es curioso que queden todavía detalles por desvelar de la vida de esta habitual de la prensa del corazón

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Otro de los eventos de la semana ha sido la publicación de las memorias de Isabel Preysler. Llevamos unos cuantos 'hitos' en los últimos días, ... entre la venta de las entradas para la reunión de La Oreja de Van Gogh y la especie de 'performance' que preparó Rosalía en Madrid para presentar la portada de su nuevo disco. Faltaba Isabel, que acudió a 'El Hormiguero' a hablar de su libro. Qué menos, teniendo en cuenta lo bien que cuidan las hormigas de su hija, a la que permiten cada jueves opinar de todo como experta en nada que es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un gran incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  2. 2

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  3. 3

    La gran fiesta de los ingenieros industriales
  4. 4

    La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander
  5. 5

    Y Joaquín luchó contra la ELA hasta el final
  6. 6 En Torrelavega, donde el cachopo es todo un ritual
  7. 7

    El máximo responsable de Renfe admite por primera vez que los trenes no funcionarán hasta 2027
  8. 8

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  9. 9

    Sanidad absorberá la mitad de los 200 millones que crece el Presupuesto de Cantabria
  10. 10

    Buruaga: «Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy fina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Preysler y Motos

La Preysler y Motos