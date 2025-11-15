El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rosalía, durante su entrevista en 'La revuelta'. R.C .

Rosalía y Rajoy

Crítica TV ·

Broncano hasta ahora ha confiado en su propio sello por encima del entrevistado ocasional

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

El invitado importa, vaya si importa. Por mucho que se empeñen Broncano y Motos las cuentas en sus shows salen mejor si el entrevistado acompaña. ... Y esta semana se ha notado más que nunca con la holgada victoria que el primero logró el lunes cuando Rosalía decidió presentar allí en primicia su nuevo disco. 'La revuelta' consiguió ese día colocarse cinco puntos por encima de su principal competidor en estricta coincidencia. Luego las aguas volvieron a su cauce y el programa de Antena 3 retomó, el resto de días, su ventaja frente a la oferta de TVE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»
  2. 2

    La jueza acuerda el ingreso en prisión de las condenadas por coacciones en Sierrallana
  3. 3

    El fiscal pide inhabilitar 12 años al exalcalde de Santillana por un delito de prevaricación
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5

    Un incendio de plumeros sorprende a primera hora de la mañana a los conductores en el puente del Pctcan
  6. 6

    Pegatinas para avisar a los coches mal aparcados en la UC: o estacionan bien o los retirará la grúa
  7. 7 Ya no quedan incendios activos en la región
  8. 8 Detenida la empleada doméstica de una octogenaria de Camargo por desvalijarle las joyas
  9. 9

    Los vecinos trasladan su preocupación por los asaltos con pistola en Torrelavega
  10. 10 Maliaño estrena en diciembre Camargo Infinita, un festival de músicas urbanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Rosalía y Rajoy

Rosalía y Rajoy