El autor de 'Juego de Tronos' desvela que la precuela de la serie contará con los Starks y «cien reinos diferentes» La nueva historia se situará 5.000 años antes de los acontecimientos de la ficción original en el continente de Westeros R.C. Madrid Miércoles, 10 julio 2019, 16:42

Con la resaca del final de 'Juego de Tronos' -que se emitió el pasado mes de abril- todavía en el ambiente después de ocho temporadas, HBO ya empieza a alimentar la espera por la precuela de la serie. El último en dar detalles ha sido el autor de la saga literaria en la que se inspira la ficción, George R.R. Martin, que ha reconoció que el proyecto aún no tiene un título definitivo pero su sugerencia es 'The Long Night' ('La larga noche' en castellano), según publica en una entrevista la revista Entertainment Weekly. Una opción que podría ser descartada porque uno de los capítulos de la tercera temporada se llamaba igual.

«Escuché una sugerencia de que podría llamarse 'The Longest Night' y es una variante que no me importaría, sería bastante bueno», explica Martin sobre la futura serie, cuyo capítulo piloto está siendo dirigido por la realizadora Jane Goldman, que se rueda actualmente en Irlanda del Norte.

Cien reinos diferentes

La nueva historia se situará 5.000 años antes de los acontecimientos de la serie original y el continente ficticio de Westeros podría estar dividido en hasta cien reinos diferentes, según el creador del universo literario y fílmico.

«Hablamos de los Siete Reinos de Westeros, había siete reinos en el momento de la conquista de Aegon. Pero si vamos más allá hay nueve y doce reinos, y aún más allá entonces se llega al momento en el que había cien reinos -pequeños reinos- y esa es la era de la que estamos hablando aquí», detalló el escritor y productor.

«Los Lannisters no están ahí todavía, pero Casterly Rock -el hogar de dicha familia- estará presente. Es como el peñón de Gibraltar y, en realidad, estará ocupado por los Casterly», la familia que ocupaba el lugar antes de los Lannisters.

Sobre el reparto de la nueva producción de HBO, Martín precisó que se tratará de un elenco coral en el que el peso de la trama no recaerá de forma exclusiva en una actriz o actor principal.

«Como saben, en 'Game of Thrones' nunca nombramos a nadie para las categorías de actriz principal o actor principal (durante la temporada de premios) hasta hace bien poco», razonó.

De acuerdo con el escritor, la exitosa serie se basó siempre en un reparto conjunto y lo mismo sucederá con la nueva trama, ya que no buscan a tantos «protagonistas» como sí un «elenco grande».

El reparto anunciado por HBO apunta a que la nueva serie estará liderada por un trío de protagonistas femeninas interpretadas por Naomi Watts, Naomi Ackie y Denise Gough.

También contará con los actores Josh Whitehouse, Ivanno Jeremiah y Jamie Campbell Bower.