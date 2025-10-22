El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ricardo López Aranda en el estreno de una obra en los 60. SGAE

Ven la luz dos obras inéditas del dramaturgo cántabro Ricardo López Aranda escritas entre 1958 y 1963

'Esperando la llamada' y 'La contrata', publicadas por Ediciones Invasoras, serán presentadas este fin de semana en el Salón Internacional del Libro Teatral y el próximo mes de noviembre en Santander

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:20

Dos obras inéditas del dramaturgo cántabro Ricardo López Aranda ven la luz estos días a través de Ediciones Invasoras: 'Esperando la llamada' y 'La contrata', ... con estudio introductorio de Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático emérito de Literatura Española Contemporánea. El proyecto de recuperación de un autor esencial del teatro español se centra en estas dos obras escritas entre 1958 y 1963 –finalistas de los premios Calderón de la Barca, Teatro de Valladolid y del Concurso de Autores Jóvenes de Barcelona– que abordan «con emoción y lucidez la falta de oportunidades para la juventud en una sociedad que limita su potencial y no escucha su voz. Una temática de sorprendente vigencia más de medio siglo después». Ambas piezas se inscriben en la corriente del teatro realista español, de la cual López Aranda fue el autor más joven dentro de la generación encabezada por Antonio Buero Vallejo. Sin embargo, su trayectoria trasciende ese marco: «Su escritura revela una voz dramática singular, comprometida y en constante búsqueda, con numerosas obras aún por descubrir».

