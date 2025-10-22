Ven la luz dos obras inéditas del dramaturgo cántabro Ricardo López Aranda escritas entre 1958 y 1963

Dos obras inéditas del dramaturgo cántabro Ricardo López Aranda ven la luz estos días a través de Ediciones Invasoras: 'Esperando la llamada' y 'La contrata', ... con estudio introductorio de Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático emérito de Literatura Española Contemporánea. El proyecto de recuperación de un autor esencial del teatro español se centra en estas dos obras escritas entre 1958 y 1963 –finalistas de los premios Calderón de la Barca, Teatro de Valladolid y del Concurso de Autores Jóvenes de Barcelona– que abordan «con emoción y lucidez la falta de oportunidades para la juventud en una sociedad que limita su potencial y no escucha su voz. Una temática de sorprendente vigencia más de medio siglo después». Ambas piezas se inscriben en la corriente del teatro realista español, de la cual López Aranda fue el autor más joven dentro de la generación encabezada por Antonio Buero Vallejo. Sin embargo, su trayectoria trasciende ese marco: «Su escritura revela una voz dramática singular, comprometida y en constante búsqueda, con numerosas obras aún por descubrir».

La publicación se presentará en Madrid, en el Salón Internacional del Libro Teatral, en el Teatro Valle-Inclán (Centro Dramático Nacional) el próximo sábado día 25, y en Santander, en la librería Gil, el viernes 21 de noviembre.

Ediciones Invasoras presentará su colección teatral con varios títulos nuevos: 'Esperando la llamada / La contrata', de Ricardo López Aranda; junto con la obra ganadora del VIII Premio Internacional de Dramaturgia Invasora Lauro Olmo, entre otras. En la presentación intervendrá, entre otros, Francisco Gutiérrez Carbajo, autor del estudio introductorio de las obras de López Aranda.

La presentación contará con la participación de Verónica López-Aranda, quien ha trabajado en la preparación de la edición; Fernando Abascal, catedrático emérito de Instituto en la especialidad de Lengua y Literatura, quien estudió y presentó la obra del autor dentro del ciclo 'La palabra habitada: el autor y sus voces' (2021) de La Machina Teatro; y la actriz Raquel Martín, que ya dio voz a la palabra del dramaturgo durante la exposición dedicada al autor en la Biblioteca Central de Cantabria ese mismo año.

El interés por la obra de López Aranda sigue creciendo fuera de España. La Cervantes Society of America ha publicado en su revista (vol. 45) un estudio de Esther Fernández (Universidad de Wisconsin–Madison) sobre su innovadora versión teatral infantil del Quijote, estrenada en 1973 en el Teatro María Guerrero. Más allá de su teatro realista y de otros géneros que exploró, López Aranda cultivó con especial interés el teatro infantil y juvenil, con obras como 'El cocherito Leré', 'El pájaro azul', 'Don Quijote y El pájaro del arco iris', representadas con éxito. El pasado año tuvo protagonismo 'Cerca de las estrellas', Premio Calderón de la Barca, una de las obras que permitió edificar la aportación al teatro español del escritor cántabro Ricardo López Aranda. Menos conocido es que de ese montaje teatral, bajo la dirección de José Luis Alonso, estrenado en los años sesenta, surgió una adaptación al cine

Asimismo en 2024, se estrenó un musical del dramaturgo cántabro Ricardo López Aranda en el teatro Thalia de Nueva York. Esta «comedia bufa» como la llamaba el autor, se estrenó hace 50 años en España, y fue objeto de una lectura escenificada por La Machina Teatro, dirigida por Paco Valcarce e interpretada por Patricia Cercas y Manuel Menárguez, en 2021 con motivo de la exposición homenaje a López Aranda.