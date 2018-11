Atletismo Bob Beamon cuenta hoy en Santander lo que es volar Bob Beamon, en pleno salto en los Juegos de México. / Tony Duffy El acto del plusmarquista olímpico cambia de lugar y hora. Será este sábado a las 16.00 en la Sala Riancho del Palacio de La Magdalena | Por motivos de agenda ajenos a la organización, la charla y entrega del premio se adelanta en tres horas ASER FALAGÁN Santander Sábado, 10 noviembre 2018, 08:17

Bob Beamon explicará este sábado a Cantabria el significado del verbo volar. Volar sin motor. Volar sin alas. Y volar antes de tiempo. Porque el plusmarquista olímpico de longitud, el hombre de los 8,90, visitará como estaba previsto Santander, pero por mucho menos tiempo. Su agente comunicó este viernes que no podía estar en el acto de entrega de las siete de la tarde, con lo que la charla y ceremonia de concesión del premio especial de los periodistas deportivos cántabros se han adelantado a las 16.00 horas de este sábado. Y será en la Sala Riancho del Palacio de La Magdalena, no en el Paraninfo. De hecho, dada la mala previsión meteorológica se permitirá acceder hasta el propio palacio en vehículo particular, para mitigar en lo posible las molestias que puedan provocar al público el cambio de última hora. Porque el acceso seguirá siendo libre hasta completar el aforo.

Medio siglo después de su gran salto, Beamon ha completado estos días otros vuelos en sentido figurado. Desde Florida natal a España para pasar por San Sebastián, Madrid y, este sábado, por Santander como parte de una frenética agenda que le traerá a la ciudad de una forma un tanto espídica. Frenética. Seis hora de visita. Tampoco iban a ser muchas más, así que el recorte es sensible y la organización ha pedido disculpas por los inconvenientes pese a insistir que se trata de causas ajenas a ella.

El caso es que todo aquel que quiera saber qué se siente volando durante casi un segundo y nueve metros lo puede conocer de primera mano esta tarde en el Palacio de La Magdalena, donde Beamon recibirá el premio especial de los periodistas cántabros, como ha recogido otros a los largo de estos días de gira en España. La ceremonia de entrega y posterior mesa redonda será de libre acceso al público hasta completar el aforo, y será el último acto del atleta, de 72 años, en su rápida visita a Santander. A su llegara firmará en el libro de honor del Ayuntamiento y ofrecerá una rueda de prensa en la propia Casona antes de comer con la alcaldesa en el Hotel Real. Después, un breve paso y el almuerzo en el Real antes de encaminarse a La Magdalena a recibir su enésimo homenaje.

A contrarreloj

Todo en un agenda muy apretada, como corresponde a figuras de su calibre, en un viaje que diferentes organizaciones han aprovechado para contar con su presencia como reclamo y, de paso, homenajear a uno de los atletas más grandes de todos los tiempos por un solo salto: ese con el que destrozó la plusmarca mundial por 55 centímetros y que sigue siendo la segunda mejor marca de la historia y el vigente récord olímpico.

En este caso la responsable de la visita de Bob Beamon a Santander es la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria, que ha concedido al estadounidense su premio especial. En concreto, el premio Leyenda Olímpica, un reconocimiento tras el cual compartirá una breve mesa redonda ante el público asistente.

El premio figurará en el palmarés de la Gala del Deporte Cántabro, que este año cumple su 25ª edición. Como es habitual, se celebrará el próximo mes de diciembre, pero el atleta ha aprovechado su visita a España para recibir este premio, que coincide con el cincuenta aniversario de su salto de 8,90 metros en los Juegos de México el 18 de octubre de 1968.