La Carrera Popular de El Diario regresa este domingo al Paseo Pereda

El atletismo popular regresa este domingo al centro de Santander con la Carrera Popular de El Diario Montañés, que reúne a cerca de un millar de participantes en el Paseo Pereda. Como siempre, la competición se celebra en su modalidad de 2K, 5K y 10K, tres recorridos con una distancia aproximada de 2.000, 5.000 y 10.000 metros, aunque al no ser competitiva se ha reducido ligeramente la distancia en una prueba destinada a todo tipo de público. La primera de ellas, los 2K, estos sí muy cercanos a los 2.000 metros, arrancará a las diez y media de la mañana. Hasta media hora antes se podrá recoger el dorsal en la oficina permanente de la Plaza Porticada de Santander.

Será una primera toma de contacto para la gran marea azul que se concitará desde primera hora de la mañana en la zona. Los 2K, asequibles para todo el mundo -la carrera permite además la participación con carritos de niños o en silla de ruedas, por poner dos ejemplos- servirá como calentamiento, si así lo desean, a quienes tengan más interés por participan en las distancias largas. Ya a las 11.15 horas tendrán lugar simultáneamente los 5K y los 10K. Para ellos se ha trazado un circuito cercano a los 5.000 metros que se completará una sola vez en el caso de la carrera corta y dos veces en la larga.

Coordenadas y recorridos Dónde Santander, con salida y meta frente a la Delegación de Hacienda y la Plaza Porticada en cualquiera de las tres convocatorias.

Cuándo La carrera de 2K tomará la salida a las 10.30 horas y acto seguido la harán las otras dos, en este caso a partir de las 11.15.

2 kilómetros Arrancan a las diez y media de la mañana y constituyen la cita inaugural de un evento ya clásico por las calles de Santander.

5 kilómetros A continuación de la carrera corta, con un circuito cercano a los 5.000 metros a partir de las 11.15 horas.

10 kilómetros A continuación de la carrera corta, con dos vueltas a un circuito cercano a los 5.000 metros a partir de las 11.15 horas.

Con salida y meta en todos los casos en Calvo Sotelo, junto a la Delegación de Hacienda, el epicentro de la actividad está por lo tanto en la Plaza Porticada, Farolas y esos primeros metros del Paseo Pereda. Desde allí la carrera transitará por la fachada marítima sur hacia el Palacio de Festivales, llegando a la playa de Los Peligros a través de la Avenida Severiano Ballesteros para emprender después el regreso.

Los 5K y 10K darán la salida a las citadas 11.15 horas, ya con todos los participantes en la cita anterior bien descansando o bien de nuevo en posición para volver a correr. Los habituales podrá además cotejar su tiempo con el de otras ediciones gracias al dorsal con chip que se entrega a todos los participantes, y que permite conocer su registro exacto a su entrada en meta, aunque la convocatoria no tenga una vocación esencialmente competitiva.

En total, y a falta de confirmar el número de personas que toman la salida deforma efectiva, se han repartido cerca de los mil dorsales que la carrera pone a disposición del público (para inscribirse no es necesario estar federado) como medida de seguridad, para evitar grandes concentraciones. Será esta cantidad la que se eche sucesivamente a la carretera para completar los dos recorridos

Breve corte de tráfico en alguna vía con rutas alternativas a primera hora de la mañana La celebración de la carrera provocará algunos cortes de carretera en el cetro de la ciudad, aunque siempre con rutas alternativas y solo en las primeras horas de este domingo, puesto que inmediatamente después de finalizar el evento las vías por las que haya transcurrido estarán de nuevo hábiles para la circulación. El corte comienza entre el Ayuntamiento y la Delegación de Economía y Hacienda de Cantabria, y afectará fundamentalmente al Paseo Pereda, Castelar y la Avenida de Severiano Ballesteros. El tráfico rodado volverá a estar habilitado sin restricciones según termine la prueba deportiva.

Levantarán el telón los 2K, en los que los participantes darán una vuelta a un recorrido totalmente llano que les llevará en paralelo a la bahía para atravesar la calle Castelar y volver en dirección contraria. Esta es la alternativa propicia para compartir zancadas en familia o, incluso, con la mascota. Se trata de pasarlo bien, lo primero, y a continuación, si alguien lo desea, medirse con uno mismo en una distancia al alcance de todos. Una hora después compartirán salida los participantes de las carreras de cinco kilómetros y diez y la diferencia será una vuelta.

El recorrido les llevará también a través del paseo junto al muelle, pasando por Gamazo y hasta llegar a la playa de Los Peligros para regresar por el mismo lugar. Una vuelta o dos, según se encuentre la dosis de valentía, entrenamiento y ganas. Será una nueva oportunidad de correr o pasear rápido, según se mire, con la ciudad detenida para la ocasión, un privilegio que cada año mantiene el espíritu con el que en 2012 vio la luz esta propuesta socio-deportiva que hace disfrutar a quien forma parte de ella.

Convivirán quienes quieren mejorar sus marcas en una cita que se disputa ininterrumpidamente desde su nacimiento -con la obligada excepción del año de la pandemia de covid- y aquellos que simplemente quieran disfrutar de la mañana con una carrera al trote. Y con las familias, niños y los más veteranos, a su ritmo en una convocatoria inclusiva que constituye una de las últimas citas del calendario atlético en Cantabria.