Cerca de mil deportistas se reúnen en la Carrera Popular de El Diario Montañés

Cerca de mil deportistas se han reunido en esta mañana de domingo en el Paseo Pereda para participar en una nueva edición de la Carrera Popular de El Diario Montañés, La lluvia amenazó con deslucir la jornada en las horas e incluso minutos previos a la disputa y incluso con echar atrás a alguno, pero escampó a tiempo para hacer una jornada más agradable a los muchísimos dorsales y camisetas azules que calentaban en Farolas y la Porticada. En resumen, una mañana fresca pero óptima para correr.

En cuanto a los ganadores, nombres muy clásicos. Los de Alicia Portilla, ganadora en los 2K y la un nombre intrínsecamente unido a la carrera. Nadie la ha ganado tantas veces como ella; ni siquiera otro clasiquísimo como Diego Cuadrado. La santanderina se impuso en los dos kilómetros femeninos con un tiempo de 8.37. Por detrás de ella entraron Yuly Martínez 9.39) y Elisa López (10.33). En la categoría masculina se impuso Luis Vélez (7.50) por delante de Borja Lastra (7.57) y Esteban Gómez (8.23).

Llegó acto seguido la gran convocatoria de la prueba: los 5K y 10K, dos carreras que se disputan conjuntamente, con una vuelta al circuito en el primero de los casos y dos en el segundo. Y esta vez con salida frente a la Delegaciónd e Hacienda, giro en el Ayuntamiento, ruta hasta Los Peligros y regreso por la Avenida Severiano Ballesteros, Castelar y Paseo Pereda.

Diego Bringas (33.08) ha sido el mejor en los 10 kilómetros, acompañado en el podio por Francisco Amutio (33.53) y José Manuel Jara (33.54). En la categoría femenina la victoria fue para Alba Cano (37.33), secundada por Celia Lorenzo (38.25) y Alba González (42.26).

Para entonces ya se había decidido el podio en los 5.000 metros: Ramón Zabalbeitia (16.15), Mikel Ruiz (16.29) y Pierre Deblaise (16.50) en la carrera masculina y Sara Martínez (21.49), Amaia González (22.01) y Erika Pedrero (23.24) en la femenina.

Esos fueron los que marcaron los mejores tiempos, pero el grueso del pelotón optó por seguir a alguna de las muchas liebres dedicadas a marcar el ritmo que mejor se adaptara a cada cual: media hora, 35 minutos, 40... e incluso una hora, porque el objetivo es que sea accesible para todo el mundo.

La ceremonia de entrega de premios de las dos distancias largas (a de los 2.000 metros había tenido lugar antes, en el lapso entre una y otra carrera) puso final a una mañana con su versión competitiva, pero destinada especialmente a disfrutar del deportes y el atletismo en una carrera que, fiel a la filosofía con la que nació en 2012, persigue una gran participación de todo tipo de público, desde infantil a la tercera edad, y que permite incluso completar el recorrido, andando, con carritos de bebé y sillas de ruedas.