Imagen de la carrera popular del año pasado. Roberto Ruiz
Atletismo

Las inscripciones para la carrera popular, todavía abiertas

La cita transcurrirá este domingo por las calles de Santander en sus tres distancias de dos, cinco y diez kilómetros

DM

Santander.

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hasta el mismo sábado es posible inscribirse para una nueva edición de la Carrera Popular de El Diario Montañés, que se disputará este domingo sobre sus tres distancias ya habituales (2.000, 5.000 y 10.000 metros) y con el recorrido por las calles habituales, con salida y llegada en el Paseo Pereda, entre la Porticada y Correos, pero un recorrido con algún ligero cambio. Eso sí, siempre por la fachada marítima sur de Santander en sentido hacia Los Peligros, subida a San Martín y su preceptivo regreso.

Con un precio de cinco, siete y diez euros, de mayor a menor distancia, la inscripción se puede llevar a cabo a través de la propia web del evento (carrerapopular.eldiariomontanes.es) y da derecho, además de la participación, incluyendo un dorsal con chip para obtener el tiempo exacto de cada participante, a una camiseta técnica y un kit de avituallamiento. También como en años anteriores, quienes lo deseen pueden participar en la carrera de 2K y, posteriormente, en alguna de las dos distancias largas, que se celebran conjuntamente.

El circuito largo, que se completa una sola vez en los 5K y dos veces en los 10K, tendrá el siguiente recorrido: Plaza Porticada, Paseo Pereda, Castelar, avenida Severiano Ballesteros, rotonda del ancla de Los Peligros, avenida Severiano Ballesteros, subida a San Martín, Castelar, Paseo Pereda y, de nuevo Plaza Porticada, para regresar a la meta situada en el mismo punto de partida. Los dos kilómetros, mucho menos exigentes, reducen su recorrido en un trazado que parte, como la carrera larga, frente a la Delegación de Hacienda y discurrirá por el Paseo Pereda y Castelar antes de girar a la altura del Palacio de Festivales para regresar otra vez por Castelar, al Paseo Pereda. No hay excusa porque hay exigencia para todos los públicos.

