«La mejor preparación de una carrera es disfrutarla»

Paradójicamente el paro como trabajador de la construcción es lo que llevó al torrelaveguense de Ganzo Borja Fernández a emprender una marcha espectacular, al lograr en apenas 6 años pasar de ser un espectador deportivo a protagonizar uno de los triunfos más importantes de una de las pruebas más duras de carreras de montaña como es el Desafío Cantabria, con sus 86 kilómetros de recorrido y con sus más de 11.500 metros de desnivel acumulado, logrando además rebajar en más de una hora el récord de la prueba.

-¿Qué siente al haber ganado el Desafío Cantabria?

-Una satisfacción personal enorme por ganar en casa, ante mi gente, ha sido algo brutal, preparé esta prueba a conciencia durante mucho tiempo, soñaba con poder vencer pero era consciente de lo difícil que sería, por ello el lograrlo ha sido una gran alegría.

-¿Qué le llevó a practicar deporte y en concreto a realizar este tipo de pruebas?

-Han sido las circunstancias de la vida. Hasta hace seis años yo no era un deportista, me gustaba el deporte pero no lo practicaba. En ese momento me quedé en el paro por lo que empecé a correr como medio para matar las horas que tenía. Así empecé y en este tiempo he llegado hasta lograr esto.

-¿Y cómo se llega a correr pruebas de esta dureza?

-Es necesario contar con una buena base, yo empecé con carreras cortas de 10 ó 12 kilómetros. A medida que he ido mejorando mi nivel físico fui aumentando la distancia hasta poder culminar estas pruebas.

-¿En sus inicios se marcó esta meta?

-Desde luego que no y mucho menos cuando empecé, pero al final le vas cogiendo ganas e ilusión lo que te lleva a mejorar la preparación. Nunca me pude imaginar llegar a ganar el Desafío Cantabria.

-¿Se necesitará una preparación muy dura y minuciosa para poder afrontar esta carrera?

-Requiere desarrollar distintas preparaciones para lograr este objetivo, yo he estado compaginando carreras cortas a ritmos más altos con otras de mas kilómetros y fuertes desniveles, dependiendo de los momentos. Entre semana le he estado dedicado unas dos horas diarias y los fines de semana prácticamente el doble de tiempo. Esto requiere muchos sacrificios con la alimentación y con los entrenamientos en los que no valen excusas, hay que salir haga bueno o malo, apetezca o no.

-¿También se necesitaría una gran preparación psicológica para afrontar este tipo de pruebas?

-Para mi la mejorpreparación mental es disfrutar de la carrera, es lo que busco.

-Ha dicho que disfruta realizando estas pruebas, algo que la mayoría no podemos entender.

-Pues sí, estas son las carreras en las que mas disfruto, las de largas distancias que te permiten llevar ritmos más bajos y no tener que ir con pulsaciones altas como en las carreras mas cortas.

-¿Y ahora cual será su próximo reto?

-El mas inmediato será el 8 de diciembre, la Falco-Trail de Murcia en la que se puede conseguir una plaza para formar parte de la selección española, será muy dura por el desnivel acumulado que tiene y porque habrá una competencia brutal.

-¿Qué opina de la organización del Desafío Cantabria?

-Sin duda que es una de las mejores carreras de montaña a nivel nacional, he venido participando en la Copa de España de Carreras en Línea y no tiene nada que envidiar a ninguna de ellas en todos los sentidos, en los avituallamientos que se ofrecen y en el trato en general al corredor. Cuenta con un ambiente extraordinario en el que la gente se vuelca animando a los participantes que es algo que los corredores agradecemos.

-Con un recorrido tan especial como el que tiene, ¿qué lugar destacaría?

-Es difícil porque la primera parte es muy especial por ese apoyo de la gente que tienes en la salida y en los lugares de paso y la segunda parte por todos esos parajes tan espectaculares de los Picos.

-¿Cómo lleva su entorno familiar que se dedique a estas pruebas tan duras?

-Mis padres están alucinados al ver el cambio que he dado y el progreso que estoy teniendo y mi hijo está como loco por lo que estoy logrando, recibo todo su apoyo.