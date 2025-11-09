El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Pelayo, ganadora, y Miranda Cadavieco encabezan el grupo.
Atletismo | Cross Punta Parayas

Piélagos y Atletismo Torrelavega, campeones de Cantabria

Se reparten los títulos autonómicosen un Cross Punta Parayas que vio las victorias individuales de Irene Pelayo y Marcos Lanza

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:53

Comenta

El Piélagos, con su habitual exhibición en la categoría femenina, y el Atletismo Torrelavega en la masculina se repartieron los títulos absolutos de campo a ... través en un Cross Punta Parayas que tuvo a Irene Pelayo y Ricardo Lanza como vencedores individuales pero que ponía además en juegos los títulos cántabros por clubes. Cerca estuvieron los de Piélagos de llevarse los dos entorchado, pero se lo impidieron David Gómez y Martín Hernández, que tras completar juntos gran parte de la carrera entraron casi al alimón en la tercera y la cuarta plaza, separados por solo cuatro segundos, para cimentar el triunfo de su equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam
  2. 2

    Marlaska destituye a la jefa superior de la Policía en Cantabria a siete meses de su jubilación
  3. 3

    El lunes empieza la «humanización» de las nacionales de acceso a Santander
  4. 4 General Dávila y Camilo Alonso Vega estrenan nombre en 15 días
  5. 5

    Casa Maestro se asegura una segunda vida
  6. 6 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  7. 7 Jaque mate del Bathco al Bidasoa en el Vicente Trueba
  8. 8

    La expansión de la gripe aviar obliga a confinar las aves de corral en 31 municipios de Cantabria
  9. 9

    Ecuador convoca a Jeremy
  10. 10

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Piélagos y Atletismo Torrelavega, campeones de Cantabria

Piélagos y Atletismo Torrelavega, campeones de Cantabria