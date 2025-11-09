Piélagos y Atletismo Torrelavega, campeones de Cantabria

El Piélagos, con su habitual exhibición en la categoría femenina, y el Atletismo Torrelavega en la masculina se repartieron los títulos absolutos de campo a ... través en un Cross Punta Parayas que tuvo a Irene Pelayo y Ricardo Lanza como vencedores individuales pero que ponía además en juegos los títulos cántabros por clubes. Cerca estuvieron los de Piélagos de llevarse los dos entorchado, pero se lo impidieron David Gómez y Martín Hernández, que tras completar juntos gran parte de la carrera entraron casi al alimón en la tercera y la cuarta plaza, separados por solo cuatro segundos, para cimentar el triunfo de su equipo.

Salida de la prueba masculina. Roberto Ruiz El veterano Javi Crespo (segundo), en plena carrera seguido por Ricardo Lanza, a la postre ganador.. Roberto Ruiz Gorka Romón e Iván Sáinz, con Santander al fondo. Roberto Ruiz Alfredo José Ochoa, Roberto Álvarez y Carlos Rodríguez, en el pelotón. Roberto Ruiz Los atletas, aún agrupados. Roberto Ruiz 1 /

Uno de los detalles de la jornada fue el duelo entre dos generaciones –casi con una intercalada–: la del veterano Javi Crespo (Piélagos) y el sub 23 Ricardo Lanza (Mainsa Sapporo), que se jugaron el triunfo masculino con victoria para la joven promesa con seis segundos de renta sobre el atleta que más títulos autonómicos atesora en el atletismo cántabro. De paso, Lanza se adjudicaba también la victoria en la categoría sub 23, aunque su gran desempeño no fue suficiente para que su club se subiera al podio por equipo, aventajado, además del Atletismo Torrelavega, por el Piélagos y el Mainsa Sapporo en una mañana propicia para el atletismo y con el terreno en muy buenas condiciones.

En categoría femenina ganó la de casi siempre: la incombustible Irene Pelayo, que en medio de la exhibición del Piélagos, también sobre siete kilómetros, se impuso con 20 segundos de ventaja a su compañera Verónica Tabares. Solo Alba María cano, y solo por once segundos, impidió que las de Fidel López hicieran pleno en el podio. Todo en una carrera en la que se confirmó que el relevo tarda en llegar, con las sub 23 muy lejos de los registros de las absolutas y en la que el Mainsa Sapporo subió también al tercer cajón del podio en la categoría femenina, igualando el puesto que firmarían poco después sus compañeros.

Buena jornada asimismo para el Camargo, que se llevó como botín la victoria individual de Paula Sastre en la carrera sub 23 y el título masculino en la misma categoría.