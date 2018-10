Atletismo Una semana para la Popular de El Diario Montañés Imagen de la edición del año pasado. / Daniel Pedriza La inscripción se puede formalizar en la web del evento e incluye dorsal con chip y camiseta técnica. También se podrá hacer antes de la prueba | La carrera se disputará el domingo 28 en sus tres distancias de dos, cinco y diez kilómetros ASER FALAGÁN Santander Domingo, 21 octubre 2018, 08:34

Falta una semana para una nueva gran cita. Para que todos los corredores, profesionales y populares, se enfunden de nuevo las zapatillas para participar en otra fiesta del atletismo. Esta, la Carrera Popular de El Diario Montañés, que en su séptima edición regresa al mismo lugar; a las mismas coordenadas espaciales y casi también idéntica en las temporales. Será el último fin de semana de este mes de octubre, el próximo domingo 28, cuando las camisteas azules vuelvan a adquirir protagonismo en la fachada marítima de Santander.

El próximo domingo se celebra, más que se disputa, la séptima edición de una cita pensada especialmente para los deportistas populares. Para las familias y los aficionados. Y por supuesto, para todos aquellos que quieran competir consigo mismo o sus rivales para mejorar su marca o buscar un buen puesto. Porque la filosofía de la carrera también lo admite y propicia, pero en absoluto es una condición imprescindible. Por planteamiento, distancias, categorías y trazado, se trata de una carrera pensada para todos, para celebrar una fiesta del atletismo y del deporte, o una fiesta a secas, en la que no es necesario exprimirse. Y quien desee hacerlo tendrá su dorsal con chip y su clasificación para poder conocer su tiempo, independientemente de la distancia en la que participe.

Las inscripciones aún están abiertas en la web de la carrera a un precio de entre cuatro y diez euros para las distancias de dos, cinco y diez kilómetros, respectivamente. Los tres recorridos habilitados en una convocatoria que trata de ser lo más inclusiva posible; de no dejar fuera a nadie.

Quienes estén ya habituados a la competición no necesitan ningún consejo; ninguna explicación sobre el recorrido ni sobre el modo de abordarlo, pero sí aquellos que lo hagan por primera vez o de modo muy ocasional. Y los expertos insisten en su caso en tomarlo con calma.

Aquellos que no estén habituados a correr tienen en los dos kilómetros su distancia propicia. Y la deben afrontar sin excesos, buscando un ritmo en el que se sientan cómodos sin obsesionarse con la competencia.

Y sólo si en determinado momento se sienten cómodos, incrementarlo. Y de nuevo sin excesos. Conviene evitar sobreesfuerzos en cuerpos no del todo acostumbrados al deporte. Porque el objetivo de la carrera, de la fiesta deportiva popular, es precisamente ese: disfrutarla y no sufrir.

De ahí también la importancia de estirar y calentar adecuadamente (lo de estirar sirve también para el final de la competición), de escoger el ritmo adecuado y de no tener ningún problema en terminar, si es necesario, la carrera andando. En una iniciativa que trata de promover hábitos saludables, ofrecer una oportunidad de ocio ligada al ejercicio y el deporte (no necesariamente competitivo), el objetivo es disfrutar con, por y para el deporte.

La mecánica es la de todos los años, con el añadido de la última época de una tercera distancia para que cada cual tenga más oportunidades de buscar la (o las) que más se le ajustan. Así, el próximo domingo se sucederán desde primera hora las carreras de dos, cinco y diez kilómetros. De hecho, los más atrevidos (y los más preparados) escogen la distancia corta también como una forma de calentamiento y preparación para la ya muy exigente (al menos para los corredores populares) prueba de los 10.000 metros.

La que siempre cuenta con alguna estela de referencia que seguir... Siempre que se esté en condiciones de ello, porque si en algo insisten tanto los expertos como la propia organización es que aquellas personas que no estén habituadas a hacer deporte opten por las distancias cortas.

Precisamente los dos kilómetros son siempre, y se espera que así continúen, los más desenfadados y festivos. Con participantes ya entrados en edad, niños insultantemente jóvenes, familias con carritos... Todo está permitido y todos son bienvenidos en una fiesta que arrancará de nuevo en el Paseo pereda, entre la Porticada y la Plaza de Farolas. De allí partirán los tres recorridos, aunque después el circuito es muy diferente en cada una de las tres distancias.

El recorrido será el habitual. Los dos kilómetros llegarán a la antigua puerta del Gas, sin tocar el Palacio de Festivales, evitando así la pendiente. Allí será donde el pelotón gire para enfilar el camino de regreso en una ruta completamente llana, lo que unido a la escasa distancia hace la prueba asequible prácticamente a cualquier participante interesado.

Más exigentes son los 5.000 metros, que como siempre incluyen la subida a la Cuesta del Gas. Con la misma salida, los participantes llegarán al acceso a la playa de Los Peligros para girar en la rotonda del ancla, desandar lo andado y llegar a la antigua Puerta del Gas, enfrentarse a la cuesta homónima, girar en San Martín, frente a la puerta principal del teatro, y regresar a la Porticada.

Por último los 10.000, los 10K para los amigos, seguirán la misma ruta que la cadena mediana hasta llegar a San Martín, pero alcanzado este hito la carrera no volverá, sino que seguirá lanzada hacia La Magdalena para recorrer la península antes de transitar de nuevo por Reina Victoria y Castelar. Un trazado ya bastante más exigente y pensado para deportistas con cierta preparación en el que no conviene venirse arriba. Y es que cualquier popular que opte por esta distancia y no las pequeñas debe ajustarse a un ritmo adecuado, siguiendo incluso a las liebres encargadas de marcar esas medias asequibles y recomendables.

Las inscripciones ya están abiertas, y se pueden formalizar tanto en la calle Miguel Artigas como a través de la web de la propia carrera (carrerapopular.eldiariomontanes.es), con unos precios muy asequibles: los ya citados de cuatro (2K), seis (5K) y diez euros (10K). Una inscripción que incluye en todos los casos el dorsal con su correspondiente chip y una camiseta técnica con la que afrontar (quien quiera) la carrera.

La inscripción se puede formalizar en cualquier momento, pero para facilitarla al máximo y, de paso, favorecer una participación que se espera de nuevo multitudinaria, el plazo seguirá abierto hasta el jueves 25 de octubre. De todos modos, para evitar problemas de última hora se recomienda hacerla antes en la web o en la oficina que se instalará en los últimos días en la propia Porticada, donde también se podrán completar unos trámites muy rápidos y sencillos de apenas unos minutos. Así que incluso quienes quieran hacerlo a última hora están a tiempo de apuntarse.