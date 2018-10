Siete años de carreras en azul

Siete años consecutivos y van a por el octavo. Lucía García, de 14 años, y Laro González, de 13, son dos incondicionales de la Carrera Popular de El Diario Montañés, una cita a la que no faltarán el próximo domingo. «Lo mejor es el ambiente que se vive, ¡Hay tanta gente que conoces!», exclama Laro, que suele acudir a la Popular acompañado de su familia desde su primera edición, cuando él contaba tan sólo con seis años. Sus padres empezaron a correr después de que él se iniciase en el atletismo, justo al contrario que Lucía, que formó parte de la marea azul por primera vez a los siete años de la mano de su madre, que también es una gran aficionada a esto de calzarse las zapatillas y salir a trotar por las pistas o las calles.

Los dos jóvenes afrontarán la distancia de dos kilómetros, que es la que siempre han disputado, y es que los dos tienen ya 'callo' en la Popular. Lucía incluso sabe lo que es subir al podio porque el año pasado quedó tercera. «Es el mejor recuerdo que tengo de las carreras de El Diario», asegura con una amplia sonrisa, a lo que Laro añade que «la última también es mi favorita porque me gusté corriendo y también estuve delante». Y aunque la carrera de El Diario no es competitiva, los dos aseguran que intentarán ganar. «Pero si no, no pasa nada. Lo importante es disfrutar ese día con la familia y los compañeros», se encarga de matizar Laro.

La distancia de dos kilómetros es la más sencilla de las tres que propone la Popular de El Diario. El recorrido es perfecto para quienes se inician en el mundo del atletismo y quieren probar suerte con su primera carrera. Con un ambiente familiar, es idónea para completar el recorrido con niños o calzarse por primera vez las zapatillas y dejar que el gusanillo del 'running' haga de las suyas entre los participantes, que no tienen necesariamente que correr, incluso pueden terminar el trayecto andando. El recorrido es muy sencillo. «A mí me parece genial porque es llano y se puede hacer sin demasiadas complicaciones», explica Laro.

La salida se tomará a las 10.30 horas en la Delegación de Hacienda para continuar por el Paseo Pereda hasta Castelar antes del Palacio de Festivales, completando el camino a la inversa hasta llegar a la meta. Antes de la carrera siempre es importante calentar. Laro y Lucía, que pertenecen al club Atlético España de Cueto, lo saben bien. Entrenan durante una hora cuatro días a la semana y ninguno de los dos quiere arriesgarse a una lesión por no preparar bien los músculos antes de que el domingo se dé el pistoletazo de salida. «Primero trotamos y luego hacemos estiramientos, nos lleva más o menos media hora», señala Lucía. «Claro, porque también hacemos técnica de carrera», remata Laro. El desayuno también es importante. Clave según la distancia que se pretenda afrontar, aunque para una carrera con poca exigencia, como la de dos kilómetros, no es necesario complicarse demasiado. El desayuno habitual es perfectamente válido, eso sí, es recomendable tomarlo al menos dos o tres horas antes de la prueba. «Yo tomaré un zumo de naranja y un cola cao», explica Lucía, mientras que Laro prefiere «cola cao y galletas. Nada especial porque es una distancia sencilla». El gusanillo del atletismo les pico hace siete años y desde entonces no han parado quietos. Carrera va, carrera viene, reto por aquí, reto por allá.

La inscripción para la Carrera Popular de El Diario Montañés se puede formalizar en cualquier momento, pero para facilitarla al máximo y, de paso, favorecer la participación el plazo seguirá abierto hasta este jueves. Para evitar problemas de última hora se recomienda hacerla antes en la web www.carrerapopular.eldiariomontanes.es, en la oficina de El Diario de la calle Miguel Artigas o en la carpa que se instalará en los últimos días (sábado y domingo) en la plaza Alfonso XIII, donde también se podrán completar unos trámites muy rápidos y sencillos de apenas unos minutos. Así que incluso quienes quieran hacerlo a última hora también están a tiempo de apuntarse.