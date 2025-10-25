El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Powell, del Alega, protege el balón ante Saraiva, del Ourense, en el Vicente Trueba Ricardo Corpas

El Alega firma una victoria balsámica ante el Ourense

Los de Lolo Encinas suman su primer triunfo en el Vicente Trueba y rompen la mala dinámica en la que estaban inmersos

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:17

Comenta

El Grupo Alega Cantabria necesitaba ganar. Y no solo hacerlo en el Vicente Trueba, donde todavía no había cosechado ningún premio. No. Tenía la necesidad ... de embolsarse una victoria con todas las letras y en mayúsculas. Y lo hizo. Esta tarde se impuso al Ourense por 87-66 en casa, frente a su afición, y firmó un triunfo de más de 20 puntos para dar un giro de 180 grados a la dinámica del equipo y aportar algo de tranquilidad y solidez. Con esa idea saltaron a la pista Rodríguez, Johnson, Yu, Hernández y Jassel Pérez. Los cinco elegidos por Lolo Encinas para hacer frente al Ourense.

