El Alega firma una victoria balsámica ante el Ourense

El Grupo Alega Cantabria necesitaba ganar. Y no solo hacerlo en el Vicente Trueba, donde todavía no había cosechado ningún premio. No. Tenía la necesidad ... de embolsarse una victoria con todas las letras y en mayúsculas. Y lo hizo. Esta tarde se impuso al Ourense por 87-66 en casa, frente a su afición, y firmó un triunfo de más de 20 puntos para dar un giro de 180 grados a la dinámica del equipo y aportar algo de tranquilidad y solidez. Con esa idea saltaron a la pista Rodríguez, Johnson, Yu, Hernández y Jassel Pérez. Los cinco elegidos por Lolo Encinas para hacer frente al Ourense.

Grupo Alega Cantabria Powell (13), Taboada (0), Rodríguez (10), Lugarini (0), Martínez (5), Yu (12), Hernández (10), De la Llama (2), Jassel Pérez (11), Jhonson (8), Kande (6). 87 - 66 Ourense Smith (7), Okanu (2), Vázquez (2), Fernández (14), Huguet (2), Kalscheur (0), Saraiva (0), Mc Donell (9), Iglesias (1) Dias (15), Gill (1), Jürgens (13). Parciales: 18-19, 26-22, 10-4, 33-21.

Árbitros: Jacobo Rial, Mikel Cañiveral y Laura Piñeiro.

El plan estaba claro y a Hernández le faltó tiempo para ponerlo en práctica. El gallego abrió el marcador para los cántabros y Reggie Johnson le tomó el relevo. El Alega atacaba con ganas y Jassel Pérez se unió a la fiesta con un mate, pero un viejo conocido del Vicente Trueba hizo su aparición liderando al Ourense. Rafa Lisboa, ex del Alega, comenzó a ser omnipresente y a recortar distancias (8-7).

El primer cuarto discurría en un tanteo entre los dos equipos, eso sí, con el Alega por encima en el marcador. Las distancias no superaban los dos puntos de diferencia y la tensión competitiva se dejaba sentir en el ambiente. Y entonces McDonell se animó desde la línea de tres. Una canasta limpia para sacar las telarañas a la red. El Ourense se puso por delante por primera vez en el encuentro (8-10), pero Hernández no tardó ni un minuto en responder. El Alega mandaba de nuevo en el marcador y el gallego, hiperactivo en el primer cuarto, todavía forzó a continuación dos tiros libres más tras provocar una falta de Gill (13-10).

La igualdad era tremenda. El Alega luchaba, pero el Ourense quería continuar con la buena racha con la que había llegado a Torrelavega. Rafa Lisboa se empeñó en que su equipo dijera la última palabra y lo consiguió, porque el primer parcial se cerró con un 18-19 favorable a los gallegos.

Todavía quedaba mucho partido. Con el Ourense mandado en el rebote, los de Moncho López pronto tomaron la delantera (18-22). Además, las alarmas saltaron en el Alega cuando Lugarini se tuvo que marchar cojeando de la pista. Una mala noticia si se confirma la lesión, ya que los torrelaveguenses contarían con una baja más, que se une a las de Alderete y Lutete.

El juego estaba muy trabado, con un montón de faltas que abastecían el marcador a base de tiros libres. Eso, unido a lanzamientos de triple de Johnson, Hernández y una canasta de Jassel, hizo que el Alega tomase la delantera de nuevo (27-26). El Ourense pidió tiempo muerto y los visitantes reaccionaron (27-30), así que Lolo Encinas hizo lo mismo. Pero los gallegos no cedían con Lisboa liderando al equipo (30-34).

Pocos minutos después la grada del Vicente Trueba estallaba con un enfado monumental. Los colegiados pitaron antideportiva y técnica a Pablo Hernández, que estaba siendo el mejor del cuadro cántabro, por un codazo a Iglesias. Mientras Hernández, bastante cabreado, se marchaba al banquillo, los aficionados del Alega protestaban sin descanso y Rafa Lisboa se preparaba para realizar los lanzamientos. El base portugués ni se inmutó. Con mucha sangre fría, encestó. Iglesias también (32-26).

La ola buena

El Alega se quería agarrar al partido y Yu consiguió recortar distancias (34-36), pero de nuevo apareció Lisboa, esta vez de tres (34-39). Samu Rodríguez, que había entrado por el lesionado Lugarini, se encargó de dar algo de oxígeno a los de Torrelavega. Jassel remató la faena con un triple y Martínez hizo otro para poner al Alega por delante (44-41) al descanso. Los de Lolo Encinas se habían subido a la ola buena y no tenían intención de bajarse. Y aunque el parcial fue muy pobre en cuanto a anotación (solo 10-4), los de Torrelavega se las arreglaron para secar a los gallegos y marcharse al último asalto con un esperanzador 54-45. En el cuarto definitivo el Alega metió la directa. Estaba en racha con un torrente de canastas. Acierto tras acierto. No había quien les frenara. El parcial se cerró con un 33-21 para sellar la victoria.